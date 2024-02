CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 590½ 597½ 588 595 +4¾ May 599½ 605¼ 596¾ 602¾ +3¾ Jul 603¼ 608¾ 601 605¾ +2½ Sep 614 618¾ 612¼ 615¾ +1½ Dec 628½ 633 626½ 629½ +¾ Mar 642¼ 646¼ 640¾ 642¾ +¼ May 647¾ 649½ 647½ 649½ +¼ Jul 644 646¼ 644 645¾ +2 Sep 651¾ +1¾ Dec 664 +2¼ Mar 674¼ +1¾ May 668¾ +1¾ Jul 630 +2¾ Est. sales 99,317. Mon.’s sales 94,256 Mon.’s open int 417,212, up 7,187 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 442¾ 445½ 438¼ 438¾ —4 May 453¼ 456¼ 450 450½ —2¾ Jul 462 464¾ 460 460½ —1½ Sep 468½ 471 467 467¾ — ¾ Dec 477½ 480¾ 476¾ 477¼ — ½ Mar 488 492 487¾ 488½ May 494 497½ 493¾ 494½ +¼ Jul 496¼ 499¼ 496 496¾ +½ Sep 485¾ +½ Dec 485½ 488¾ 485½ 486¾ Mar 497 497 495¾ 496 May 500 500 499¾ 499¾ +¼ Jul 500½ +¼ Sep 481 +¼ Dec 477 477¾ 477 477¾ +½ Jul 493 — ¼ Dec 469¾ — ¼ Est. sales 277,583. Mon.’s sales 250,461 Mon.’s open int 1,628,947, up 4,155 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 366¾ 381 366¼ 378 +10½ May 361 371½ 360½ 370¾ +9½ Jul 369 +9¼ Sep 373¼ +9¼ Dec 373¼ +9¼ Mar 353¼ +9¼ May 359¼ +9¼ Jul 364 +9¼ Sep 375¾ +9¼ Dec 382½ +9¼ Jul 346¼ +9¼ Sep 362 +9¼ Est. sales 450. Mon.’s sales 450 Mon.’s open int 3,375 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1196 1205½ 1193¾ 1199½ +3¼ May 1204¾ 1213¾ 1202 1208¼ +3½ Jul 1214 1223 1211½ 1217¾ +3½ Aug 1204 1212½ 1202¾ 1207½ +3 Sep 1181½ 1187¼ 1179¼ 1183¼ +1¾ Nov 1175¾ 1181¾ 1174 1177½ +¾ Jan 1184¼ 1191 1183¾ 1187¼ +¾ Mar 1181¾ 1188¼ 1181¾ 1185 +1 May 1187 1187 1183½ 1186¾ +1 Jul 1191¼ 1192 1190¼ 1192 +¾ Aug 1182¼ +¾ Sep 1158¾ +¾ Nov 1148 1152 1147 1149 Jan 1153 Mar 1150½ —1½ May 1148¾ —1½ Jul 1152¾ —1½ Aug 1143 —1½ Sep 1113¼ —1½ Nov 1104 —1½ Jul 1103¾ —1½ Nov 1065½ +1¼ Est. sales 263,834. Mon.’s sales 245,464 Mon.’s open int 775,234, up 13,732 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 45.35 46.26 45.33 45.94 +.61 May 45.78 46.70 45.78 46.40 +.62 Jul 46.00 46.83 46.00 46.55 +.59 Aug 45.96 46.53 45.88 46.28 +.55 Sep 45.70 46.18 45.70 45.94 +.51 Oct 45.33 45.75 45.33 45.55 +.48 Dec 45.20 45.69 45.06 45.44 +.44 Jan 45.13 45.64 45.10 45.46 +.43 Mar 45.12 45.57 45.07 45.43 +.41 May 45.48 45.64 45.47 45.49 +.40 Jul 45.59 45.59 45.54 45.54 +.40 Aug 45.32 +.40 Sep 45.00 +.40 Oct 44.55 +.38 Dec 44.26 44.37 44.26 44.37 +.40 Jan 44.26 +.39 Mar 44.22 +.39 May 44.20 +.47 Jul 44.22 +.47 Aug 43.95 +.47 Sep 43.91 +.47 Oct 43.72 +.47 Dec 44.20 +.40 Jul 44.09 +.40 Oct 44.08 +.40 Dec 43.82 +.40 Est. sales 167,961. Mon.’s sales 155,611 Mon.’s open int 580,952, up 3,879 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 361.00 362.60 355.90 358.80 —2.30 May 355.10 357.00 352.10 354.40 —1.40 Jul 358.20 359.80 355.20 357.20 —1.50 Aug 358.00 359.40 355.60 357.10 —1.70 Sep 356.60 357.80 354.30 355.60 —1.70 Oct 354.30 354.60 351.60 352.70 —1.70 Dec 352.40 356.20 352.40 353.80 —1.80 Jan 356.30 356.30 353.70 354.30 —1.80 Mar 355.30 355.30 351.50 353.30 —2.00 May 353.80 354.10 352.50 353.50 —1.90 Jul 354.90 —2.00 Aug 353.30 —2.00 Sep 344.80 350.70 344.80 350.70 —2.00 Oct 342.00 346.40 342.00 346.40 —1.80 Dec 347.40 —1.90 Jan 347.30 —1.90 Mar 345.00 —1.90 May 344.40 —1.90 Jul 345.20 —1.90 Aug 343.00 —1.90 Sep 340.20 —1.80 Oct 338.00 —1.80 Dec 338.10 —1.90 Jul 338.60 —1.90 Oct 338.60 —1.90 Dec 336.10 —1.90 Est. sales 168,769. Mon.’s sales 155,962 Mon.’s open int 491,422, up 16,185

