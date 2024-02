CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 597 603½ 592¼ 599 +1½ May 599 602¾ 593¾ 598¼ —1 Jul 600 602½ 594½ 597¾ —2½ Sep 607¼ 610 602¾ 605¾ —2½ Dec 620½ 622 615½ 618¼ —2½ Mar 630¾ 632¾ 628½ 632¾ +½ May 635¼ 635¼ 635¼ 635¼ —3 Est. sales 66,884. Mon.’s sales 151,621 Mon.’s open int 401,257, up 1,718 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 430¼ 434¾ 428¾ 431¾ +1¼ May 442½ 446¼ 441 443¼ +¾ Jul 452 455¼ 451 452½ +¼ Sep 458½ 461¼ 457¾ 458¾ Dec 469 472 468¼ 469½ +¼ Mar 480 483 479¾ 480¾ May 486¾ 487¾ 486¾ 487½ +½ Jul 490¼ 491¾ 489¾ 489¾ +¼ Sep 482½ 483½ 482½ 483½ +2¼ Dec 484 485½ 483¾ 485½ +2 Mar 493 493 493 493 +¼ Dec 477¼ 477¼ 477 477 +¼ Est. sales 159,737. Mon.’s sales 340,841 Mon.’s open int 1,593,097 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 379¾ 382 378¼ 381¾ +3½ May 374½ 376½ 372½ 374 +1¼ Est. sales 123. Mon.’s sales 475 Mon.’s open int 3,254, up 56 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1191¾ 1197½ 1187 1187¾ —5¼ May 1196 1201¼ 1191 1191 —6¾ Jul 1205½ 1210¼ 1200 1200 —7½ Aug 1196½ 1202 1192¼ 1192¼ —7 Sep 1173 1178¼ 1170¼ 1170¼ —5 Nov 1167¾ 1172½ 1164 1164 —4¾ Jan 1176 1182 1170¾ 1175½ —2½ Mar 1171¼ 1177¼ 1171¼ 1171¾ —3½ May 1177½ 1177½ 1172½ 1172½ —4¾ Jul 1181 1183 1181 1183 — ½ Nov 1140¼ 1143 1140¼ 1141½ —2¾ Est. sales 97,248. Mon.’s sales 211,894 Mon.’s open int 771,998 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 46.99 47.70 46.33 46.34 —.56 May 47.43 48.15 46.84 46.87 —.53 Jul 47.70 48.37 47.14 47.16 —.48 Aug 47.42 48.12 46.95 47.00 —.42 Sep 47.06 47.74 46.65 46.66 —.42 Oct 46.73 47.29 46.21 46.24 —.41 Dec 46.50 47.13 46.06 46.07 —.43 Jan 46.76 47.09 46.24 46.24 —.24 Mar 47.03 47.03 47.00 47.00 +.57 Est. sales 63,342. Mon.’s sales 141,922 Mon.’s open int 554,839 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 348.90 350.30 344.20 348.30 —.60 May 342.40 342.90 339.00 341.30 —1.60 Jul 345.40 346.10 342.60 344.80 —1.60 Aug 346.30 347.00 343.90 346.20 —1.30 Sep 346.60 346.90 344.00 346.00 —1.50 Oct 345.00 345.60 343.00 344.90 —1.20 Dec 347.30 347.30 344.40 346.60 —1.20 Jan 346.30 347.50 346.20 347.40 —.90 Dec 342.00 342.00 342.00 342.00 —.40 Est. sales 59,439. Mon.’s sales 193,584 Mon.’s open int 489,541

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.