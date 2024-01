Tuvieron un amor efímero de vacaciones y tomaron caminos distintos. Cuatro años después ella le escribió: “¿Me recuerdas?”

(CNN) — Gabriella Vagnoli nunca olvidó aquel viaje a Escocia. Intentaba no pensar en ello, “eliminar por completo ese capítulo”. Llevaba…

(CNN) — Gabriella Vagnoli nunca olvidó aquel viaje a Escocia.

Intentaba no pensar en ello, “eliminar por completo ese capítulo”. Llevaba a penas unos días de conocer a Dan Watling. Él vivía en Estados Unidos y pensó que no volvería a verlo jamás.

Pero a medida que su larga relación en Italia empezaba a desvanecerse, la mente de Gabriella volvía a lo que sintió paseando por el lago Ness con Dan en la primavera de 2002. Pensó en sus ojos, “muy azules, hermosos, llamativos”. Recordó cómo se habían sentado juntos, en el montañoso Old Man of Storr, mirando hacia la isla de Skye, compartiendo historias sobre sus vidas.

Fue a mediados de 2006 cuando Gabriella tecleó por fin el nombre de Dan en Google. Las redes sociales eran bastante nuevas por aquel entonces. No estaba segura de que apareciera nada. Se había convencido a sí misma de que Dan hacía tiempo que lo había superado. Ya no tenían 22 años.

“Me dije: ‘Oh, voy a ver, porque a estas alturas probablemente está casado, los estadounidenses se casan jóvenes. Quién sabe qué estará haciendo”, recuerda Gabriella a CNN Travel.

Para su sorpresa, Dan apareció enseguida. Fotos suyas en un viaje de tres meses por Europa un par de años antes.

“Parecía diferente, más robusto, con más experiencia”, dice Gabriella.

Seguía teniendo los mismos ojos amables. Para Gabriella, parecía “más guapo”.

Gabriella decidió enviar un mensaje a Dan.

“¿Te acuerdas de mí?”, escribió.

Una aventura escocesa

Dan Watling y Gabriella Vagnoli fotografiados cuando se conocieron en Escocia en 2002. Crédito: Bill Watling

Gabriella y Dan conectaron por primera vez a orillas del lago Ness, la gran masa de agua situada en las tierras altas del norte de Escocia, conocida por ser el hogar del mítico monstruo del lago Ness.

Por aquel entonces, Gabriella estaba a mitad de carrera en Italia y terminaba un año de estudios en el Reino Unido.

“Un grupo de amigos de Italia, Alemania y Portugal y yo decidimos hacer juntos un viaje a Escocia”, recuerda Gabriella.

El grupo se dirigió a Edimburgo para tomar un autobús turístico que viajaba más al norte. Fue un viaje de tres días, con varias paradas para visitar los lugares más destacados de las Highlands.

Dan iba en la misma excursión. Dan dice que su hermano Bill lo “obligó” a unirse al viaje a Escocia. Dan estaba muy comprometido con su trabajo como desarrollador de software en Chicago. Nunca había viajado mucho.

“Me compró el pasaje y me ayudó a conseguir el pasaporte y todo lo demás. Así que, en esencia, no tuve más remedio que ir”, cuenta Dan hoy a CNN Travel.

Bill también se encargó de la planificación. Eligió el viaje de mochileros. Se aseguró de que subieran al autobús.

Todo aquello se salía un poco de la zona de confort de Dan, de 22 años, pero a Dan le entusiasmaba estar allí.

Había unas 15 personas en la excursión, entre ellas Gabriella y su grupo de amigas universitarias. Cuando el grupo subió al autobús, el guía sugirió a los viajeros que se presentaran por turnos.

Gabriella fue una de las primeras. Le dijo al grupo que era de Pisa, en Italia. Habló de su amor por la música.

“Recuerdo que me quedé ‘impactado’ cuando Gabi se presentó”, recuerda Dan. “Me pareció muy guapa e interesante”.

Cuando Dan se plantó delante y se presentó nerviosamente, Gabriella también quedó impactada.

“Me fijé en Dan por sus ojos”, recuerda. Parecía tímido, un poco avergonzado de hablar delante de un grupo de desconocidos. Gabriella no podía dejar de mirarlo.

La primera parada de la excursión fue el lago Ness. El guía y la mayoría del grupo bajaron a la orilla del lago, pero Gabriella y Dan no se unieron a ellos tan rápido.

“En lugar de eso, nos quedamos atrás y empezamos a hablar”, dice Dan.

En su nerviosismo, Dan le preguntó a Gabriella cómo era vivir en Roma. Ella supuso que él no le había escuchado cuando se presentó y dijo que compartía casa con la famosa Torre Inclinada.

Después, la cosa se animó. Gabriella y Dan siguieron charlando mientras admiraban la extensión del lago Ness y las imponentes ruinas del castillo de Urquhart a lo lejos.

Conectando en Skye

De vuelta en el autobús, Gabriella y sus amigas se sentaron con Dan y su hermano Bill. El grupo se puso a jugar al Uno para pasar el rato. A medida que el autobús se dirigía hacia el noroeste, las carreteras se hacían más estrechas y el paisaje que se vislumbraba desde la ventanilla era más asombroso. Finalmente, el autobús cruzó el puente de Skye, la famosa isla escocesa conocida por sus paisajes asombrosos: montañas espectaculares, pintorescos cañones y castillos antiguos.

Gabriella no podía creer la inmensidad del paisaje. Le parecía un mundo aparte de la vida urbana a la que estaba acostumbrada.

“Me impresionó y me pareció precioso”, dice.

Pero aunque Dan recuerda haberse enamorado inmediatamente de “las rocas, las colinas, las cascadas, las nubes y todo lo demás”, su principal recuerdo de Skye es haberse enamorado de Gabriella.

“Lo que más recuerdo es estar con ella”, dice.

Skye fue un “momento clave”, coincide Gabriella.

Su guía les llevó al Old Man of Storr, una formación rocosa que ofrece unas vistas increíbles de las colinas neblinosas y los riscos de Skye, con el mar al fondo. El grupo se dispuso a caminar hasta la cumbre.

Gabriella y Dan subieron juntos al Old Man of Storr durante su estancia en la isla de Skye. Crédito: 1111IESPDJ/E+/Getty Images

El hermano de Dan y los amigos de Gabriella se adelantaron. Pero Gabriella y Dan se lo tomaron con calma, más centrados el uno en el otro que en las vistas.

“Caminábamos mucho y nos hacíamos muchas preguntas”, dice Gabriella.

Al final, Gabriella y Dan se detuvieron antes de llegar a la cima de la cresta y se sentaron juntos en uno de los peñascos más bajos, completamente absortos el uno en el otro.

“Cuando subí al Old Man of Storr, fue cuando realmente sentí la conexión”, dice Dan.

Apenas conocía a Gabriella, pero sentía que podía ser él mismo con ella. Nunca había experimentado nada parecido.

A Gabriella le gustó mucho Dan.

“Hablábamos mucho”, dice Gabriella. “Era muy dulce”.

Pero para Gabriella, la situación era más complicada. Estaba saliendo con alguien en Italia. Y mientras Dan era un romántico, Gabriella era más pragmática. No creía que su relación fuera a durar más que su estancia en Escocia.

“Tuvimos un viaje muy romántico. Hubo una gran conexión, pero fue un viaje corto”, dice Gabriella. “No iba a llevar a ninguna parte”.

Perder el contacto

Cuando la gira llegó a su fin y el grupo regresó a Edimburgo, Gabriella y Dan se despidieron sin saber exactamente a qué atenerse. Intercambiaron direcciones de correo electrónico.

“Recuerdo que le envié un correo electrónico casi nada más llegar a casa”, dice Dan.

Dan y Gabriella “mantuvieron el contacto durante un tiempo”, dice Gabriella.

Pero al poco tiempo, ella cortó la relación.

“Poco después decidí que era mejor no seguir en contacto”, dice. “Quería centrarme en mi vida en Italia. No tenía ningún deseo de trasladarme a Estados Unidos. Tenía una vida diferente y me dije: ‘Sabes que esto no va a ninguna parte. Es mejor que no sigamos con esto'”.

Para Gabriella, su vida en Italia parecía real, y el tiempo con Dan en Escocia parecía un sueño. Intentó trazar una línea y seguir adelante. Para que fuera definitivo, bloqueó la dirección de correo electrónico de Dan.

Cuando Dan recibió el correo electrónico de despedida de Gabriella, se quedó “un poco desconsolado”.

Él también intentó pasar página, pero no fue fácil.

“Siempre estaba pensando en ella”, dice.

El viaje a Escocia también había abierto el mundo de Dan y le había dado un poco de pasión por los viajes. Al año siguiente, en 2003, volvió a Europa y viajó como mochilero por varias ciudades europeas durante tres meses.

Dan incluyó Pisa, la ciudad natal de Gabriella, en el itinerario, en parte para ver la Torre Inclinada, pero sobre todo porque esperaba, contra todo pronóstico, encontrarse con la chica que había conocido el verano anterior en Escocia.

Cuando su tren entró en la estación de Pisa, Dan no pudo evitar mirar a su alrededor, esperanzado, en busca de Gabriella.

“Me había dicho que había trabajado en la estación de Pisa como camarera”, cuenta. “Pero, por supuesto, no estaba allí”.

De vuelta a Estados Unidos, Dan salió con un par de personas más, pero nunca llegó a nada serio.

“No había esa conexión. Definitivamente no era lo mismo. Y no lo que sentía con ella”.

Creó un sitio web, añadiendo las fotos de su viaje europeo de tres meses.

Y entonces, en 2006, el correo electrónico sorpresa de Gabriella aterrizó en su bandeja de entrada.

Reconectando

Cuando Dan leyó el correo electrónico de Gabriella, simplemente no lo podía creer.

“Siempre la he tenido presente”, dice. “Siempre tuve la esperanza de que pudiéramos reconectar de alguna manera. Así que, por supuesto, cuando recibí el correo, me alegré muchísimo”.

Respondió enseguida. Gabriella le contestó. Empezaron a escribirse con regularidad y a “charlar mucho”, como dice Gabriella.

“Es una locura que no se hubiera olvidado de mí, porque, como he dicho, fue un viaje corto. Pero había estado pensando en mí”, dice.

Probaron con las videollamadas, un concepto relativamente nuevo en 2006. Era difícil obtener muchos detalles de las imágenes granuladas de la webcam. Pero volver a oír la voz del otro fue especial.

“Hablábamos literalmente de todo”, dice Dan.

Por casualidad, cuando Gabriella volvió a la vida de Dan, él estaba planeando un viaje al Oktoberfest de Múnich, Alemania.

“Cuando empecé a planearlo, no tenía pensado ir a Italia. Pero cuando recibí el correo electrónico de ella, decidí: ‘Bueno, voy a ir a Italia, seguro'”, dice Dan.

Dan y Gabriella acordaron encontrarse en la ciudad toscana de Siena, no lejos de Pisa, en septiembre de 2006.

En el autobús a Siena, Gabriella se dijo a sí misma: “Solo vamos a vernos y yo le enseñaré la ciudad”. Aunque Gabriella había disfrutado hablando con Dan por Internet, “seguía muy negada” sobre lo que podría ocurrir a continuación.

El momento en que Gabriella y Dan volvieron a verse fue cargado.

“Cuando la vi bajar del autobús, lloré”, dice Dan. “Me sentí increíblemente feliz de volver a verla”.

“No esperaba que fuera tan emotivo cuando lo vi de verdad y no esperaba que me impactara tanto”, dice Gabriella. “Me impactaron sus ojos otra vez. Fue romántico. No creía que fuera a ser tan impactante, pero lo fue. Había algo entre nosotros”.

“Una conexión”, dice Dan.

“Algo muy, muy único”, coincide Gabriella. “Desde el momento en que nos vimos. Es difícil de explicar”.

Gabriella y Dan dicen que su conexión fue “impactante”. Crédito: Gabriella Vagnoli y Dan Watling

Gabriella y Dan pasaron el día paseando juntos por Siena. No podían dejar de mirarse y sonreír, casi mareados por la emoción.

“Recuerdo pasear por la Piazza del Campo y lo feliz que estaba de estar allí con ella”, dice Dan.

Cuando se despidieron, las cosas seguían “indefinidas”, dice Dan. Pero a diferencia de cuando se separaron en Escocia, parecía haber una promesa de futuro.

“Creo que Siena fue el momento en que las ruedas empezaron a girar para los dos, en cuanto a empezar a pensar realmente en lo que significaría mantener una verdadera relación el uno con el otro”, dice Dan.

Para Gabriella, los años separados, el reencuentro inesperado y el hecho de que la conexión siguiera ahí le dieron la confianza necesaria para aceptar sus sentimientos por Dan.

“Creo que los dos necesitábamos esos años de crecimiento para encontrarnos de verdad”, dice.

Larga distancia

Después de que Dan visitara a Gabriella en Italia, Gabriella visitó a Dan en Estados Unidos. Aquí están en el Cañón Bryce. Crédito: Gabriella Vagnoli y Dan Watling

Un par de meses después, Gabriella planeó un viaje a Estados Unidos para visitar a Dan en Chicago. Su intención era quedarse casi un mes.

“Tres, cuatro semanas, algo así, lo cual era una locura por un chico al que no conocía tan bien”, dice Gabriella.

La primera noche de Gabriella, Dan la llevó a cenar con su hermano Bill y su esposa, y con su madre.

“Fue un poco abrumador conocer a su madre la primera noche que llegué”, dice Gabriella.

Pero a pesar del cansancio del vuelo, Gabriella se sintió inmediatamente acogida por la familia de Dan. Fue genial volver a ver a Bill. Fue emocionante estar en Estados Unidos. Y Dan la tomó de la mano toda la noche.

El único contratiempo durante el viaje de cuatro semanas fue que Gabriella descubrió la habilidad culinaria de Dan, o la falta de ella.

“Siempre digo que lo salvé porque estaba tan privado, comía tan mal”, dice Gabriella riendo. “Me dijo: ‘Te voy a llevar por el mejor desayuno de la historia’. Y me llevó a McDonald’s”.

Como aficionada a la comida italiana, Gabriella estaba un poco horrorizada. Pero una parte de ella también lo encontró entrañable. Y en el transcurso de su viaje, enseñó a Dan a cocinar pasta.

Al año siguiente, en 2007, Gabriella volvió a Estados Unidos y se tomó un tiempo libre para quedarse tres meses con Dan. Allí estudió para obtener el título de profesora de italiano como lengua extranjera.

Para entonces, Gabriella y Dan ya hablaban de su futuro y de cómo sería estar juntos a largo plazo. No querían seguir saliendo a la distancia durante mucho tiempo. Hablaron de que Dan se mudara a Italia o Gabriella a Estados Unidos.

Aquí está la pareja en lo alto de la Torre Inclinada de Pisa. Pisa es la ciudad natal de Gabriella. Crédito: Gabriella Vagnoli y Dan Watling

“Fue bastante rápido, pero al mismo tiempo sabíamos que iba en serio”, dice Gabriella.

Como Dan estaba más asentado en su trabajo y tenía una casa, a Gabiella le pareció que mudarse a Estados Unidos era la opción más obvia.

“Él tenía una vida más estable”, dice Gabriella.

Así que hizo planes para mudarse y consiguió un trabajo como profesora de italiano en una escuela de idiomas de la zona de Chicago. Y en noviembre de 2007, Dan le propuso matrimonio. La pareja estaba de vacaciones en la histórica ciudad de Galena, Illinois.

“Pasamos una velada romántica en la casa en la que nos alojamos”, recuerda Dan. “Sentí que era el momento y se lo propuse en italiano. Y ella dijo que sí”.

Dan y Gabriella celebraron una pequeña ceremonia en Estados Unidos en 2008 y luego una gran fiesta de boda en 2009 en Italia, en “una preciosa villa renacentista en el campo con maravillosos frescos”, llamada Villa di Corliano, en la localidad toscana de San Giuliano.

Los amigos de la universidad de Gabriella que habían estado allí cuando conoció a Dan en Escocia vinieron a celebrarlo.

“Fue un reencuentro divertido”, dice Gabriella.

La celebración de la boda de Gabriella y Dan se caracterizó por las lágrimas de felicidad.

“Cuando entré, los dos estábamos llorando”, dice Gabriella. “Dan lloró cuando me vio. Yo estaba llorando desde el momento en que entré. Así que fue muy dulce”.

Dan no sabía mucho italiano, a pesar de sus esfuerzos por aprenderlo. Empezó a llamar a Gabriella “mi amore”, que, como le dijo Gabriella, es “gramaticalmente incorrecto”. Pero a ella le parecía adorable.

“Me lo grabé en la alianza”, dice. “Y luego le llamo ‘cariño’. Así que él tiene ‘sweetie’ dentro de su anillo”.

Aunque Dan tenía problemas con el italiano, quería que Gabriella escuchara los votos matrimoniales en su lengua materna.

Así que escribió lo que quería decir, tradujo las frases al italiano y las memorizó.

“Fue muy, muy dulce”, dice Gabriella.

En la boda, Gabriella y Dan también compartieron con sus invitados otra feliz noticia: Gabriella estaba embarazada.

“Fue muy bonito anunciarlo en la boda”, dice Gabriella.

Un gran paso

Aquí están Gabriella y Dan celebrando su boda en Italia en 2009. Gabriella dice que este es el momento en que Dan le recitó sus votos en italiano. Crédito: Walter Moretti

Recién casados, Gabriella y Dan empezaron una nueva etapa juntos en Estados Unidos. Estaban entusiasmados por estar juntos y por el inminente nacimiento de su hijo.

Pero para Gabriella, mudarse al extranjero fue duro.

“Sé que mucha gente sueña con mudarse a Estados Unidos, pero no era uno de mis sueños”, dice. “Fue bastante duro porque Chicago es un sitio superfrío”.

Gabriella era consciente, antes de mudarse, de que trasladarse al otro lado del mundo era un gran paso. Quería estar con Dan, pero sabía que extrañaría Italia, su familia y sus amigos.

Antes de tomar la decisión, Gabriella habló con su madre, con quien pensó que podría identificarse con sus sentimientos encontrados.

Su madre era brasileña y su padre italiano. A mediados de los años setenta, la madre de Gabriella se trasladó de Brasil a Italia para estar con él. La pareja se conoció unos años antes, cuando el padre de Gabriella estaba de visita en Río de Janeiro.

“Ella le enseñó Río y él le dijo que volvería dentro de dos años y se casaría con ella”, cuenta Gabriella. “Dos años más tarde se casaron. Por supuesto, no conozco todos los detalles, pero de niña me parecía la historia más romántica de la historia”.

La historia de amor de sus padres hizo que Gabriella creciera pensando que “la idea de que alguien se mude lejos para estar con alguien” no era “completamente inverosímil”. Pero también significó que Gabriella conoció algunos de los retos de dejar atrás el propio país.

La madre de Gabriella le advirtió que considerara la decisión cuidadosamente.

“Me dijo que tenía que pensármelo, porque era una gran decisión”.

Pero la madre de Gabriella también le dijo a su hija que siguiera a su corazón. Su padre estuvo de acuerdo.

“Los dos vieron que Dan era especial y estaba muy comprometido; se le notaba el amor”, dice Gabriella. “Les gustó enseguida”.

Cuando Gabriella y Dan fundaron su familia en EE.UU., dieron la bienvenida a su primer hijo en 2009 y al segundo unos años más tarde, viajaban regularmente a Italia para visitarlos siempre que podían. Gabriella le enseñó italiano a sus hijos y los educó en su herencia brasileña.

Y aunque adaptarse al frío de Chicago fue duro, Gabriella atribuye a su traslado a Estados Unidos el descubrimiento de una nueva carrera inesperada.

Siempre le había gustado dibujar y hacer garabatos, pero hasta que vivió en Estados Unidos nunca se planteó convertir esa afición en un trabajo. Viviendo en Italia, asociaba el arte con “Miguel Ángel”.

“Para bien o para mal, está el peso de la historia italiana y de todo el arte anterior”, dice Gabriella.

Llamarse a sí misma artista en Italia no le parecía bien. Pero en Estados Unidos encontró una “mentalidad diferente”. A Gabriella, el arte y el diseño estadounidenses le parecían “mucho más innovadores”.

Así que cuando sus hijos eran pequeños, Gabriella volvió a estudiar ilustración de libros infantiles. Ahora se gana la vida dibujando.

La vida actual

Hoy, Gabriella y Dan viven felices en Seattle, Washington, con sus dos hijos. Crédito: Gabriella Vagnoli y Dan Watling

Hoy, Gabriella y Dan viven en Seattle con sus dos hijos adolescentes. Se mudaron a Seattle hace un par de años y se dieron cuenta de que el paisaje les recordaba un poco a Escocia, el lugar donde se conocieron y se enamoraron por primera vez.

“A los dos nos atrajo mucho, porque hay una similitud: no solo el tiempo, lluvioso y gris, sino también el océano, las rocas y la naturaleza”, dice Gabriella.

Aunque Gabriella y Dan no han vuelto juntos a Escocia, les encantaría hacerlo. Esta vez quieren ir a Skye y llegar hasta la cima del Old Man of Storr.

Mientras tanto, se han centrado en explorar nuevos lugares juntos.

“Tenemos en común que nos gusta mucho viajar, explorar cosas nuevas, lugares nuevos”, dice Gabriella.

Aunque les une el amor por la aventura, Gabriella y Dan insisten en que son muy diferentes en muchos otros aspectos. Él se autodefine como un “nerd” de la programación. A ella le apasionan el arte y la música. Él es un romántico. Ella es más pragmática.

Pero hay “algo más profundo que tenemos en común”, como dice Gabriella.

“Quizá solo nuestra perspectiva de lo que es importante en la vida”, dice Gabriella. “Ambos pensamos que nuestra familia es lo primero, nuestros hijos son lo primero, y no el trabajo”.

También se apoyan mutuamente en los momentos difíciles, como cuando falleció la madre de Gabriella en 2022.

Hoy, después de 15 años de matrimonio, a Gabriella le gusta decir que su relación con Dan es una “aventura de vacaciones que salió mal”.

“Porque una aventura de vacaciones, se supone que termina en vacaciones”, dice riendo. “Qué locura que sea el chico que conocí en Escocia en ese viaje y estamos casados y tenemos hijos y somos felices”.

Dan dice que si le hubieras dicho a él, con 22 años, sentado en el Old Man of Storr junto a Gabriella, que acabaría casado con esta desconocida italiana, te habría creído sin dudar. Nunca superó aquel primer encuentro.

“Inmediatamente sentí esa conexión”, dice, y añade que reencontrarse con Gabriella y construir una vida con ella es como “ganar la lotería”.

“Me siento increíblemente afortunado de haber conocido a Gabi allá por 2002 e increíblemente afortunado de que volviéramos a conectar años después”, dice Dan. “No sería quien soy hoy sin haberla tenido a mi lado”.

“También siento que tuvimos una suerte increíble”, dice Gabriella. Miro a mis hijos y pienso en todas las increíbles coincidencias que han tenido que ocurrir para que ahora estén aquí, y me maravilla”.

“No puedo creer la suerte que hemos tenido, pero también creo que cuando se sabe se sabe. Me alegro de haber seguido a mi corazón”.

