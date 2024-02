CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Mon.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Mon.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 600 601¾ 589¼ 589½ —10¼ May 607½ 608¾ 598 598½ —9½ Jul 613 613 603¾ 604½ —8½ Sep 624 624 615 615¼ —8¾ Dec 636½ 637¼ 629¼ 629½ —8¾ Mar 646¼ 647½ 643½ 643½ —8 Est. sales 37,192. Fri.’s sales 121,256 Fri.’s open int 410,025 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 442¾ 442¾ 439½ 441¾ —1 May 453½ 453¾ 450¾ 452½ —1 Jul 462 462½ 460 461½ —1 Sep 468¼ 469 466½ 468¼ — ¼ Dec 476½ 477½ 475¼ 476¾ Mar 486¾ 488 486 487¾ +½ May 492½ 493 492 492 —1¼ Jul 494½ 495½ 494½ 495¼ — ¼ Sep 484¾ 484¾ 482¼ 482¼ —3 Dec 485 486 483½ 485 — ½ Mar 495 495 495 495 — ¼ Est. sales 110,443. Fri.’s sales 241,478 Fri.’s open int 1,624,792, up 6,972 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 371½ 374 369½ 372 +¼ May 363½ 366½ 363½ 366½ +1 Est. sales 123. Fri.’s sales 505 Fri.’s open int 3,411 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1190 1196 1179½ 1187 —1½ May 1199¾ 1205¾ 1190 1196 —2¼ Jul 1209 1215½ 1200¼ 1206¼ —2 Aug 1198 1205 1191½ 1198¼ — ½ Sep 1174¾ 1181¼ 1169¾ 1175 —1 Nov 1171¾ 1177½ 1165¼ 1170½ — ½ Jan 1180 1184¾ 1175 1180½ — ½ Mar 1176 1184½ 1173½ 1179½ +¾ May 1183 1183 1176 1181¾ +¾ Jul 1184½ 1187¼ 1183¾ 1187¼ +¼ Nov 1144½ 1151¼ 1141 1145 Mar 1150 1150 1150 1150 — ¼ Est. sales 121,587. Fri.’s sales 179,920 Fri.’s open int 761,502, up 3,435 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 44.73 45.20 44.51 45.07 +.34 May 45.23 45.62 45.02 45.51 +.29 Jul 45.50 45.83 45.31 45.72 +.22 Aug 45.40 45.59 45.15 45.56 +.24 Sep 45.21 45.31 44.95 45.17 +.12 Oct 44.78 44.97 44.57 44.84 +.16 Dec 44.80 44.93 44.53 44.82 +.18 Jan 44.75 44.92 44.61 44.92 +.24 Mar 44.77 44.77 44.64 44.64 —.07 May 44.75 44.76 44.75 44.76 —.04 Est. sales 54,710. Fri.’s sales 126,688 Fri.’s open int 577,073, up 3,110 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 356.80 359.00 353.20 357.00 +.20 May 353.00 354.00 348.80 351.60 —1.40 Jul 356.40 357.10 352.50 354.70 —1.60 Aug 357.00 357.50 353.50 355.50 —1.30 Sep 356.00 356.50 352.60 354.10 —1.70 Oct 353.10 353.80 350.60 351.90 —1.40 Dec 354.50 354.90 351.50 353.00 —1.60 Jan 355.20 355.20 352.70 353.40 —1.80 Mar 354.00 354.20 350.90 353.40 —1.20 May 351.00 351.20 351.00 351.20 —3.80 Jul 356.60 356.60 354.20 354.20 —2.40 Est. sales 70,706. Fri.’s sales 125,222 Fri.’s open int 475,237, up 2,565

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.