¿Dónde nevará este fin de semana? El pronóstico de la primera gran tormenta invernal de la temporada en el Noreste y el Atlántico medio de EE.UU.

(CNN) – Una fuerte tormenta está a punto de golpear el noreste y partes del Atlántico medio de Estados Unidos con la primera dosis invernal de grandes nevadas y hielo peligroso.

Alrededor de 20 millones de personas están bajo alertas de tormenta invernal desde el Atlántico medio hasta los Apalaches y el sur de Maine, y se espera que la tormenta sea peor del sábado al domingo en partes de los Apalaches y el interior del noreste y Nueva Inglaterra, incluido el oeste de Boston.

Pero solo 80 kilómetros podrían separar las áreas que experimentan fuertes nevadas de aquellas que experimentan precipitaciones mixtas o solo lluvia, lo que significa que pequeños cambios en la trayectoria y el momento final de la tormenta marcarán una gran diferencia.

Una tormenta en el oeste de EE.UU. podría causar precipitaciones en el sur del país y nevadas en el noreste a finales de esta semana

Independientemente de los totales de nieve final de la tormenta, este fin de semana se avecina una tormenta invernal impactante capaz de interrumpir los viajes. Proviene de una trayectoria de tormenta activa en el Pacífico típica de un invierno de El Niño, que enviará una serie de tormentas en todo Estados Unidos hasta la próxima semana.

El sistema responsable del posible tiempo invernal cruzará primero la mitad sur de EE. UU. hasta el viernes, antes de descender hacia el este durante el fin de semana.

En gran parte del sur y sureste esto significará una lluvia fría a medida que la tormenta aproveche la humedad del Golfo de México. Luisiana y Mississippi, que todavía sufren sequía después de un verano de calor extremo y falta de lluvia, están en el blanco de lo que sería una lluvia en gran medida beneficiosa.

Las lluvias avanzarán con la trayectoria de la tormenta hacia el este, invadiendo el sureste y partes del Atlántico medio. Esta tormenta podría causar problemas de inundaciones en el sur, sobre todo en las zonas empapadas a principios de semana, pero su naturaleza de rápido movimiento debería limitar el potencial de repetidas rondas de lluvia.

A continuación, la tormenta se dirigirá hacia el norte en el Atlántico medio el sábado arrojando fuertes lluvias y lluvia helada en partes del sur de los Apalaches y el Piamonte. El principal evento de nieve en el noreste será el sábado por la noche y el domingo, cuando la tormenta atraviese la zona y luego se aleje de la costa.

También son posibles fuertes vientos, cuya magnitud exacta en zonas específicas también dependerá de la trayectoria y la intensidad de la tormenta.

A pesar de las menores probabilidades de nieve, si cayera incluso una pulgada en las principales ciudades a lo largo del corredor de la I-95, se pondría fin a importantes rachas sin nieve para algunas que se han prolongado durante casi dos años.

La ciudad de Nueva York ha esperado casi 700 días para ver una pulgada de nieve en un solo día del calendario. Según el Servicio Meteorológico Nacional, en 2023 sólo cayeron 5 cm en Central Park, lo que lo convierte en el año natural con menos nieve de la historia. Lo mismo ocurrió en Filadelfia y en el aeropuerto internacional Dulles de Washington.

No es que el noreste se haya quedado sin precipitaciones. A mediados de diciembre, una poderosa y mortal tormenta costera dejó sin electricidad a cientos de miles de personas y provocó graves inundaciones en toda la región.

December 2023 was the warmest December on record for the Contiguous U.S. by a wide margin using Prism Climate Group data. It was 0.67°F (0.37°C) warmer than December 2021. 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/nhRL9j0O4G

— Brian Brettschneider (@Climatologist49) January 1, 2024

Pero ha hecho demasiado calor para que las precipitaciones caigan en forma de nieve, algo cada vez más frecuente a medida que aumenta la temperatura global debido a la contaminación por combustibles fósiles que calienta el planeta.

​​Gran parte de Estados Unidos vivió un mes de diciembre más cálido de lo normal. Las temperaturas más cálidas hicieron que la nieve fuera más difícil de encontrar. Como resultado, la capa de nieve, o la cantidad de tierra cubierta por nieve, se encuentra en su punto más bajo en América del Norte desde 2005, según los datos de la NOAA.

El pronóstico de nieve para algunas de las grandes áreas metropolitanas

Aquí, un desglose de lo que se espera en algunas de las principales áreas metropolitanas, según las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional hasta el jueves por la mañana.

Ciudad de Washington y Baltimore: la mayor probabilidad de nieve está al norte y al oeste de la I-95, donde podrían caer de 2,5 cm a 7,5 cm. Es posibles que haya totales aun mayores al oeste de la I-81.

Área de Filadelfia: el centro de la ciudad estará húmedo, pero no cubierto de nieve. La mayor probabilidad de nieve es al norte y al oeste de la ciudad, donde el Valle de Lehigh podría registrar entre 7,5 cm y 10 cm de nieve, con cantidades mayores en los Poconos.

Área de la ciudad de Nueva York: en los cinco distritos y Long Island se esperan menos de 2,5 cm de nieve. Las probabilidades aumentan al norte y al este de la ciudad, en el valle del Hudson, donde podrían caer de 5 a 10 cm. Se esperan totales similares en las zonas costeras de Connecticut.

Área de Boston: el pronóstico del centro de la ciudad podría cambiar debido a la mayor incertidumbre allí. Actualmente se esperan de 10 cm a 15 cm.

