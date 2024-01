CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 593½ 606 584½ 605½ +12 May 603¾ 616 595 615¾ +12 Jul 610 620¾ 601 620½ +11 Sep 620 630¾ 612¼ 630¾ +10½ Dec 636¼ 645¼ 627½ 645¼ +10¼ Mar 646 657 641½ 657 +8¾ May 652¾ 663 647½ 663 +8½ Jul 650 650½ 650 650¼ +1½ Est. sales 73,746. Mon.’s sales 76,302 Mon.’s open int 407,577, up 347 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 439¾ 447 436½ 446¾ +6½ May 450¼ 457¾ 447¾ 457¾ +7¼ Jul 459¼ 466¼ 456¾ 466¼ +7 Sep 465½ 471½ 463¼ 471½ +5¾ Dec 474 479¾ 472¼ 479¾ +5¼ Mar 484¾ 491 484¼ 491 +5 May 490 496¾ 490 496¾ +5¼ Jul 492¼ 499 492¼ 498¾ +5 Sep 485 486½ 484¾ 486 +3¼ Dec 482½ 487¾ 482¼ 487¾ +3 Mar 495½ 495½ 495½ 495½ +1½ Dec 476½ 478½ 476½ 478½ +4½ Est. sales 258,793. Mon.’s sales 382,671 Mon.’s open int 1,602,321, up 10,159 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 367 380 362¾ 378¼ +13 May 357½ 372½ 357½ 371¼ +13½ Jul 364¼ 364¼ 364¼ 364¼ +7½ Est. sales 653. Mon.’s sales 275 Mon.’s open int 3,485, up 36 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1193¾ 1217¾ 1187¾ 1217½ +23¼ May 1204¼ 1226¾ 1199 1226½ +21½ Jul 1213¼ 1235¼ 1209¼ 1235 +19¾ Aug 1206 1224¾ 1201¼ 1224¾ +18 Sep 1183¾ 1199¾ 1180 1199¾ +14¾ Nov 1179 1195¾ 1174¼ 1195¾ +15½ Jan 1189½ 1206 1185¼ 1206 +15 Mar 1186¼ 1202½ 1186¼ 1202¼ +11½ May 1194¾ 1204½ 1194 1204½ +10¾ Jul 1199 1200¾ 1199 1200¼ +¾ Nov 1155¼ 1163 1155 1163 +7½ Est. sales 211,965. Mon.’s sales 347,419 Mon.’s open int 750,929, up 17,301

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.