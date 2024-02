CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 600 601¾ 586¾ 590¼ —9½ May 607½ 608¾ 596 599 —9 Jul 613 613 601 603¼ —9¾ Sep 624 624 612½ 614¼ —9¾ Dec 636½ 637¼ 627¼ 628¾ —9½ Mar 646¼ 647½ 641¼ 642½ —9 May 649¾ 650 648¾ 649¼ —8½ Jul 641½ 645 641½ 643¾ —6½ Sep 650 —6 Dec 661¾ —5¼ Mar 672½ —5¼ May 667 —5¼ Jul 627¼ —4½ Est. sales 94,256. Fri.’s sales 132,062 Fri.’s open int 410,025 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 442¾ 445 439½ 442¾ May 453½ 455½ 450¾ 453¼ — ¼ Jul 462 464¼ 460 462 — ½ Sep 468¼ 470½ 466½ 468½ Dec 476½ 479¼ 475¼ 477¾ +1 Mar 486¾ 489¾ 486 488½ +1¼ May 492½ 494¾ 492 494¼ +1 Jul 494½ 497¼ 494½ 496¼ +¾ Sep 484¾ 485¼ 482¼ 485¼ Dec 485 487¼ 483½ 486¾ +1¼ Mar 495 496 495 496 +¾ May 499½ +¼ Jul 500¼ Sep 480¾ Dec 477¼ +1¼ Jul 493¼ +1¼ Dec 470 +1¼ Est. sales 250,459. Fri.’s sales 271,781 Fri.’s open int 1,624,792, up 6,972 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 371½ 374 365 367½ —4¼ May 363½ 366½ 359 361¼ —4¼ Jul 359¾ —4 Sep 364 —4 Dec 367¾ 367¾ 364 364 —5½ Mar 344 —5½ May 350 —5½ Jul 354¾ —5½ Sep 366½ —5½ Dec 373¼ —5½ Jul 337 —4 Sep 352¾ —4 Est. sales 450. Fri.’s sales 505 Fri.’s open int 3,411 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1190 1198½ 1179½ 1196¼ +7¾ May 1199¾ 1207 1190 1204¾ +6½ Jul 1209 1216 1200¼ 1214¼ +6 Aug 1198 1206 1191½ 1204½ +5¾ Sep 1174¾ 1182¼ 1169¾ 1181½ +5½ Nov 1171¾ 1177½ 1165¼ 1176¾ +5¾ Jan 1180 1187 1175 1186½ +5½ Mar 1176 1184½ 1173½ 1184 +5¼ May 1183 1185¾ 1176 1185¾ +4¾ Jul 1184½ 1192¼ 1183¾ 1191¼ +4¼ Aug 1181½ +4 Sep 1158 +4 Nov 1144½ 1151¼ 1141 1149 +4 Jan 1153 +2¼ Mar 1150 1152 1150 1152 +1¾ May 1150¼ +1¾ Jul 1154¼ +1¾ Aug 1144½ +1¾ Sep 1114¾ +1¾ Nov 1105½ +1¾ Jul 1105¼ +1¾ Nov 1064¼ +1¾ Est. sales 245,462. Fri.’s sales 201,654 Fri.’s open int 761,502, up 3,435 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 44.73 45.45 44.51 45.33 +.60 May 45.23 45.90 45.02 45.78 +.56 Jul 45.50 46.09 45.31 45.96 +.46 Aug 45.40 45.82 45.15 45.73 +.41 Sep 45.21 45.53 44.95 45.43 +.38 Oct 44.78 45.17 44.57 45.07 +.39 Dec 44.80 45.11 44.53 45.00 +.36 Jan 44.75 45.12 44.61 45.03 +.35 Mar 44.77 45.02 44.64 45.02 +.31 May 44.75 45.09 44.75 45.09 +.29 Jul 45.14 +.27 Aug 44.92 +.24 Sep 44.60 +.22 Oct 44.17 +.21 Dec 43.97 +.18 Jan 43.87 +.17 Mar 43.83 +.15 May 43.73 +.07 Jul 44.50 44.50 43.75 43.75 +.08 Aug 43.48 +.08 Sep 43.44 +.08 Oct 43.25 +.08 Dec 43.80 +.21 Jul 43.69 +.21 Oct 43.68 +.21 Dec 43.42 +.21 Est. sales 155,537. Fri.’s sales 133,403 Fri.’s open int 577,073, up 3,110 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 356.80 361.50 353.20 361.10 +4.30 May 353.00 356.30 348.80 355.80 +2.80 Jul 356.40 359.30 352.50 358.70 +2.40 Aug 357.00 359.10 353.50 358.80 +2.00 Sep 356.00 357.80 352.60 357.30 +1.50 Oct 353.10 354.80 350.60 354.40 +1.10 Dec 354.50 356.10 351.50 355.60 +1.00 Jan 355.20 356.60 352.70 356.10 +.90 Mar 354.00 355.60 350.90 355.30 +.70 May 351.00 355.40 351.00 355.40 +.40 Jul 356.60 356.90 354.20 356.90 +.30 Aug 355.30 +.40 Sep 352.70 +.40 Oct 348.20 +.40 Dec 349.30 +.30 Jan 349.20 +.10 Mar 346.90 +.10 May 346.30 Jul 347.10 Aug 344.90 Sep 342.00 +.10 Oct 339.80 Dec 340.00 Jul 340.50 Oct 340.50 Dec 338.00 Est. sales 155,962. Fri.’s sales 138,020 Fri.’s open int 475,237, up 2,565

