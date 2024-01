“Soy absolutamente japonesa”: una modelo nacida en Ucrania gana un certamen de Miss Japón y se desata el debate

(CNN) — El rostro de la belleza japonesa es ahora una modelo de origen ucraniano, al menos según los jueces…

(CNN) — El rostro de la belleza japonesa es ahora una modelo de origen ucraniano, al menos según los jueces del concurso, que desataron un debate sobre la identidad cultural al nombrar el lunes a Karolina Shiino, de 26 años, Miss Japón.

El concurso anual Miss Nippon, que toma su título del nombre japonés del país, otorga la tiara a la concursante que representa la “belleza más destacada de todas las mujeres japonesas”, según el sitio web de los organizadores. La decisión de elegir a una ganadora de ascendencia europea ha suscitado dudas sobre los cánones de belleza y lo que significa ser japonesa.

“Quería que se me reconociera como japonesa”, declaró a CNN en Tokio Shiino, ciudadana naturalizada que vive en Nagoya desde que tenía cinco años y habla japonés con fluidez.

Shiino dijo que había tenido dificultades para ser aceptada como local debido a su aspecto, y esperaba que su victoria cambiara las ideas sobre quién puede ser considerado japonés.

“Al fin y al cabo, vivimos en una era de diversidad, en la que la diversidad es necesaria”, afirmó. “Hay mucha gente como yo que está preocupada por la diferencia entre su apariencia y (lo que son)”. Y añadió: “Siempre me decían que no era japonesa, pero soy absolutamente japonesa, así que me presenté a Miss Japón creyendo realmente en mí misma. Me hizo muy feliz que me reconocieran así”.

Concursantes de Miss Nippon en la final del concurso de belleza en Tokio.(Crédito: Miss Nippon)

Japón es un país étnicamente homogéneo con niveles comparativamente bajos de inmigración, lo que en los últimos años ha llevado a las autoridades a impulsar la llegada de más residentes y trabajadores extranjeros para cubrir las lagunas que deja el envejecimiento de la población. El país ha luchado por equilibrar sus opiniones conservadoras sobre la inmigración con la necesidad de trabajadores nuevos y más jóvenes, aunque una encuesta de Pew de 2018 mostró que el 59% de los japoneses creía que los inmigrantes harían que el país fuera más fuerte.

“Karolina es japonesa por nacionalidad, así que no hay nada malo en (su victoria)”, escribió un comentarista en X, antes conocido como Twitter, comparándola con varios atletas nacidos en el extranjero que han representado a Japón en competiciones deportivas internacionales. “Ellos son japoneses, y Karolina también”.

Otros elogiaron su amor por el país. “Muchos japoneses no valoran Japón, así que ¿por qué hay problema en que ella haya apreciado tanto Japón, donde ha vivido desde niña, que se nacionalizó ciudadana japonesa, aceptó el reto de convertirse en Miss Nippon y fue coronada Miss Nippon?”, preguntó un usuario de X, mientras que otro dijo: “Sus publicaciones en Instagram me parecieron educadas y bien escritas, y no solo tiene belleza, sino también el ‘espíritu japonés de armonía’. Esto es Miss Japón”.

Pero otros cuestionaron que alguien sin ascendencia japonesa pudiera representar los ideales de belleza del país.

“La discriminación racial es absolutamente inaceptable”, escribió el historiador Hiroe Yamashita en X, “pero si el concurso de Miss Nippon se basa en el concepto de belleza, personalmente desearía que se basara en los estándares de la belleza japonesa. Con el aspecto de Karolina Shiino, una chica (étnicamente) japonesa no tiene ninguna posibilidad de ganar según los valores modernos de belleza”.

La victoria de Shiino se produce casi 10 años después de que Ariana Miyamoto se convirtiera en la primera concursante birracial en ser coronada Miss Universo Japón, uno de los varios títulos de concursos a nivel nacional. Miyamoto pasó a representar a Japón en el concurso Miss Universo 2015.

Miss Nippon no forma parte del circuito internacional de concursos de belleza y no está afiliado a certámenes mundiales como Miss Mundo y Miss Universo.

El primer concurso de Miss Nippon, celebrado en 1950, fue patrocinado por uno de los periódicos más importantes de Japón, el Yomiuri Shimbun. Originalmente se creó para seleccionar a una embajadora de buena voluntad en Estados Unidos que expresara el agradecimiento de Japón por la ayuda humanitaria estadounidense tras la Segunda Guerra Mundial.

La ganadora del concurso inaugural fue Fujiko Yamamoto, que se convirtió en una actriz de éxito. Su “digna elegancia” se convirtió en el nuevo estándar de belleza para las mujeres japonesas en los años venideros, según el sitio web oficial del concurso Miss Nippon.

Tras un paréntesis de 15 años, el concurso fue resucitado en 1967 por Shizuo Wada, que se convirtió en un conocido instructor de ejercicios de belleza y salud en televisión.

En la actualidad, el concurso está dirigido por su nieta Ai Wada, quien declaró a CNN que a Shiino se le concedió el título de Miss Nippon porque es una “mujer japonesa muy trabajadora, y sin embargo humilde, con un gran sentido de la consideración hacia los demás”.

Francesca Annio, Hanako Montgomery y Mayumi Maruyama de CNN contribuyeron a este reportaje.

