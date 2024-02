American Airlines sube los precios para el equipaje registrado

(CNN) — Registrar el equipaje en American Airlines ahora te costará más que en cualquier otra aerolínea principal de Estados…

(CNN) — Registrar el equipaje en American Airlines ahora te costará más que en cualquier otra aerolínea principal de Estados Unidos.

La compañía anunció este martes que el precio de la primera maleta registrada o facturada en la mayoría de los vuelos aumentará a US$ 40 para los clientes que no la hayan pagado por adelantado en línea. Y pasará a costar US$ 35 si se paga en línea durante el proceso de reserva. Esto supone un aumento del 33% respecto a lo que costaba antes en American Airlines: US$ 30 en ambos métodos.

A los vuelos dentro y entre Estados Unidos, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU. se les aplicará el aumento de precio. American también incrementó el precio de una segunda maleta facturada a US$ 45 (frente a los US$ 40 anteriores).

Otras rutas también enfrentan la subida de precios: las tasas por facturación de equipaje en vuelos entre y desde EE.UU. a destinos en Canadá, el Caribe, México y Centroamérica cuestan ahora US$ 35 (frente a US$ 30) y la segunda maleta facturada cuesta US$ 45 (frente a US$ 40).

Los cambios empezarán a implementarse en los vuelos reservados a partir de este martes. Los pasajeros que hayan comprado pasajes con anterioridad pagarán los precios previos. Los pasajeros que tengan una tarjeta de crédito de la aerolínea, compren boletos en cabinas premium o tengan estatus están en gran medida exentos de los aumentos de precios.

American dijo en un comunicado que no ha subido los precios de las maletas desde 2018. También reducirá los precios del equipaje de gran tamaño y pesado, que la aerolínea dice que son su “tarifa más baja de la historia”.

Los mayores rivales de American, Delta Air Lines y United Airlines, cobran US$ 30 por la primera maleta registrada y US$ 40 por una segunda en rutas similares. Sin embargo, no sería extraño que sigan su ejemplo, pues ya ha ocurrido en el pasado.

La subida de precios se produce mientras las aerolíneas luchan contra el aumento de los costes del combustible y la mano de obra. American reveló en sus resultados del mes pasado que sus ingresos netos se desplomaron un 98% en los tres últimos meses de 2023.

Las aerolíneas estadounidenses ganan mucho dinero con estas tarifas. En 2022, recibieron la cifra récord de US$ 6.800 millones con las tasas de equipaje, según los datos más recientes de la Oficina de Estadísticas de Transporte.

