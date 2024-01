1DigtlWrAcwt 11.00 +5.57 Up102.6 2SezzleIncn 36.86 +18.60 Up101.9 3BullfrogAIn 4.89 +2.33 Up 91.0 4DigtlWrAcun 32.00 +13.49 Up 72.9 5GardnStagen 12.47…

1DigtlWrAcwt 11.00 +5.57 Up102.6 2SezzleIncn 36.86 +18.60 Up101.9 3BullfrogAIn 4.89 +2.33 Up 91.0 4DigtlWrAcun 32.00 +13.49 Up 72.9 5GardnStagen 12.47 +4.50 Up 56.4 6DigtWrAcA 26.38 +9.06 Up 52.3 7MeiwuTchrs 5.19 +1.63 Up 45.8 8CalciMedicrs 4.78 +1.37 Up 40.2 9HomeStreet 14.95 +4.18 Up 38.8 10Solowinn 3.08 +.85 Up 38.1 11LixiangEdurs 4.40 +1.13 Up 34.6 12PureCycle 3.17 +.77 Up 32.1 13JasperTherrs 11.02 +2.63 Up 31.3 14JinMedicaln 105.00 +23.98 Up 29.6 15Precipiors 6.89 +1.54 Up 28.8 16InstilBiors 9.57 +1.98 Up 26.1 17DaveIncA 12.30 +2.54 Up 26.0 18NwAmsPhwt 7.78 +1.60 Up 25.9 19EksoBioncs 2.10 +.43 Up 25.7 20TenayaTh 3.83 +.77 Up 25.2 21SupMicCmp 423.36 +83.80 Up24.7 22Neuropace 14.29 +2.82 Up 24.6 23MMTec 2.45 +.47 Up 23.7 24Flexsteel 28.80 +5.52 Up 23.7 25ElutiaA 3.99 +.75 Up 23.1 DOWNS Name LastChgPct. 1TransCoders .82 —4.19 Off 83.7 2RomaGreenn 1.11 —2.92 Off 72.5 3NewHorAirA 1.82 —3.84 Off 67.8 4AccelrDiagrs 1.23 —2.47 Off 66.8 5Allakos 1.16 —1.83 Off 61.2 6ChknSoup25 7.71 —7.27 Off 48.5 7PanbelaThrs 6.87 —5.73 Off 45.5 8iRobot 17.26 —12.72 Off 42.4 9ZoomcarHld 3.71 —2.59 Off 41.1 10XBPEuro 2.76 —1.66 Off 37.6 11Cingulaters 4.52 —2.55 Off 36.1 12SurgePayswt 1.78 — .93 Off 34.3 13LQRHousrs 2.44 —1.22 Off 33.3 14EsperionTher 2.02 —1.00 Off 33.1 15DatChatrs 1.41 — .69 Off 32.7 16TenaxTherrs 9.76 —4.48 Off 31.5 17DeepMedA 8.00 —3.65 Off 31.3 18NubiaIntlA 6.70 —2.92 Off 30.3 19Hut8Mining 6.91 —2.99 Off 30.2 20ConduitPhr 2.86 —1.23 Off 30.1 21EsportsEnrs 2.02 — .86 Off 29.9 22NexImmunrs 7.00 —2.96 Off 29.7 23MullenAutors 7.82 —3.21 Off 29.1 24BTCDigitlrs 4.11 —1.65 Off 28.6 2517EduTchrs 2.50 —1.00 Off 28.6 —————————

