1LongbrdPh 25.20 +19.17 Up317.9 2NexImmunrs 6.18 +3.96 Up178.4 3MMTec 2.35 +1.35 Up135.0 4RevelsCpun 10.83 +6.00 Up124.2 5PolyPidrs 7.74 +3.94 Up103.6 6Minim 3.85 +1.88 Up 95.4 7SwviHldgArs 3.01 +1.34 Up 79.8 8HongliGrn 2.67 +.99 Up 58.9 9ElutiaA 3.40 +1.24 Up 57.4 10SigmaAddrs 4.53 +1.51 Up 49.9 11SidusSpcArs 13.04 +4.23 Up 48.0 12OmegaTher 4.39 +1.38 Up 45.8 13Safe&Greenn 2.03 +.63 Up 45.0 14AuroraMblrs 4.11 +1.26 Up 44.1 15Theratechrs 2.25 +.63 Up 38.9 16WerewolfTh 5.36 +1.50 Up 38.9 17BanzaiIntl 2.57 +.69 Up 36.7 18DyneThera 17.96 +4.66 Up 35.0 19BTCSInc 2.20 +.57 Up 35.0 20OncoCyters 3.37 +.87 Up 34.8 21EnlivexTher 3.62 +.92 Up 34.1 22AinosInc 2.74 +.69 Up 33.7 23FstWvBiors 5.57 +1.37 Up 32.6 24EnantaPhm 12.11 +2.70 Up 28.7 25SilvrSunTc 21.98 +4.87 Up 28.5 DOWNS Name LastChgPct. 1JinMedicaln 119.88—128.17 Off 51.7 2SentageHld 2.42 —2.58 Off 51.6 3ARBIOTn 1.46 —1.09 Off 42.7 4FLJGrprs 1.15 — .85 Off 42.5 5Perasors 6.63 —4.57 Off 40.8 6TenaxTherrs 13.47 —8.53 Off 38.8 7Viewrs 2.33 —1.31 Off 36.0 8AnavexLfScirs 6.01 —3.30 Off 35.4 9LifeMD 5.45 —2.84 Off 34.3 10BrogeEngy 2.42 —1.26 Off 34.2 11VertexEngy 2.25 —1.15 Off 33.8 12AppliedTher 2.25 —1.10 Off 32.8 13TCBioPhrs 2.22 — .95 Off 30.0 14Mobileye 30.49 —12.83 Off 29.6 15VastRenewn 3.66 —1.54 Off 29.6 16GlMofyMetan 3.95 —1.63 Off 29.2 17AntelopEntrs 1.91 — .68 Off 26.4 18WWInternatl 6.45 —2.31 Off 26.3 19PulseBiosci 9.03 —3.21 Off 26.2 20CorceptThera 24.28 —8.20 Off 25.2 21AuroraInnoA 3.29 —1.08 Off 24.7 22RenovoRx 1.73 — .56 Off 24.5 23AEyeArs 1.74 — .55 Off 24.0 24EchoStar 12.64 —3.93 Off 23.7 25Cardlytics 7.03 —2.18 Off 23.7 —————————

