CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 596 613¾ 594 610½ +14¼ May 609¼ 625½ 607 623 +13¾ Jul 616¾ 633 615¼ 630¾ +13 Sep 629½ 643½ 626¾ 641½ +12¼ Dec 643 657 642¼ 655½ +11¾ Mar 653¾ 668½ 653¾ 668 +11¾ May 662½ 672½ 662¼ 672½ +11 Jul 654¼ 663½ 654¼ 663½ +9¼ Sep 660 660 660 660 —2 Dec 674 674 671¾ 671¾ —2¼ Mar 684 684 684 684 —1¼ Est. sales 69,845. Mon.’s sales 109,527 Mon.’s open int 377,595, up 9,768 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 454¾ 460½ 451¾ 459½ +4½ May 467¼ 472¼ 464¼ 471½ +4 Jul 478 482 474¾ 481½ +3½ Sep 481½ 485½ 478¾ 485 +3 Dec 489 492¾ 486½ 492¼ +3 Mar 499½ 503½ 497½ 502¾ +2¾ May 506½ 508¾ 504 507¾ +2¼ Jul 506 509¾ 504½ 509¾ +3½ Sep 496 496 496 496 +3 Dec 491½ 495¼ 489½ 494½ +3¼ Est. sales 278,318. Mon.’s sales 302,018 Mon.’s open int 1,393,703, up 19,841 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 362½ 382 362½ 378¼ +17¼ May 370¾ 375 368 374 +14 Est. sales 646. Mon.’s sales 303 Mon.’s open int 3,539, up 76 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1238½ 1243 1228¾ 1240¾ +1¼ Mar 1245¼ 1251½ 1234 1248 +2½ May 1255 1261½ 1244¼ 1258 +3¼ Jul 1263 1269 1252½ 1265¾ +4 Aug 1246½ 1254 1238½ 1251 +4½ Sep 1216¼ 1221¾ 1208¼ 1219 +4½ Nov 1202 1210 1197 1207 +5 Jan 1210½ 1216¼ 1205½ 1214¾ +4½ Mar 1211¾ 1215¾ 1205 1214½ +5½ May 1216½ 1216¾ 1210½ 1216¾ +5¼ Jul 1215¾ 1221 1215¼ 1221 +4¼ Nov 1175 1179¾ 1173 1179 +5¾ Est. sales 166,306. Mon.’s sales 199,807 Mon.’s open int 653,918, up 5,531

