Así es la vida y carrera de Zendaya: películas, series, pareja, familia y más

(CNN Español) — La versatilidad ha hecho de Zendaya una poderosa figura en la industria del entretenimiento: lo mismo actúa, baila, canta, es un ícono de la moda y resulta, además, que en todo esto es exitosa.

Su más reciente proyecto podría ser un buen reflejo de ello. La actriz de 27 años ha acaparado la atención del mundo entero por los sofisticados atuendos (los cuales marcan tendencia) con los que ha desfilado en la alfombra roja durante la promoción de “Dune 2”, la reconocida secuela dirigida por Denis Villeneuve donde interpreta a Chani. La película se estrena este 29 de febrero en los cines de Latinoamérica.

Para Zendaya todo comenzó siendo una chica Disney pero su talento la llevó a interpretar papeles más serios como el de Rue Bennet en Euphoria, por el cual ganó dos premios Emmy y se convirtió en la persona más joven en recibirlo.

Conoce más sobre la vida y carrera de una de las celebridades más influyentes del mundo.

Los comienzos de Zendaya como chica Disney

Zendaya en el panel “Shake It Up” durante la D23 Expo 2011 de Disney en el Centro de Convenciones de Anaheim el 21 de agosto de 2011 en Anaheim, California. (Crédito: Michael Buckner/Getty Images)

Zendaya Maree Stoermer Coleman nació el 1 de septiembre de 1996 en Oakland, California. Sus padres son dos profesores Claire Stoermer and Kazembe Ajamu. En su ciudad natal comenzó desde pequeña su vida en los escenarios y la actuación. Practicaba el hula en la Academia de Artes Hawaianas y bailaba con Future Shock Oakland, un grupo de danza hip-hop, según su biografía en Enciclopedia Británica.

Estudió en el American Conservatory Theater de San Francisco y en la Oakland School for the Arts. Durante ese tiempo, participó en varias producciones teatrales en California. También trabajaba como modelo, aparecía en anuncios de televisión y fue bailarina en un video de Kidz Bop, un grupo infantil musical.

Más tarde, llegaría Disney. Zendaya fue elegida para el papel protagónico en la serie de Disney Channel “Shake It Up”, donde interpretó a Rocky Blue. Mientras el programa se emitía, la actriz se lanzó al mundo de la música con su primer single, “Swag It Out”. Unos años más tarde sacó el álbum completo, Zendaya, que incluía la exitosa canción “Replay”. También protagonizó varias películas de Disney para televisión, como Frenemies (2012) y Zapped (2014).

En 2013 publicó un libro de consejos, “Between U and Me: How to Rock Your Tween Years with Style and Confidence”, que estaba dirigido a su amplia base de fans. Además, Zendaya puso a prueba sus habilidades como bailarina durante la temporada 16 de Dancing with the Stars, donde ganó el segundo lugar.

La gran estrella de “Euphoria”

Zendaya acepta el premio a mejor actriz protagónica en una serie dramática por “Euphoria” en la edición 74 de los premios Emmy en el Microsoft Theater de Los Ángeles, California, el 12 de septiembre de 2022. (Crédito: PATRICK T. FALLON/AFP/Getty Images)

Su trabajo como Rue Bennet en “Euphoria”, sin duda, catapultó a Zendaya a la fama. Pero antes de la exitosa serie, la actriz tuvo su primer papel en la pantalla grande: interpretó a Michelle (“MJ”) Jones en Spider-Man: Homecoming donde conoció a Tom Holland, su actual pareja.

Con “Euphoria”, creada por Sam Levinson, Zendaya terminó por convertirse en la gran estrella que es ahora. La serie de HBO se convirtió en la segunda más vista en la historia de la plataforma y Zendaya también hizo historia al convertirse en la persona más joven en ganar dos premios Emmy y en la primera mujer negra en ganar dos veces en la categoría de mejor actriz.

Además de actuar, bailar y cantar, Zendaya también es conocida por su interés en la moda. A menudo llama la atención en eventos de alfombra roja con sus atrevidos y sofisticados atuendos que marcan tendencia.

Las películas, series y videos musicales de Zendaya

Películas y series

2024: Dune 2

2019-2022: Euphoria

2021: Spider-Man: No Way Home

2021: Dune

2021: Malcolm & Marie

2019: Spider-Man: Far from Home

2017: Spider-Man: Homecoming

2017: The Greatest Showman

2016: The O.A.

2019: Fola

2015: K.C. Undercover

2015-2018: K.C. Cooper

2015: Black-ish

2014: Zapped

2012: Frenemies

2010: Shake It Up

Videos musicales

2017: Bruno Mars: Versace on the Floor

2016: Beyoncé: All Night

2016: Zendaya: Neverland

2015: Zendaya in Zendaya: Close Up

2015: Taylor Swift: Bad Blood

2014: MAX, Zendaya, Kina Grannis, & Kurt Schneider: Safe & Sound

2014: Zendaya in Zendaya: Too Much

2014: Max & Zendaya: All of Me

2014: Zendaya: My Baby (Remix)

2013: Zendaya: Replay

2013: Bella Thorne & Zendaya: Contagious Love

2013: Trevor Jackson: Like We Grown

2012: Bella Thorne & Zendaya: Fashion Is My Kryptonite

2012:

Zendaya & Bella Thorne: Something to Dance for/TTYLXOX (Mash-Up)

2011: Zendaya: Swag It Out

Con información de Leah Dolan y Lisa Respers France

