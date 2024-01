Trump no hablará durante los alegatos finales del juicio por fraude en Nueva York, determina el juez

(CNN) — El juez Arthur Engoron dijo este miércoles que no espera que Donald Trump hable durante los alegatos finales…

(CNN) — El juez Arthur Engoron dijo este miércoles que no espera que Donald Trump hable durante los alegatos finales en el juicio civil por fraude por US$ 370 millones contra Trump en Nueva York.

En una carta enviada a los abogados de Trump y de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, justo después del mediodía del miércoles, Engoron dijo que Trump no ha aceptado las condiciones que él fijó en caso de que el expresidente quisiera hacer una declaración.

“Al no tener noticias suyas en el tercer plazo ampliado (hoy al mediodía), asumo que el señor Trump no aceptará los límites razonables y legales que impuse como condición previa para dar una declaración final más allá de las dadas por sus abogados, y que, por lo tanto, no hablará en el tribunal mañana”, escribió Engoron.

La correspondencia electrónica muestra que las partes han estado discutiendo la posibilidad de que Trump participe en los alegatos finales desde al menos la semana pasada.

Trump y su equipo han aprovechado sus comparecencias ante los tribunales para alegar la injerencia electoral de Joe Biden, presentar sus problemas legales como una persecución política y desviar la atención de los medios de comunicación de sus rivales republicanos, que han luchado por recortar su significativa ventaja en las encuestas.

Trump no se enfrenta a cargos penales en el caso de fraude civil, pero las demandas contra el expresidente le afectan personalmente, ya que la Fiscalía General de Nueva York solicita US$ 370 millones por daños y perjuicios y que se prohíba a Trump hacer negocios en el estado.

La Fiscalía de Nueva York alega que Trump, sus dos hijos adultos y su empresa defraudaron a bancos y compañías de seguros inflando el valor de los activos del expresidente para obtener tarifas más favorables. Engoron ya dictaminó que Trump era responsable de fraude; el juez está estudiando ahora la indemnización por daños y perjuicios y seis demandas adicionales en el juicio sin jurado.

La Fiscalía se opuso al plan de Trump de hablar durante el alegato final de la defensa, pero también reconoció que quedaba a discreción del juez.

“Permitir que el señor Trump presente el alegato final invitará a más discursos que ‘perturbarán indebidamente’ los procedimientos”, escribió Andrew Amer en un correo electrónico el pasado jueves.

Trump se ha enfrentado repetidamente con Engoron a lo largo de las 11 semanas de juicio. El juez impuso una orden de silencio que prohibía los comentarios sobre su personal la primera semana del juicio después de que Trump publicara ataques en las redes sociales sobre el secretario del juez. Engoron multó a Trump dos veces por violar la orden de silencio, incluso le obligó a subir al estrado para responder a preguntas sobre comentarios que hizo fuera de la sala cuando se quejó de que “una persona muy partidista se sentara al lado” del juez.

“Lo tomas o lo dejas. Ahora o nunca”

Engoron ofreció a Trump la oportunidad de hablar en su propio alegato final de defensa, pero dijo que el expresidente debía aceptar unas condiciones preestablecidas que limitarían lo que puede y no puede decir. No se le permitiría hacer campaña, dijo el juez.

Engoron también dijo que si Trump violaba la orden de silencio, lo multaría y lo sacaría de la corte.

“Por lo tanto, a mi entera discreción, consentiré que el señor Trump haga un alegato final si, y solo si, a través de un abogado antes del 9/1/2024, y por sí mismo, personalmente, en el registro, justo antes de hablar, se compromete a limitar sus temas a lo que es permisible en el alegato final de un abogado, es decir, comentarios sobre los hechos relevantes y materiales que están en evidencia, y la aplicación de la ley pertinente a esos hechos”, escribió Engoron en un correo electrónico la semana pasada.

“No puede tratar de introducir nuevas pruebas. No puede ‘testificar’. No puede comentar asuntos irrelevantes”, escribió Engoron. “En particular, y sin limitación, no puede pronunciar un discurso de campaña, y no puede impugnar a mí mismo, a mi personal, al demandante, al personal del demandante, o al Sistema Judicial del Estado de Nueva York, nada de lo cual es relevante para este caso, y todo lo cual, excepto comentar sobre mi personal, se puede hacer, y se está haciendo, en otros foros”.

El abogado de Trump, Chris Kise, dijo que Trump no estaría de acuerdo con tales términos y tuvo discusiones con Engoron minutos antes de la fecha límite, según muestran los registros de correo electrónico.

“No puede aceptar (ni le recomiendo que lo haga) las condiciones previas y las restricciones previas propuestas”, escribió Kise en un correo electrónico de respuesta.

Engoron replicó en un correo electrónico posterior el martes, escribiendo: “Su rechazo y el de su cliente a los límites razonables y normales que estoy imponiendo a cualquier argumento del señor Trump, que son los mismos límites que la ley impone a cualquier persona que haga un alegato final, justifica completamente la necesidad de imponerlos”.

Engoron amplió el plazo para aceptar los términos más de una vez y dio al equipo de Trump una última oportunidad justo antes del mediodía del miércoles.

“No voy a debatir esto una vez más. Tómenlo o déjenlo. Ahora o nunca. Tienen hasta el mediodía, dentro de siete minutos. NO CONCEDERÉ MÁS PRÓRROGAS”, escribió Engoron a Kise.

Ambiente politizado

Los alegatos finales se producen dos días después de la mediocre comparecencia de Trump en un tribunal de Washington, DC, con menos alboroto publicitario de lo que el expresidente suele tener cuando entra y sale de los juzgados de Nueva York.

Los asesores de Trump le habían advertido que el tribunal federal no le daría la oportunidad de acaparar los focos. Se alojó en su club privado de Virginia, viajó en caravana hasta Washington, donde no hubo cobertura aérea por las restricciones de vuelo en la capital del país, condujo hasta un garaje y entró en la sala sin cámaras ni micrófonos.

Trump compareció el martes ante el Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para los alegatos orales sobre sus demandas de inmunidad presidencial. Aunque Trump puede elegir asistir a los procedimientos, su comparecencia también pretendía ser una distracción para sus rivales del Partido Republicano a seis días de los caucus de Iowa.

Aunque Trump insistió en asistir a la audiencia, decidió celebrar un acto de prensa de última hora después, lo que provocó que el Servicio Secreto de EE.UU. y su equipo tuvieran que apresurarse para que pudiera pronunciar su discurso en el Hotel Waldorf Astoria.

“No es que queramos que vaya al tribunal. No lo hemos pedido. Pero estamos jugando la mano que nos ha tocado”, dijo un alto asesor a CNN.

El mes pasado, Trump y sus abogados insistieron en que Trump sería llamado a declarar como testigo final en el caso de fraude civil de Nueva York, para luego dar marcha atrás. Y la primavera pasada, Trump dijo a los periodistas en Irlanda que dejaba su viaje y que “probablemente asistiría” al juicio civil por la acusación de violación de E. Jean Carroll en Nueva York para “enfrentarse” a las acusaciones. No asistió.

Los alegatos finales no serán televisados

Mientras tanto, Engoron ha denegado la petición de una coalición de medios de comunicación de televisar los alegatos finales.

En una orden enviada por correo electrónico a las partes el miércoles, Engoron escribió: “Por la presente deniego su solicitud de transmitir los procedimientos en vivo. Aunque yo (y espero que otros) me considero un firme partidario del acceso de la prensa y de la transparencia, este caso en particular ha planteado, como estoy seguro de que saben, problemas de seguridad muy graves”.

Las cámaras podrán tomar video y fotos de Trump y de los abogados antes de que empiecen los alegatos finales.

También seguirán estando permitidas en los pasillos donde Trump se dirige con frecuencia a los medios de comunicación para criticar al juez, a la fiscal general de Nueva York y al presidente Joe Biden.

— Jeremy Herb de CNN contribuyó con este reportaje.

