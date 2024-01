Sonrisas, propósito y “encurtidos”: Julia Roberts habla sobre su belleza atemporal en una entrevista para British Vogue

(CNN) — Con su característica sonrisa y su estilo atemporal, Julia Roberts puede ser un ícono de la belleza, pero…

(CNN) — Con su característica sonrisa y su estilo atemporal, Julia Roberts puede ser un ícono de la belleza, pero no se toma a sí misma demasiado en serio.

Cuando se le preguntó en una nueva entrevista con British Vogue qué es lo que la mantiene joven a sus 56 años, la actriz respondió con un ingenio irónico.

“Encurtidos. Pongo mi cabeza en el frasco cada dos sábados durante 18 horas. Hace maravillas”, bromeó. “El olor es horrible”.

Julia Roberts aparece en la portada de la edición de febrero de British Vogue. En una entrevista para la revista con el guionista de “Notting Hill”, Richard Curtis, habla sobre la belleza eterna, las decisiones “feministas” que tomó en su carrera y cómo se siente ser uno de los rostros más famosos de Hollywood.

Julia Roberts descubrió que no es realmente una Roberts

Julia Roberts en una sesión de fotos para la revista British Vogue en el número de febrero de 2023. (Credit: Lachlan Bailey/Vogue)

“Llevar una vida satisfactoria”

Además de las bromas, Roberts dice que la clave de la juventud está en las personas y las experiencias que conforman su vida. Por supuesto, la genética también ayuda.

“Buenos genes, llevar una vida plena, y he dicho esto, y normalmente lo digo como una broma, pero sí creo en el amor de un buen hombre”, dijo a la publicación. “Creo que mi esposo me ama y se preocupa por mí de una manera que me hace sentir profundamente feliz. Y cada vez que ves a alguien feliz, no importa la edad que tenga”.

El mundo conoce en gran medida a Roberts como “La novia de Estados Unidos”, un título que siguió a sus apariciones estelares en queridas comedias románticas como “My Best Friend’s Wedding”, “Pretty Woman” y, por supuesto, la película de 2001 “America’s Sweethearts”. (Fuera del género, Roberts ganó un Premio de la Academia a la Mejor actriz” en 2001 por su interpretación de la protagonista en “Erin Brockovich” y un Globo de Oro a la Mejor actriz de Reparto en 1990 por su papel en “Steel Magnolias”, entre otros premios).

Mira el ‘photobomb’ de Julia Roberts mientras George Clooney aparecía en “Jimmy Kimmel Live!”

(Credit: Lachlan Bailey/Vogue)

“Algo familiar”

Que el público se identifique con ella es algo de lo que Roberts es muy consciente, para bien o para mal. “Diré que creo que hay algo en mí que siempre hace que las personas se sientan cómodas o vean algo familiar”, dijo. “Si alguien me ve en una tienda de comestibles y me dice: ‘¿Por qué te cortaste el pelo así?’ no es porque estén tratando de ser groseros. Es porque sienten que me conocen y me siento detrás de ellos en la iglesia todos los domingos”.

“Es esa sensación de que entiendes a alguien que no conoces. Supongo que parecerme relativamente a mí en la mayor parte de los casos me saca del carril personaje-actor. Pero nunca siento que estoy jugando conmigo misma”.

(Crédito: Lachlan Bailey/Vogue)

Roberts le recordó a Curtis que casi había rechazado el papel “incómodo” de la estrella de cine Anna Scott en “Notting Hill”, calificándolo de “una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer”.

“Me pareció muy incómodo”, dijo sobre el papel, “ni siquiera sabía cómo interpretar a esa persona”. Y en un metagiro, Roberts explicó que odiaba tanto vestirse como una estrella de cine que decidió usar su propia ropa en la escena en la que pronuncia la ahora icónica frase de la película: “Yo soy solo una chica, parada en delante de un chico, pidiéndole que la ame”.

En lugar de utilizar el vestuario que le proporcionaron en el plató, Roberts dijo que envió a su chófer a su apartamento con instrucciones de asaltar su armario. “Eran mis propias chanclas, mi linda falda de terciopelo azul, una camiseta y mi cárdigan”, dijo.

Roberts también habló sobre cómo el feminismo aparece en su trabajo, señalando su decisión de no hacer escenas de desnudos en las películas.

“No critico las decisiones de los demás, pero para mí no quitarme la ropa en una película o ser vulnerable físicamente es una elección que supongo que tomo por mí misma”, dijo a la revista. “En efecto, elijo no hacer algo en lugar de elegir hacer algo”.

