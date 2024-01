CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 601¼ 601¾ 587½ 593¾ —6½ May 611¾ 612 597¾ 604¼ —6½ Jul 617½ 617½ 603 609¾ —6½ Sep 627 627 614 620¼ —6 Dec 634¾ 636 628 634¾ —5¾ Mar 644¼ 647 642 647 —6¾ May 653¾ 653¾ 647½ 651¾ —8½ Jul 642½ 645¼ 641 644 —11 Est. sales 61,913. Fri.’s sales 115,763 Fri.’s open int 407,230, up 6,310 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 446¼ 447½ 437½ 440½ —5¾ May 455¾ 456¾ 447½ 450½ —5¼ Jul 463½ 464½ 456½ 459¼ —4¼ Sep 469 469½ 462½ 465½ —3 Dec 476 477½ 471¼ 474 —2¼ Mar 487¾ 488 482¾ 485¼ —2¼ May 493 493 488¾ 490½ —2¾ Jul 494¼ 494¼ 491¼ 492¾ —2½ Sep 481½ 482½ 479¾ 482½ —1 Dec 483 484¼ 480¼ 483¾ Dec 471 473 469½ 472 —1¼ Est. sales 313,829. Fri.’s sales 256,526 Fri.’s open int 1,592,162, up 2,570 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 364½ 368¾ 361 368 +4¼ May 360 361 359 359½ +¾ Dec 361 366¾ 361 366¾ —4 Est. sales 239. Fri.’s sales 320 Fri.’s open int 3,449 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1210¾ 1212½ 1191½ 1194 —15¼ May 1218½ 1219¾ 1202½ 1204¾ —11½ Jul 1225½ 1227½ 1212¼ 1214¾ —9¼ Aug 1212¼ 1214¾ 1201½ 1206 —6¾ Sep 1188¼ 1190¾ 1178 1185 —4½ Nov 1185½ 1187 1173¼ 1180½ —4½ Jan 1195¾ 1196¼ 1184 1192 —2½ Mar 1194½ 1194½ 1183¼ 1191½ —1½ May 1195¼ 1195¼ 1188¾ 1192¼ —2¾ Jul 1196 1196 1191½ 1194¼ —5¾ Nov 1155 1158 1149 1155¾ +½ Est. sales 298,286. Fri.’s sales 224,663 Fri.’s open int 733,628, up 6,902

