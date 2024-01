Sobrino del expresidente Pedro Castillo se entrega a la justicia peruana

(CNN Español) — Luego de estar prófugo por casi dos años, Fray Vásquez Castillo, sobrino del expresidente de Perú Pedro…

(CNN Español) — Luego de estar prófugo por casi dos años, Fray Vásquez Castillo, sobrino del expresidente de Perú Pedro Castillo, se entregó a la justicia. “En Puno, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, integrado por fiscales y policías, lograron la entrega del investigado Fray Vásquez Castillo”, dijo el Ministerio Público en su cuenta de X.

La Fiscalía investiga a Vásquez Castillo, sospechoso de colusión agravada por su supuesta participación en una organización criminal que se le adjudica a su tío, el expresidente Castillo.

Iván Ramírez, abogado de Vásquez Castillo, quien ha afirmado en varias oportunidades ante los medios de comunicación que su defendido es inocente, dijo este lunes a CNN que no coordinó la entrega de su defendido.”Ha sido una decisión personal del señor Fray Vásquez”. Ramirez explicó que “nunca he estado de acuerdo que el señor se entregue a las autoridades y que se someta a un proceso de colaboración porque he revisado su carpeta fiscal y no he encontrado evidencias de que él haya cometido delitos”.

El abogado de Fray Vásquez agregó que la última vez que se comunicó con su cliente fue en diciembre y que “hasta el momento no he sido retirado de la defensa y tampoco me han comunicado que no necesita mis servicios”.

En diciembre de 2022, Vilma Vásquez Castillo, hermana de Fray Vásquez Castillo, se refirió a su situación en una entrevista con CNN. “Mi hermano no está prófugo, como lo llaman. Para mí y para toda mi familia, mi hermano está en buen recaudo. Para la justicia peruana, aquí primero te meten preso y después demuestras tu inocencia”, señaló la mujer.

El sobrino de Pedro Castillo pasó a la clandestinidad cuando su tío aún era presidente. El exmandatario se encuentra en la cárcel a raíz de dos órdenes de prisión preventiva aprobadas por el Poder Judicial a solicitud de la Fiscalía. Una es de 18 meses por su intento de disolver el Congreso, mientras que la otra de 36 meses responde a los presuntos actos de corrupción cometidos mientras estaba en el poder. Castillo ha negado las acusaciones en ambos casos.

En 2022, José Fernández Latorre, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia de Perú, dijo en una entrevista con Panamericana TV que le advirtió al expresidente Castillo sobre los actos de corrupción presuntamente cometidos por miembros de su familia y de su entorno más cercano. Fray Vásquez Castillo fue mencionado como parte de este grupo.

