¿Bitcoin en la luna? Las razones por las que está cerca de un máximo histórico

(CNN) — El mes pasado, cuando el bitcoin se acercaba a los US$ 45.000, el director ejecutivo de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, comparó la criptomoneda con una Pet Rock y dijo que la gente debía “dejar de hablar de esa m…”.

Ahora, los inversores en bitcoin se están riendo a carcajadas.

La criptomoneda ha subido un enorme 20% en solo cinco días. Y con las ganancias de este miércoles, se está acercando a su máximo histórico de alrededor de US$ 69.000 establecido en noviembre de 2021, la última vez que bitcoin cotizó por encima de los 60.000 dólares.

El repunte está impulsado en parte por miles de millones de dólares que fluyen hacia la criptomoneda después de que la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. dio luz verde a los fondos cotizados en bolsa de bitcoin el mes pasado.

La Comisión de Bolsa y Valores da luz verde a los fondos cotizados de bitcoin

El otro factor importante en juego es la próxima “reducción a la mitad” de bitcoin. La reducción a la mitad se refiere a la característica incorporada de bitcoin que reduce automáticamente la tasa de nuevas monedas que entran en circulación. Tiene lugar aproximadamente cada cuatro años y, en teoría, eleva el precio del bitcoin porque crea más escasez de una moneda que ya es finita.

Esto sucede porque los mineros de bitcoins (que están detrás de programas utilizados para resolver problemas matemáticos complejos que son intrínsecos al uso del token) ven su recompensa denominada en bitcoins reducida a la mitad cuando se alcanza un umbral.

En el pasado, las reducciones a la mitad de bitcoin han catalizado períodos alcistas significativos. Pero no hay una regla estricta: este es el resultado cada vez. Cualquier número de eventos –como la perspectiva de nuevas regulaciones– podrían afectar cualquier ganancia potencial que se derive de una reducción a la mitad.

Sin embargo, hasta ahora los inversores parecen bastante optimistas y se apresuran a entrar en acción o retirar sus ganancias. Coinbase, una plataforma de intercambio de cifrado, experimentó importantes interrupciones como resultado del aumento en el comercio, dijo el director ejecutivo de la compañía, Brian Armstrong, en una publicación el miércoles X.

“Algunos usuarios pueden ver un saldo cero en sus cuentas de Coinbase y pueden experimentar errores al comprar o vender”, publicó el soporte de Coinbase en X alrededor del 1 p.m. ET de este miércoles. “Nuestro equipo está investigando esto y proporcionará una actualización en breve. Sus activos están a salvo”.

Una hora y media después, Coinbase dijo en otra publicación en X que estaba “comenzando a ver una mejora en el comercio de los clientes”. Agregó que es posible que los clientes aún experimenten algunos problemas “debido al aumento del tráfico”.

Coinbase se negó a comentar con CNN sobre las interrupciones, más allá de las publicaciones X.

