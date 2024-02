CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 597¼ 597¾ 577½ 588 —9½ May 596½ 597¼ 579¾ 586¾ —10¼ Jul 598 598 583½ 589 —8¾ Sep 603¼ 603¼ 593 597½ —8½ Dec 618½ 618½ 607 611 —7½ Mar 625 626 619¾ 623¾ —6½ May 630 633¾ 626¼ 627¼ —9½ Jul 628¼ 629½ 620¾ 621½ —12¾ Sep 625 625 625 625 —15 Dec 646¼ 647¼ 634 634 —19 Est. sales 102,949. Tue.’s sales 184,398 Tue.’s open int 396,009 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 430¾ 431 424 424¼ —6½ May 443¼ 443¼ 436¾ 437¼ —6 Jul 452½ 453 446¾ 447¼ —5¼ Sep 458½ 459 453½ 453¾ —5 Dec 469¾ 470 464¼ 464¾ —5 Mar 481¼ 481¼ 475½ 476 —5¼ May 486¾ 487¼ 482¼ 482¼ —5¼ Jul 489¾ 489¾ 485½ 485½ —4¾ Dec 484¾ 484¾ 480½ 481 —4 Mar 490 490 490 490 —4¼ Dec 475 475 475 475 —3¼ Est. sales 194,299. Tue.’s sales 332,342 Tue.’s open int 1,610,391, up 17,294 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 383¼ 383¼ 380 380¼ —1½ May 375 375 370¼ 371 —3¼ Jul 365¼ 365¼ 365 365 —6¼ Est. sales 197. Tue.’s sales 393 Tue.’s open int 3,272, up 18 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1186¼ 1190 1175¾ 1182¾ —3½ May 1191¾ 1193½ 1181½ 1186¾ —5 Jul 1201¼ 1203¼ 1191¼ 1196¼ —5¼ Aug 1192¾ 1195 1185 1189¼ —4¾ Sep 1170 1173¼ 1163 1168½ —2¾ Nov 1163½ 1167½ 1157¼ 1163 —2¼ Jan 1173¾ 1177 1167¼ 1173 —1½ Mar 1170¾ 1174 1165½ 1170¾ — ½ May 1168 1170¼ 1167¾ 1170¼ —3 Jul 1177¾ 1179¼ 1177¾ 1179¼ — ½ Nov 1140 1143 1135 1143 +2½ Nov 1108 1110 1108 1110 +1¼ Est. sales 102,661. Tue.’s sales 248,538 Tue.’s open int 769,700 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 47.36 47.54 46.84 46.87 —.43 May 47.87 48.07 47.39 47.45 —.34 Jul 48.12 48.33 47.67 47.73 —.32 Aug 47.88 48.07 47.48 47.49 —.32 Sep 47.52 47.72 47.15 47.20 —.26 Oct 47.13 47.28 46.73 46.79 —.23 Dec 46.99 47.11 46.52 46.62 —.24 Jan 46.80 47.05 46.55 46.58 —.24 Mar 46.75 46.90 46.63 46.90 +.13 Est. sales 66,497. Tue.’s sales 144,071 Tue.’s open int 556,400, up 1,561 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 344.80 347.30 342.30 346.80 +2.00 May 339.20 340.30 336.40 339.70 +.60 Jul 342.00 342.90 340.00 342.40 —.20 Aug 342.90 344.00 341.30 343.50 —.30 Sep 343.50 344.10 341.70 344.00 —.10 Oct 341.90 343.00 340.70 342.70 —.40 Dec 345.10 345.30 342.60 345.00 —.20 Jan 345.70 345.70 343.30 345.60 —.10 Mar 344.10 344.10 343.00 343.00 —1.10 Dec 340.00 340.00 340.00 340.00 —.20 Est. sales 75,231. Tue.’s sales 150,715 Tue.’s open int 494,513, up 4,972

