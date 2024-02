Cómo combatir la demencia, según los neurólogos

(CNN) — Cuando mi madre tenía 80 años, su llamada diaria a su hermano mayor siempre comenzaba con la misma…

Listen now to WTOP News

(CNN) — Cuando mi madre tenía 80 años, su llamada diaria a su hermano mayor siempre comenzaba con la misma pregunta: “¿Tus intestinos se movieron hoy?”. Solía poner los ojos en blanco y rezar a los dioses de la vejez para que nunca hiciera lo mismo.

Algunos días la conversación incluía otras funciones corporales: “¿Cómo dormiste? ¿La lluvia está afectando tu artritis? ¿Cómo está ese soplo cardíaco? Pero la pregunta que nunca escuché a ninguno de los dos fue: “¿Cómo está tu memoria hoy?”.

“Es simplemente irónico que las personas corran por la salud de su corazón o se preocupen por sus intestinos cuando el órgano que les preocupa es nuestro cerebro”, dijo la neuróloga vascular Dra. Natalia Rost, directora asociada del Comprehensive Stroke Center del Hospital General de Massachusetts y profesora de la Facultad de Medicina de Harvard en Boston.

“¿No deberíamos preocuparnos por el órgano principal de nuestro cuerpo, el centro de mando y control de todo lo humano que hay en nuestro interior? No existe un nosotros sin nuestro cerebro”, afirmó Rost, presidente electo de la Academia Estadounidense de Neurología (AAN).

Prepárate para concentrarte en tu cerebro, porque según la AAN, ha llegado la era de la neurología preventiva. De hecho, la academia espera que todos los estadounidenses estén en el tren del cerebro saludable para 2050.

“Es una revolución de la salud del cerebro”, dijo Rost. “Queremos ayudar al público a comprender que una vida llena de salud comienza con la salud del cerebro”.

21 formas de reducir tu riesgo de padecer alzhéimer, respaldadas por investigaciones

Louise Dittner con sus nietos, Krysta y Ryan LaMotte. (Crédito: Cortesía de Sandee LaMotte)

La visión de la academia es que un día dentro de los próximos 25 años, tú, tus hijos y tus nietos visiten al médico para controles anuales de “salud cerebral” que están cubiertos por el seguro como atención preventiva. De hecho, esa primera visita puede ocurrir incluso antes de que se conciba al niño.

“Queremos que los principales pagadores de seguros cubran una visita de control cerebral tan pronto como la madre esté considerando quedar embarazada o esté embarazada”, dijo Rost. “Luego, cuando nazca el bebé, traemos a neonatólogos pediátricos y luego seguimos al niño hasta la adolescencia utilizando todo lo que estamos aprendiendo sobre la optimización de la función cerebral”.

Las intervenciones podrían incluir alentar a las futuras mamás a amamantar el mayor tiempo posible, limitar la exposición del niño a las pantallas y mejorar los hábitos de sueño que pueden continuar hasta la edad adulta, entre muchas otras.

A medida que una persona envejece, cada examen cerebral sano se centraría en la prevención temprana de enfermedades que se sabe dañan el cerebro, como diabetes, obesidad, enfermedades cardíacas y más. Esas visitas continuarían “hasta las etapas finales de la vida, porque incluso cuando envejecemos o adquirimos una enfermedad cognitiva, aún podemos optimizar la salud del cerebro mientras vivimos con trastornos cerebrales”, dijo Rost.

¿Qué podría experimentar durante un chequeo cerebral en el futuro? Para descubrirlo, profundicemos en un examen cerebral de última generación que existe en la actualidad.

¿Cuál es tu puntuación de cuidado cerebral? La respuesta puede indicar su riesgo de demencia

¿Qué es el alzhéimer y cómo se diferencia de otras formas de demencia? 4:19

Estudiando el cerebro que envejece

Era una hermosa y cálida mañana en Florida y sentí que se me levantaba el ánimo, dejando a un lado mi aprensión. Estaba de camino a la oficina de Boca Raton del neurólogo preventivo Dr. Richard Isaacson, quien en 2013 abrió una de las primeras clínicas de prevención del Alzheimer en Estados Unidos en Weill Cornell Medicine y New York-Presbyterian en la ciudad de Nueva York.

En su nuevo programa, el Instituto de Enfermedades Neurodegenerativas de Florida, yo iba a ser el participante número 20 en un novedoso ensayo clínico centrado en nutrir el cerebro envejecido. El estudio determinaría mis riesgos genéticos, conductuales y de estilo de vida de deterioro cognitivo, me proporcionaría una lista personalizada de áreas de mejora y realizaría un seguimiento de mi progreso mediante nuevos análisis de sangre experimentales.

Estos análisis de sangre únicos podrían determinar los niveles de amiloide, tau y otros biomarcadores característicos de la enfermedad de Alzheimer y otras afecciones degenerativas. Los depósitos de amiloide pueden comenzar a acumularse en el cerebro décadas antes de que comiencen los síntomas, incluso entre los 30 y 40 años.

“Actualmente se estima que más de 46 millones de estadounidenses padecen la enfermedad de Alzheimer presintomática, en la que las características patológicas de la enfermedad pueden detectarse en la sangre y el cerebro antes de que comience el deterioro cognitivo”, dijo Isaacson.

Para participar en el nuevo estudio, necesitaba someterme a una serie de pruebas físicas y cognitivas para establecer la línea de base de mi cerebro y las áreas de mayor riesgo.

Primero, me extrajeron sangre y la enviaron a un laboratorio en Boston para determinar mis niveles de colesterol bueno y malo, inflamación, resistencia a la insulina y nutrición, todo lo cual podría ponerme en el camino de sufrir enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares, ambos factores importantes en el mala salud cerebral.

“Los factores de riesgo vascular como la presión arterial alta, el colesterol alto, el nivel alto de azúcar en la sangre o la diabetes pueden no ser la causa de la enfermedad de Alzheimer, pero pueden acelerar la patología de la enfermedad”, me dijo Isaacson. “Preferiría pisar los frenos en lugar de acelerar el motor en el camino hacia el deterioro cognitivo”.

Otra pregunta clave: ¿Tenía una o más copias del gen APOE4? Las personas que heredan una o más copias de esta variante genética tienen mayor riesgo de padecer Alzheimer, aunque muchas nunca desarrollan la enfermedad.

Luego, una exploración ósea y corporal determinó mi riesgo de adelgazamiento óseo u osteoporosis, que se ha relacionado con el deterioro cognitivo, así como con fracturas y caídas que pueden descarrilar la capacidad de permanecer activo, hacer ejercicio, realizar tareas diarias o practicar el cuidado personal.

La exploración también proporcionaría información crítica sobre mi masa muscular y el porcentaje y distribución de grasa corporal, que puede ser especialmente dañina para el cerebro cuando se acumula alrededor de la cintura. “A medida que aumenta el tamaño del vientre, el centro de la memoria en el cerebro se hace más pequeño”, me dijo Isaacson.

Un examen exhaustivo de mis ojos no solo determinó si tenía problemas de visión que pudieran afectar mi cognición, sino que también me permitió observar la parte posterior de mi ojo o la retina. Los pequeños vasos sanguíneos allí pueden mostrar signos tempranos de daño a los nervios debido a la diabetes, la presión arterial alta, la enfermedad de las arterias coronarias e incluso el cáncer.

Un nuevo análisis de sangre para detectar el alzhéimer podría estar más cerca de hacerse realidad, según un estudio

Una línea de base cognitiva

Temía las pruebas cognitivas que sabía que eran necesarias para establecer una línea de base de mi cerebro. ¿Cuántas de las 15 palabras que escuché pude recordar inmediatamente? Cerré los ojos y traté de pintar un cuadro en mi cerebro mientras la voz repetía una tras otra: “Árbol, conejo, libro, manzana, lago…” (OK, el conejo se sentó en un árbol, leyendo un libro mientras comía una manzana con el lago detrás. Uf, eso fue más fácil de lo que pensé que sería.)

“Escalera, granjero, pipa, sofá, avión, media, niño, ruiseñor…” (Uh, um, ahora hay una escalera apoyada contra el árbol, y un granjero la está subiendo con una pipa en la boca, mientras un avión pasa volando, ¡pero espera, olvidé una! Ok, ahora hay un ruiseñor en el árbol. Pero ¿cuáles eran las demás?)

Y así fue. ¿Podría recordar las caras y los nombres de varias personas que vi en una computadora después de que me presentaran a otras 10? (Oh, Dios, soy terrible recordando los nombres de las personas). ¿Podría recordar y dibujar una figura geométrica compleja y luego otra aún más compleja? (Por favor, no, mis habilidades espaciales son las peores). Me estremecí cuando terminó cada prueba, convencida de que mi puntuación cognitiva demostraría rápidamente que mi cerebro se dirigía al montón de basura.

Voces tranquilizadoras del equipo de pruebas interdisciplinario intentaron aliviar mis temores. “¡Oh, no, lo hiciste bien!” (Sí, claro, dijo mi crítico interior). “No, de verdad, ¡te acordaste de muchos de esos nombres!”.

Así sabrán los doctores si tus olvidos son demencia 2:53

La historia médica es importante

La historia médica era primordial. ¿Tenía antecedentes familiares de Alzheimer? (No, que yo sepa, pero mi madre tenía demencia vascular). ¿Qué pasa con la diabetes, el cáncer, las enfermedades de la tiroides, la presión arterial alta o las enfermedades cardíacas? (Mi medio hermano tuvo dos cirugías a corazón abierto y mi tía murió de un derrame cerebral).

¿He tenido caídas, conmociones cerebrales o lesiones cerebrales traumáticas, llamadas TBI? Esto es importante porque incluso una lesión cerebral traumática leve provocada por una caída, un accidente automovilístico o la práctica de deportes puede tener un impacto duradero en el cerebro.

¿Cuántos años de educación tuve desde jardín de infantes en adelante? La educación y el aprendizaje pueden desarrollar una “reserva cognitiva”, que se cree que compensa el daño al cerebro. ¿He tenido alguna pérdida de audición? Al igual que la visión, la mala audición puede afectar la salud del cerebro. (No me sorprendería: esos conciertos a los que asistí en la universidad eran MUY RUIDOSOS). ¿Cuáles eran mis patrones de ejercicio físico y dieta? (Desafortunadamente, no tan estelar como me gustaría).

Las preguntas sobre mi higiene dental fueron las siguientes en la lista de verificación. ¿Me hice chequeos y limpiezas periódicas (sí) y usé hilo dental con regularidad? (Sin comentarios.) No solo existe un vínculo entre las caries y el corazón y la muerte prematura, sino que los estudios también han relacionado la enfermedad de las encías con el deterioro cognitivo.

¿Cuántas horas de sueño ininterrumpido dormí? La falta de sueño es un conocido contribuyente al deterioro cerebral. Los adultos necesitan dormir de siete a ocho horas de calidad cada noche para que el cerebro tenga tiempo de regenerarse y “sacar la basura” de células muertas y moribundas.

Enfrenta estos problemas de salud para reducir el riesgo de demencia temprana, según un estudio

Algunas de las preguntas pueden parecer inesperadas para quienes no escriben sobre la salud del cerebro. ¿Cuándo comencé mi período? ¿Cuantos embarazos tuve? ¿Me hicieron una histerectomía temprana? Los estudios están encontrando fuertes vínculos entre la cantidad de estrógeno a lo largo de la vida de una mujer, la cantidad de hijos que tuvo y su riesgo de sufrir problemas cognitivos y de salud.

¿Estaba pasando por la menopausia y, de ser así, tuve sofocos? Los sofocos se han relacionado con un mayor riesgo de enfermedad cardíaca y deterioro cognitivo, mientras que la pérdida de estrógeno durante la transición a la menopausia es un factor de riesgo importante para la demencia y la enfermedad de Alzheimer.

“Las mujeres tienen factores de riesgo de demencia muy diferentes y únicos que los hombres”, dijo Isaacson. “Las mujeres tienen un 39% más de riesgo de demencia si tienen grasa acumulada alrededor de su abdomen. Y la rápida disminución de los estrógenos durante la transición a la perimenopausia puede ser en realidad uno de los factores de riesgo más impactantes para desarrollar la patología de Alzheimer en el cerebro”.

Y luego estaba mi salud emocional. ¿Fui abandonada cuando era niña, perdí a uno de mis padres o a un ser querido o sufrí abuso mental o sexual? Se ha demostrado que estas experiencias infantiles adversas, conocidas como ACE, obstaculizan el desarrollo saludable del cerebro en los niños y contribuyen a múltiples problemas de salud a lo largo de la vida.

Incluso en la edad adulta, la depresión, la ansiedad y otras enfermedades mentales pueden afectar la capacidad del cerebro para funcionar, mientras que los traumas emocionales, como la violencia doméstica, la violación, la pérdida de un hijo, del cónyuge o del trabajo, también pueden inundar el cerebro con cáusticas hormonas del estrés que pasar factura con el tiempo.

Tengo suerte

Resulta que tengo la suerte de no tener factores de riesgo genéticos conocidos para el Alzheimer y actualmente tengo muy pocos amiloide y tau en mi cerebro. Mi reserva cognitiva tras años de producir vídeos y escribir historias sobre casi todo parece estar equilibrando la típica reducción de mi cerebro relacionada con la edad.

Sin embargo, mi riesgo de desarrollar demencia vascular, el segundo tipo más común después de la enfermedad de Alzheimer, es elevado. No solo tengo antecedentes familiares, sino que algunos de mis marcadores de colesterol y de inflamación sanguínea estaban en el límite o peores, dejándome expuesta a enfermedades de los vasos sanguíneos pequeños.

Mi presión arterial ha aumentado en los últimos años, un hecho común con la edad, que no se vio ayudado por mi comportamiento adicto a la televisión durante la pandemia. En lugar de levantarme y moverme como hacían tantas personas inteligentes, opté por sentarme y trabajar incluso más horas. Fue una mala elección con graves consecuencias: la gammagrafía ósea mostró que mi masa muscular se había reducido a un número lamentable.

Los músculos facilitan el ejercicio y el desarrollo de fuerza, mientras que la fragilidad contribuye a caídas y lesiones. He sufrido un par de caídas en los últimos años. La masa muscular también aumenta la quema de calorías, por lo que perderla puede contribuir al aumento de peso. Si a eso le sumamos la típica desaceleración del metabolismo relacionada con la edad, no sorprende que también haya ganado algunos kilos.

Perdí a dos maridos, uno por una corriente de resaca y otro por un tumor cerebral, por lo que no era ajena a los niveles crónicamente altos de cortisol y otras hormonas del estrés. Estos pueden alterar casi todos los procesos del cuerpo y provocar ansiedad, depresión, problemas para dormir, aumento de peso, problemas de memoria y concentración, así como “enfermedades cardíacas, ataques cardíacos, presión arterial alta y accidentes cerebrovasculares”, según la Clínica Mayo.

Una vez más, tengo suerte de ser una mujer fuerte y resistente, como muchos de nosotros. Afortunadamente, la capacidad de afrontar los desafíos de la vida con calma y aun así prosperar es algo que la ciencia dice que todos podemos aprender y enseñar a nuestros hijos. Además, muchas de mis preocupaciones médicas pueden abordarse centrándose en comportamientos saludables como la reducción del estrés, el entrenamiento de fuerza y el ejercicio aeróbico, y un nuevo compromiso con una dieta saludable basada en plantas, comportamientos que Isaacson y sus colegas describieron en una revisión reciente, publicado en la revista Nature.

Me fui a casa con una lista de acciones basadas en evidencia creadas a partir de investigaciones que su equipo ha realizado durante los últimos 15 años. Él lo llama medicina de precisión: un enfoque de gestión de riesgos personalizado para mis necesidades específicas.

“El objetivo es que, siguiendo un plan especialmente diseñado para cada persona, se pueda prevenir el deterioro cerebral, del mismo modo que se puede prevenir un ataque cardíaco manteniendo el colesterol y la presión arterial alta bajo control”, dijo Isaacson.

“Imagínate lo que podríamos lograr si comenzáramos este proceso desde el nacimiento”.

Un consejo que me dieron en casa fue usar un monitor de glucosa durante algunas semanas para identificar qué alimentos aumentaban mis niveles de azúcar en la sangre. “Estos picos causan inflamación cerebral, alteran el metabolismo cerebral y aumentan la contracción de la parte pensante del cerebro”, dijo Isaacson. (Crédito: RichLeggE+/Getty Images)

Por qué unirse a un estudio

Hasta que las visitas de control cerebral se conviertan en una parte estándar de la atención preventiva, someterse a un análisis cerebral tan profundo puede estar restringido a personas que participan en ensayos clínicos, como yo. Y aquellos con dinero y seguro médico de alta calidad.

Se necesitan desesperadamente voluntarios para la investigación sobre el Alzheimer y otras investigaciones sobre la salud del cerebro. La Asociación de Alzheimer está buscando personas que viven con Alzheimer, sus cuidadores y personas sin deterioro cognitivo para que se ofrezcan como voluntarios para ensayos clínicos. El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento apoya actualmente cerca de 500 ensayos clínicos activos sobre la enfermedad de Alzheimer y demencias relacionadas. Para obtener información, visita este link.

Usar la tecnología puede ser una forma de democratizar el acceso, dijo Isaacson. Es coinvestigador en un ensayo clínico financiado por los Institutos Nacionales de Salud recientemente lanzado y diseñado para ver si se puede brindar atención cerebral preventiva a las personas en sus hogares. Las personas con antecedentes familiares de Alzheimer que cumplan ciertos criterios pueden inscribirse en el estudio en Retain Your Brain.

“El estudio permite al público acceder a un software que les guía a través de una evaluación de riesgos gratuita, pruebas cognitivas y de memoria y asesoramiento personalizado desde la comodidad de sus teléfonos móviles”, dijo Isaacson. “Este tipo de recursos digitales para la salud del cerebro podrían utilizarse hasta que el campo de la neurología preventiva se desarrolle más ampliamente”.

En cuanto a mí, tengo mucho trabajo que hacer, pero al menos sé cuál es mi situación y qué puedo hacer al respecto. El resto depende de mí. ¡Deséame suerte!

Nota del editor: Sandee LaMotte, escritora de CNN, ha estado cubriendo salud y bienestar, incluido lo que es mejor para el cerebro, durante más de 30 años. Después de enterarse de que ya tenía edad suficiente para ser elegible para un ensayo clínico sobre el cerebro, aprovechó la oportunidad de inscribirse y luego compartir este proceso raramente reportado con los lectores.

The-CNN-Wire

™ & © 2024 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.