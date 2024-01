1ElevaOncol 2.74 +1.87 Up213.1 2HarpoonThrs 22.40 +11.85 Up112.3 3AmbrxBion 27.97 +14.34 Up105.2 4NwAmsPhwt 6.18 +2.81 Up 83.4 5PraxixPrcrs 43.37 +18.18…

1ElevaOncol 2.74 +1.87 Up213.1 2HarpoonThrs 22.40 +11.85 Up112.3 3AmbrxBion 27.97 +14.34 Up105.2 4NwAmsPhwt 6.18 +2.81 Up 83.4 5PraxixPrcrs 43.37 +18.18 Up 72.2 6SEALSQn 2.26 +.91 Up 67.4 7SagimetBion 7.97 +3.18 Up 66.4 8SwviHldgArs 4.89 +1.88 Up 62.5 9UnivrsPharrs 2.71 +1.04 Up 62.3 10NexImmunrs 9.96 +3.78 Up 61.2 11EssaPharmg 9.94 +3.71 Up 59.6 12NubiaIntlA 9.62 +3.52 Up 57.7 13QuantaSingn 2.65 +.96 Up 56.8 14SurgePayswt 2.71 +.91 Up 50.6 15Adagene 3.17 +1.05 Up 49.5 16FstFnclNwst 20.65 +6.83 Up 49.4 17ZoomcarHld 6.30 +2.08 Up 49.3 1817EduTchrs 3.50 +1.15 Up 48.9 19LeddarTch 4.18 +1.35 Up 47.4 20NvniGroupn 2.55 +.82 Up 47.1 21NkartaInc 8.91 +2.85 Up 47.0 22Ardelyx 9.03 +2.87 Up 46.6 23GritstneOnc 2.82 +.86 Up 43.9 24Spectaire 2.39 +.71 Up 42.3 25WiseKeyrs 2.57 +.75 Up 41.2 DOWNS Name LastChgPct. 1HWHIntl 2.06 —8.24 Off 80.0 2DadaNex 1.48 —1.67 Off 53.0 3Safe&Greenn 1.08 — .96 Off 47.0 4BitBroLtdrs 4.31 —3.69 Off 46.1 5OffPrpIncTr 3.70 —3.07 Off 45.3 6PonoCap3An 5.66 —4.54 Off 44.5 7PonoCap3un 5.60 —4.10 Off 42.3 8ArgoBlock 2.04 —1.46 Off 41.7 9AinosInc 1.62 —1.12 Off 40.9 10YanGuFangn 1.34 — .92 Off 40.7 11Clearmind 1.36 — .92 Off 40.4 12GrifolsSA 7.03 —4.04 Off 36.5 13Viewrs 1.48 — .85 Off 36.5 14EksoBioncs 1.67 — .95 Off 36.3 15DocGoInc 3.21 —1.72 Off 34.9 16AvaloTherrs 5.72 —2.80 Off 32.9 17JinMedicaln 81.02 —38.86 Off 32.4 18SafetyShot 2.27 —1.06 Off 31.8 19SilvrSunTc 15.07 —6.91 Off 31.4 20VCIGlbln 1.41 — .63 Off 30.9 21RevanceTher 5.94 —2.41 Off 28.9 22EbangIntHl 9.48 —3.83 Off 28.8 23PacBiosciCA 6.71 —2.69 Off 28.6 24T2Biosysrs 4.16 —1.64 Off 28.3 25GreendgArs 4.58 —1.75 Off 27.6 —————————

