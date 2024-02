CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 591¼ 605½ 588 600¾ +12¼ May 598 608¾ 592¾ 604½ +10½ Jul 600 610½ 594¾ 606½ +9¼ Sep 610 618¾ 603¾ 614½ +8 Dec 620½ 631¼ 616¼ 627 +6¾ Mar 631 642¼ 628 640¾ +7¾ May 637 637¼ 635 637¼ —2¾ Jul 640 640 639½ 639½ +3 Est. sales 91,429. Thu.’s sales 143,217 Thu.’s open int 405,068 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 433 437 429½ 434¾ +1½ May 444¾ 448½ 441¼ 446½ +1½ Jul 454¼ 456¾ 450½ 455 +1 Sep 463 463¾ 458 462¼ +½ Dec 472 473¾ 468¾ 472¼ Mar 482¾ 485 480 483¼ — ¼ May 486¾ 489¾ 486¾ 489¾ +¼ Jul 490 492¾ 488¾ 492½ +1¼ Dec 482 485 480¼ 483½ +1 Mar 493¼ 493¼ 493¼ 493¼ +1 Est. sales 161,077. Thu.’s sales 416,017 Thu.’s open int 1,600,165 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 376¼ 380¾ 376¼ 380 +1¼ May 371 375½ 371 373½ +½ Dec 377¾ 378 377¾ 378 +3¼ Est. sales 86. Thu.’s sales 744 Thu.’s open int 3,266 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1195 1198 1181½ 1181¾ —11¾ May 1201 1204¼ 1188½ 1188½ —11¼ Jul 1210¼ 1213¾ 1198½ 1198½ —10¾ Aug 1203¾ 1204¼ 1191¼ 1191¼ —10 Sep 1180¾ 1182 1169¼ 1170 —8¼ Nov 1172¾ 1176¼ 1164¼ 1165 —7¾ Jan 1182 1185 1174½ 1175¼ —7 Mar 1181½ 1181½ 1172¼ 1173¾ —7 May 1174¾ 1179¾ 1174¾ 1179¾ —3¾ Jul 1186¾ 1186¾ 1186¾ 1186¾ —3½ Nov 1149 1152 1146 1146½ —5¾ Est. sales 119,109. Thu.’s sales 332,984 Thu.’s open int 776,163, up 2,768 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 47.94 48.45 46.97 46.99 —.95 May 48.34 48.89 47.52 47.55 —.77 Jul 48.42 49.00 47.70 47.73 —.69 Aug 48.10 48.65 47.43 47.46 —.62 Sep 47.70 48.23 47.08 47.08 —.59 Oct 47.24 47.74 46.70 46.70 —.53 Dec 47.07 47.59 46.57 46.57 —.51 Jan 47.20 47.46 46.60 46.60 —.45 Mar 47.32 47.32 46.65 46.65 —.35 May 46.84 46.89 46.84 46.89 —.15 Jul 47.58 47.58 46.75 46.75 —.31 Aug 46.64 46.77 46.60 46.60 —.20 Sep 46.32 46.50 46.32 46.50 +.05 Oct 46.09 46.09 45.96 45.96 —.01 Dec 45.56 45.85 45.56 45.84 +.10 Est. sales 107,234. Thu.’s sales 243,051 Thu.’s open int 572,408 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 347.10 348.50 341.00 342.50 —4.60 May 343.00 344.10 337.50 338.20 —4.50 Jul 346.10 347.20 341.00 341.60 —4.30 Aug 346.90 348.10 342.30 342.80 —4.10 Sep 346.90 347.50 342.30 342.80 —3.80 Oct 345.10 345.80 341.00 341.60 —3.20 Dec 346.90 347.50 342.90 343.70 —2.90 Jan 345.80 345.80 344.00 344.20 —3.00 Mar 344.40 344.70 343.20 343.50 —2.70 May 343.90 343.90 343.90 343.90 —2.60 Est. sales 77,636. Thu.’s sales 222,098 Thu.’s open int 493,798, up 3,909

