CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 591¼ 605½ 588 596¾ +8¼ May 598 608¾ 592¾ 599¼ +5¼ Jul 600 610½ 594¾ 601 +3¾ Sep 610 618¾ 603¾ 608¾ +2¼ Dec 620½ 631¼ 616¼ 621¼ +1 Mar 631 642¼ 628 632¾ — ¼ May 637 640 635 639 —1 Jul 640 640 635¼ 635¼ —1¼ Sep 641¼ —1 Dec 654 —1¼ Mar 664½ —1¼ May 659 —1¼ Jul 620¼ —1¼ Est. sales 200,650. Thu.’s sales 160,862 Thu.’s open int 405,068 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 433 437 428¼ 429 —4¼ May 444¾ 448½ 440¾ 441½ —3½ Jul 454¼ 456¾ 449¾ 450¾ —3¼ Sep 463 463¾ 457 457¾ —4 Dec 472 473¾ 467¼ 468¼ —4 Mar 482¾ 485 478½ 479½ —4 May 486¾ 489¾ 484¾ 485½ —4 Jul 490 492¾ 486¾ 487½ —3¾ Sep 479¾ 479¾ 479¼ 479¼ —2 Dec 482 485 480 480¾ —1¾ Mar 493¼ 493¼ 489 490¼ —2 May 493¾ —2 Jul 494½ —1¾ Sep 475 —1¾ Dec 475¼ 475¼ 474½ 474½ — ¾ Jul 489¾ — ¾ Dec 466½ — ¾ Est. sales 396,246. Thu.’s sales 480,940 Thu.’s open int 1,600,165 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 376¼ 380¾ 375 375¼ —3½ May 371 375½ 368½ 370¼ —2¾ Jul 371 372¾ 367½ 367½ —3 Sep 371¾ —3 Dec 377¾ 378 371¾ 371¾ —3 Mar 351¾ —3 May 357¾ —3 Jul 362½ —3 Sep 374¼ —3 Dec 381 —3 Jul 344¾ —3 Sep 360½ —3 Est. sales 314. Thu.’s sales 744 Thu.’s open int 3,266 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1195 1198 1181½ 1183½ —10 May 1201 1204¼ 1188¼ 1190 —9¾ Jul 1210¼ 1213¾ 1198½ 1199¾ —9½ Aug 1203¾ 1204¼ 1191 1192 —9¼ Sep 1180¾ 1182 1169¼ 1169¼ —9 Nov 1172¾ 1176¼ 1163 1163¾ —9 Jan 1182 1185 1172½ 1173¼ —9 Mar 1181½ 1181½ 1170 1170¾ —10 May 1174¾ 1179¾ 1172 1172¾ —10¾ Jul 1186¾ 1186¾ 1178½ 1179¼ —11 Aug 1171 —10 Sep 1147½ —10 Nov 1149 1152 1141¼ 1141¼ —11 Jan 1145¼ —10½ Mar 1143¾ —10½ May 1142 —10½ Jul 1146 —10½ Aug 1136¼ —10½ Sep 1106½ —10½ Nov 1105¼ —5½ Jul 1105 —5½ Nov 1075¾ +2½ Est. sales 231,949. Thu.’s sales 360,475 Thu.’s open int 776,163, up 2,768 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 47.94 48.45 46.91 47.26 —.68 May 48.34 48.89 47.45 47.75 —.57 Jul 48.42 49.00 47.63 47.91 —.51 Aug 48.10 48.65 47.37 47.65 —.43 Sep 47.70 48.23 47.05 47.29 —.38 Oct 47.24 47.74 46.64 46.85 —.38 Dec 47.07 47.59 46.47 46.70 —.38 Jan 47.20 47.46 46.53 46.69 —.36 Mar 47.32 47.32 46.56 46.64 —.36 May 46.84 46.89 46.71 46.71 —.33 Jul 47.58 47.58 46.67 46.77 —.29 Aug 46.64 46.77 46.50 46.60 —.20 Sep 46.32 46.50 46.32 46.35 —.10 Oct 46.09 46.14 45.93 45.96 —.01 Dec 45.56 46.01 45.56 45.78 +.04 Jan 45.70 +.04 Mar 45.66 +.08 May 45.64 +.05 Jul 45.62 —.04 Aug 45.35 —.04 Sep 45.35 —.04 Oct 45.20 —.04 Dec 45.70 +.08 Jul 45.59 +.08 Oct 45.58 +.08 Dec 45.32 +.08 Est. sales 213,896. Thu.’s sales 262,108 Thu.’s open int 572,408 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 347.10 349.40 341.00 346.80 —.30 May 343.00 344.10 337.50 340.50 —2.20 Jul 346.10 347.20 341.00 343.50 —2.40 Aug 346.90 348.10 342.30 344.50 —2.40 Sep 346.90 347.50 342.30 344.50 —2.10 Oct 345.10 345.80 341.00 343.10 —1.70 Dec 346.90 347.50 342.90 344.90 —1.70 Jan 345.80 346.40 344.00 345.50 —1.70 Mar 344.40 345.30 343.20 344.20 —2.00 May 343.90 345.40 343.90 344.30 —2.20 Jul 346.50 346.50 345.80 345.90 —2.40 Aug 344.70 —2.30 Sep 344.00 344.00 342.80 342.80 —2.20 Oct 339.20 —2.20 Dec 340.30 —2.10 Jan 340.20 —2.20 Mar 338.00 —2.10 May 337.30 —2.30 Jul 338.10 —2.30 Aug 336.50 —2.30 Sep 333.70 —2.30 Oct 331.50 —2.30 Dec 331.60 —2.30 Jul 332.10 —2.30 Oct 332.10 —2.30 Dec 329.60 —2.30 Est. sales 200,286. Thu.’s sales 245,737 Thu.’s open int 493,798, up 3,909

