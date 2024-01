CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 586¼ 598 584¾ 592¾ +7¼ May 597¼ 608½ 596¼ 603¼ +6½ Jul 603¾ 614¾ 603¾ 610 +6¼ Sep 617½ 625¾ 614½ 621 +5¾ Dec 631¼ 640 630¾ 636 +5½ Mar 645¾ 653 645¾ 650 +6 May 655¾ 656 655¾ 656 +5½ Jul 651 651 651 651 +4¾ Est. sales 71,629. Thu.’s sales 93,101 Thu.’s open int 410,061, up 6,143 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 443½ 449½ 443 445¾ +1¾ May 454½ 460 454 456¼ +1¼ Jul 463 468 462¼ 464½ +1 Sep 467½ 472¼ 467½ 469 +¾ Dec 475½ 479½ 474½ 476¼ +½ Mar 486½ 490¾ 486 487¼ +¼ May 493½ 496 493 493½ +½ Jul 494 497¼ 493¼ 493¼ —1¼ Sep 481¾ 484¼ 481¼ 481½ +¼ Dec 481 484¼ 480 480½ —1½ Jul 495 495 495 495 +¾ Dec 470½ 473¾ 467 471½ +1¾ Est. sales 224,815. Thu.’s sales 335,803 Thu.’s open int 1,542,187, up 13,167 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 367 384 365¼ 379 +12¼ May 367¾ 381 367¾ 373½ +7¼ Jul 369¼ 369¼ 369¼ 369¼ +3¾ Est. sales 467. Thu.’s sales 514 Thu.’s open int 3,521 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1213 1227 1210¾ 1213½ May 1223¾ 1236¾ 1220¾ 1223½ — ¾ Jul 1233 1245¼ 1229¾ 1232¼ — ¾ Aug 1223½ 1233½ 1219¼ 1221¾ — ½ Sep 1200 1207¾ 1195½ 1197¼ — ½ Nov 1191¼ 1200½ 1189 1191 — ¼ Jan 1202½ 1208½ 1198¾ 1200¼ +¼ Mar 1199 1206 1195¾ 1197¾ +½ May 1201½ 1206½ 1197¼ 1197¼ —1¼ Jul 1213 1213 1211 1211 +7¼ Nov 1159 1165 1159 1160 +2½ Est. sales 153,202. Thu.’s sales 214,080 Thu.’s open int 695,240, up 4,977

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.