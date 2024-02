CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 601½ 611½ 600¼ 601½ May 609 618½ 608¼ 610¼ +¾ Jul 613¾ 622¼ 612½ 614½ +¾ Sep 623½ 631¼ 622¾ 625 +1½ Dec 637 644¼ 636¼ 638¾ +1½ Mar 652 656½ 651¼ 651¾ +1½ May 659½ 659¾ 659½ 659¾ +3½ Jul 651¾ 651¾ 651¾ 651¾ +2½ Est. sales 58,680. Thu.’s sales 113,737 Thu.’s open int 416,253, up 2,503 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 446½ 448¾ 444 444¼ —3 May 457¼ 459½ 455 455¼ —3 Jul 465 467 463¼ 463½ —2½ Sep 470 471½ 468¼ 468¾ —2¼ Dec 478 479¼ 476¾ 477¼ —1¾ Mar 488¾ 490 487¾ 488 —2 May 493¾ 494½ 492¾ 493¾ —1½ Jul 495¾ 496¼ 495¼ 496 —1¼ Sep 483¾ 484 483 484 —2 Dec 486 486½ 483½ 484¾ —2¼ Mar 493½ 493½ 493½ 493½ —2¼ May 495¼ 495¼ 495¼ 495¼ —4¼ Dec 476 477½ 476 477½ Est. sales 99,120. Thu.’s sales 303,634 Thu.’s open int 1,617,820, up 4,124 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 384 384 369 372¼ —12 May 372 374 360¾ 365 —10½ Dec 361 379¼ 361 379¼ Est. sales 202. Thu.’s sales 753 Thu.’s open int 3,519, up 74 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1203¼ 1208¼ 1196½ 1198 —5¼ May 1213¾ 1218¼ 1206½ 1207¾ —6 Jul 1223½ 1228½ 1216½ 1217¾ —6 Aug 1213¾ 1218 1207½ 1209 —5 Sep 1190½ 1193¼ 1184¾ 1185½ —5¼ Nov 1184¾ 1188¾ 1179¾ 1180½ —5 Jan 1194½ 1197 1190 1190½ —5 Mar 1193 1197¼ 1188 1189½ —4 May 1195 1198 1190½ 1191¾ —4½ Jul 1200½ 1200½ 1200¼ 1200¼ —1¾ Nov 1157 1159¼ 1154 1155 —3 Est. sales 71,950. Thu.’s sales 210,590 Thu.’s open int 758,067, up 10,094 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 45.73 45.75 44.58 44.98 —.62 May 46.21 46.23 45.12 45.50 —.58 Jul 46.48 46.48 45.43 45.78 —.55 Aug 46.30 46.30 45.27 45.64 —.47 Sep 45.97 45.97 45.00 45.32 —.48 Oct 45.60 45.60 44.66 44.93 —.48 Dec 45.51 45.51 44.61 44.88 —.44 Jan 45.16 45.16 44.70 44.94 —.40 Mar 45.13 45.13 44.75 44.75 —.57 May 45.25 45.25 44.85 45.03 —.34 Jul 45.26 45.26 44.90 44.90 —.51 Oct 44.17 44.17 44.00 44.00 —.43 Dec 44.00 44.00 44.00 44.00 —.25 Dec 43.81 43.81 43.81 43.81 —.11 Est. sales 60,556. Thu.’s sales 138,339 Thu.’s open int 573,963 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 361.70 365.50 361.10 361.80 +.10 May 357.30 360.80 356.70 357.60 +.40 Jul 360.50 363.60 359.90 360.70 +.40 Aug 361.10 363.70 360.40 361.00 +.30 Sep 359.70 362.50 359.50 359.90 +.20 Oct 358.50 359.80 357.10 357.50 +.40 Dec 358.40 361.10 358.10 358.80 +.30 Jan 359.80 360.90 358.90 359.40 +.60 Mar 360.10 360.10 359.00 359.00 +.90 May 360.00 360.00 360.00 360.00 +1.70 Est. sales 47,047. Thu.’s sales 194,575 Thu.’s open int 472,672

