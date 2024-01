CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 613 621½ 611½ 616½ +3 May 624 631¾ 622¾ 627½ +3 Jul 631¾ 639 630½ 634½ +2½ Sep 641¼ 649¼ 641¼ 644¾ +2½ Dec 654½ 663 654½ 657¼ +1¾ Mar 669½ 670½ 666¾ 667¼ +1¼ Est. sales 56,996. Thu.’s sales 110,865 Thu.’s open int 369,806 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 466½ 467¾ 460 460½ —6 May 479 480 472½ 473 —6 Jul 488½ 490 483 483 —5¾ Sep 491¼ 492½ 486¼ 486½ —5¼ Dec 498½ 499¾ 493 493½ —5¼ Mar 508¾ 510 504 504¼ —5¼ May 515 515 509 509¾ —5 Jul 515 515 509¾ 510 —5¼ Sep 497 497 494 494 —5¼ Dec 496½ 498 493 493 —4¼ Dec 483 483 480 480 —4¾ Est. sales 186,408. Thu.’s sales 214,861 Thu.’s open int 1,355,303, up 13,361 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 364½ 367½ 353 355¾ —9¼ May 364¾ 366¾ 353¼ 356½ —9¼ Est. sales 323. Thu.’s sales 346 Thu.’s open int 3,372, up 94 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1261¼ 1261¼ 1250¼ 1250¼ —11¾ Mar 1267¼ 1271½ 1255½ 1256 —11½ May 1276¼ 1279¾ 1263½ 1264¼ —12¼ Jul 1282½ 1286 1269½ 1270 —13 Aug 1265½ 1267¾ 1253¼ 1253½ —12¾ Sep 1232½ 1234½ 1221¼ 1221¾ —12 Nov 1220 1223¾ 1208 1208 —12¾ Jan 1227 1229½ 1216 1216 —12½ Mar 1219¼ 1220½ 1214¼ 1214¼ —12¼ May 1225½ 1225½ 1218½ 1219 —9¼ Jul 1225 1225 1221¼ 1221½ —11¾ Nov 1189 1189 1175 1177¼ —13¼ Est. sales 134,518. Thu.’s sales 157,818 Thu.’s open int 646,030, up 2,522

