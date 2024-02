Ganadores de los premios Grammy 2024: lista de las principales categorías

(CNN) — Taylor Swift, Miley Cyrus han sido galardonadas. En las categorías de música latina, Peso Pluma, Karol G y…

Listen now to WTOP News

(CNN) — Taylor Swift, Miley Cyrus han sido galardonadas. En las categorías de música latina, Peso Pluma, Karol G y Juanes recibieron el codiciado galardón en sus respectivas categorías.

SZA, cantante y compositora de “Kill Bill”, lideró el total con 9 nominaciones. Otros nominados principales incluyeron a Phoebe Bridgers, la estrella de R&B Victoria Monét, Jon Batiste, Miley Cyrus, Billie Eilish y Olivia Rodrigo.

La lista completa de nominados puede leerse aquí. Esta es la lista de ganadores en las principales categorías (se irá actualizando acorde se revelen los ganadores):

ÁLBUM DEL AÑO

Boygenius – “The Record”

Janelle Monáe – “The Age of Pleasure”

Jon Batiste – “World Music Radio”

Lana Del Rey – “Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd”

Miley Cyrus – “Endless Summer Vacation”

Olivia Rodrigo – “Guts”

SZA – “SOS”

Taylor Swift – “Midnights”

GRABACIÓN DEL AÑO

Billie Eilish – “What Was I Made For?” *GANADORA

Boygenius – “Not Strong Enough”

Jon Batiste – “Worship”

Miley Cyrus – “Flowers”

Olivia Rodrigo – “Vampire”

SZA – “Kill Bill”

Taylor Swift – “Anti-Hero”

Victoria Monét – “On My Mama”

LA CANCIÓN DEL AÑO

Billie Eilish – “What Was I Made For?”

Dua Lipa – “Dance the Night”

Jon Batiste – “Butterfly”

Lana Del Rey – “A&W”

Miley Cyrus – “Flowers”

Olivia Rodrigo – “Vampire”

SZA – “Kill Bill”

Taylor Swift – “Anti-Hero”

MEJOR ARTISTA NUEVO

Coco Jones

Gracie Abrams

Fred Again..

Ice Spice

Jelly Roll

Noah Kahan

Victoria Monét

The War and Treaty

MEJOR ÁLBUM VOCAL POP

Kelly Clarkson, “Chemistry”

Miley Cyrus, “Endless Summer Vacation”

Olivia Rodrigo, “GUTS”

Ed Sheeran, – (Subtract)

Taylor Swift, “Midnights” – *GANADORA

MEJOR ACTUACIÓN POP SOLISTA

Billie Eilish – “What Was I Made For?”

Doja Cat – “Paint the Town Red”

Miley Cyrus – “Flowers” *GANADORA

Olivia Rodrigo – “Vampire”

Taylor Swift – “Anti-Hero”

MEJOR ACTUACIÓN DE DÚO/GRUPO POP

Labrinth con Billie Eilish – “Never Felt So Alone”

Lana Del Rey con Jon Batiste – “Candy Necklace”

Miley Cyrus con Brandi Carlile – “Thousand Miles”

SZA con Phoebe Bridgers – “Ghost in the Machine” *GANADOR

Taylor Swift con Ice Spice – “Karma”

PRODUCTOR DEL AÑO- NO CLÁSICO

Jack Antonoff *GANADOR

Dernst “D’Mile” Emile II

Hit-Boy

Metro Boomin

Daniel Nigro

MEJOR ÁLBUM DE RAP

Drake & 21 Savage – “Her Loss”

Killer Mike – “Michael” *GANADOR

Metro Boomin – “Heroes & Villains”

Nas – “King’s Disease III”

Travis Scott – “Utopia”

MEJOR ACTUACIÓN DE RAP

Baby Keem ft. Kendrick Lamar – “The Hillbillies”

Black Thought – “Love Letter”

Coi Leray – “Players”

Drake & 21 Savage – “Rich Flex”

Killer Mike ft. André 3000, Future, and Eryn Allen Kane – “Scientists & Engineers” *GANADOR

MEJOR ÁLBUM COUNTRY

Brothers Osborne – “Brothers Osborne”

Kelsea Ballerini – “Rolling Up the Welcome Mat”

Lainey Wilson – “Bell Bottom Country”

Tyler Childers – “Rustin’ in the Rain”

Zach Bryan – “Zach Bryan”

MEJOR ACTUACIÓN COUNTRY SOLISTA

Brandy Clark – “Buried”

Chris Stapleton – “White Horse” *GANADOR

Dolly Parton – “The Last Thing on My Mind”

Luke Combs – “Fast Car”

Tyler Childers – “In Your Love”

MEJOR ÁLBUM DE ROCK

Foo Fighters – “But Here We Are”

Greta Van Fleet – “Starcatcher”

Metallica – “72 Seasons”

Paramore – “This Is Why” *GANADOR

Queens of the Stone Age – “In Times New Roman…”

MEJOR ACTUACIÓN DE ROCK

Arctic Monkeys – “Sculptures of Anything Goes”

Black Pumas – “More Than a Love Song”

Boygenius – “Not Strong Enough” *GANADOR

Foo Fighters – “Rescued”

Metallica – “Lux Æterna”

MEJOR ÁLBUM DE R&B

Babyface – “Girls Night Out”

Coco Jones – “What I Didn’t Tell You”

Emily King – “Special Occasion”

Summer Walker – “Clear 2: Soft Life EP”

Victoria Monét – “Jaguar II” *GANADOR

MEJOR ACTUACIÓN DE R&B

Chris Brown – “Summer Too Hot”

Coco Jones – “ICU” *GANADOR

Robert Glasper Featuring Sir & Alex Isley – “Back to Love”

SZA – “Kill Bill”

Victoria Monét – “How Does It Make You Feel”

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA ALTERNATIVA

Arctic Monkeys – “The Car”

Boygenius – “The Record” *GANADOR

Gorillaz – “Cracker Island”

Lana Del Rey – “Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd”

PJ Harvey – “I Inside the Old Year Dying”

Categorías con aristas latinos

MEJOR ÁLBUM DE LATIN POP

Pablo Alborán – La Cuarta Hoja

AleMor – Beautiful Humans, Vol. 1

Paula Arenas – A Ciegas

Pedro Capó – La Neta

Maluma – Don Juan

Gaby Moreno – X Mí (Vol. 1) *GANADORA

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA URBANA

Rauw Alejandro – SATURNO

Karol G – MAÑANA SERÁ BONITO *GANADORA

Tainy – DATA

Karol G recibe el galardón por su álbum “Mañana Será Bonito”. Crédito: Amy Sussman/Getty Images

MEJOR ÁLBUM LATINO DE ROCK O ALTERNATIVO

Cabra – MARTÍNEZ

Diamante Eléctrico – Leche De Tigre

Juanes – Vida Cotidiana *GANADOR

Natalia Lafourcade – De Todas Las Flores

Fito Páez – EADDA9223

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA MEXICANA (incluye tejana)

Ana Bárbara – Bordado A Mano

Lila Downs – La Sánchez

Flor De Toloache – Motherflower

Lupita Infante – Amor Como En Las Películas De Antes

Peso Pluma – GÉNESIS *GANADOR

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA TROPICAL

Rubén Blades Con Roberto Delgado & Orquesta – Siembra: 45º Aniversario (En Vivo en el Coliseo de Puerto Rico, 14 de Mayo 2022) *GANADOR

Luis Figueroa – Voy A Ti

Grupo Niche Y Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia – Niche Sinfónico

Omara Portuondo – VIDA

Tony Succar, Mimy Succar – MIMY & TONY

Carlos Vives – Escalona Nunca Se Había Grabado Así

MEJOR INTERPRETACIÓN DE MÚSICA GLOBAL

Arooj Aftab, Vijay Iyer & Shahzad Ismaily – Shadow Forces

Burna Boy – Alone

Davido – FEEL

Silvana Estrada – Milagro Y Disastre

Falu & Gaurav Shah (Featuring PM Narendra Modi) – Abundance In Millets

Béla Fleck, Edgar Meyer & Zakir Hussain Featuring Rakesh Chaurasia – Pashto *GANADOR

Ibrahim Maalouf Featuring Cimafunk & Tank And The Bangas – Todo Colores

The-CNN-Wire

™ & © 2024 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.