CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 594¾ 606¾ 590¾ 602 +7 May 602¼ 612½ 598½ 608 +5¼ Jul 606 614½ 601 610½ +4¾ Sep 616 623 610¼ 619¾ +4 Dec 630½ 635¾ 623¾ 632¾ +3¼ Mar 641¼ 647¾ 636¾ 645¼ +2½ May 652¼ +2¾ Jul 643¾ 647¾ 643¼ 647¾ +2 Sep 653¾ +2 Dec 666¼ +2¼ Mar 676½ +2¼ May 671 +2¼ Jul 632¼ +2¼ Est. sales 98,976. Tue.’s sales 94,144 Tue.’s open int 419,546, up 2,334 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 438½ 439¼ 432¾ 434¼ —4½ May 450¼ 451¼ 445¼ 446½ —4 Jul 460½ 460½ 454¾ 455½ —5 Sep 467½ 467¾ 462½ 463¼ —4½ Dec 477 477½ 472¾ 473¾ —3½ Mar 488 488½ 483¾ 485 —3½ May 493¾ 494¼ 489¾ 491 —3½ Jul 495¾ 496¾ 491¾ 493 —3¾ Sep 484¼ 484¼ 482¼ 482½ —3¼ Dec 486¼ 486¾ 483 483¾ —3 Mar 493 493½ 493 493¼ —2¾ May 497 —2¾ Jul 496¾ 498 496¾ 498 —2½ Sep 478½ —2½ Dec 478¾ 478¾ 475¼ 476¼ —1½ Jul 491½ —1½ Dec 468¼ —1½ Est. sales 410,247. Tue.’s sales 382,821 Tue.’s open int 1,609,377 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 377¼ 383½ 375½ 382½ +4½ May 371 374 368 373¼ +2½ Jul 369 370¼ 369 370¼ +1¼ Sep 374½ +1¼ Dec 379¾ 379¾ 374½ 374½ +1¼ Mar 354½ +1¼ May 360½ +1¼ Jul 365¼ +1¼ Sep 377 +1¼ Dec 383¾ +1¼ Jul 347½ +1¼ Sep 363¼ +1¼ Est. sales 452. Tue.’s sales 442 Tue.’s open int 3,424, up 49 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1199 1202 1179¼ 1189 —10½ May 1207½ 1211 1188¾ 1197½ —10¾ Jul 1217 1220¼ 1199 1207 —10¾ Aug 1208¾ 1208¾ 1190½ 1197¾ —9¾ Sep 1184¾ 1184¾ 1167½ 1175½ —7¾ Nov 1177 1179¾ 1162 1170¾ —6¾ Jan 1186¾ 1188¾ 1172½ 1180½ —6¾ Mar 1185 1185 1170½ 1178¼ —6¾ May 1179½ 1185 1173 1180½ —6¼ Jul 1181 1190¾ 1181 1187 —5 Aug 1177¾ —4½ Sep 1154¼ —4½ Nov 1149½ 1151 1137 1146½ —2½ Jan 1150¾ —2¼ Mar 1148¼ —2¼ May 1146½ —2¼ Jul 1150 1150½ 1150 1150½ —2¼ Aug 1140¾ —2¼ Sep 1111 —2¼ Nov 1102½ —1½ Jul 1102¼ —1½ Nov 1065 — ½ Est. sales 222,711. Tue.’s sales 200,827 Tue.’s open int 777,099, up 1,865 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 46.00 46.89 45.33 46.76 +.82 May 46.50 47.33 45.82 47.19 +.79 Jul 46.60 47.41 45.96 47.28 +.73 Aug 46.35 47.09 45.70 46.95 +.67 Sep 46.04 46.71 45.38 46.56 +.62 Oct 45.72 46.27 45.00 46.15 +.60 Dec 45.49 46.15 44.91 46.02 +.58 Jan 45.20 46.10 44.94 46.02 +.56 Mar 45.47 46.04 44.95 45.99 +.56 May 45.47 46.05 45.47 46.05 +.56 Jul 45.77 46.09 45.77 46.09 +.55 Aug 45.84 +.52 Sep 45.50 +.50 Oct 45.01 +.46 Dec 44.71 44.79 44.71 44.79 +.42 Jan 44.71 +.45 Mar 44.64 +.42 May 44.61 +.41 Jul 44.66 +.44 Aug 44.39 +.44 Sep 44.35 +.44 Oct 44.16 +.44 Dec 44.59 +.39 Jul 44.48 +.39 Oct 44.47 +.39 Dec 44.21 +.39 Est. sales 154,095. Tue.’s sales 143,809 Tue.’s open int 586,419, up 5,467 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 358.80 359.80 350.00 351.20 —7.60 May 354.40 355.30 346.20 347.80 —6.60 Jul 357.10 357.70 349.50 351.00 —6.20 Aug 357.30 357.60 350.00 351.40 —5.70 Sep 355.50 356.00 349.10 350.30 —5.30 Oct 352.60 352.60 346.80 347.90 —4.80 Dec 353.80 353.90 348.10 349.40 —4.40 Jan 351.80 352.20 349.00 349.90 —4.40 Mar 351.00 351.00 348.00 348.90 —4.40 May 350.10 350.10 348.30 349.10 —4.40 Jul 351.00 351.00 350.20 350.70 —4.20 Aug 349.30 —4.00 Sep 346.70 —4.00 Oct 342.40 —4.00 Dec 346.30 346.30 343.40 343.40 —4.00 Jan 343.30 —4.00 Mar 341.00 —4.00 May 340.40 —4.00 Jul 341.20 —4.00 Aug 339.10 —3.90 Sep 336.30 —3.90 Oct 334.10 —3.90 Dec 334.20 —3.90 Jul 334.70 —3.90 Oct 334.70 —3.90 Dec 332.20 —3.90 Est. sales 144,103. Tue.’s sales 133,411 Tue.’s open int 491,214

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.