Por qué la Riviera Nayarit no será tan popular como Los Cabos o Cancún, pero es un punto a su favor

(CNN) — Durante muchos años, una zona de la costa del Pacífico de México ahora conocida como Riviera Nayarit estuvo tan olvidada que la gente estaba, como dijo un local, “regalando tierras”. Las playas rocosas, consideradas menos atractivas que las de arena a una hora al sur, en la meca turística de Puerto Vallarta, frenaron el desarrollo.

Unas décadas más tarde, esas playas rocosas empiezan a tener su momento. La Riviera Nayarit, una franja de 320 kilómetros de costa en el Pacífico que se extiende desde el histórico puerto de San Blas hasta la confluencia del río Ameca con la bahía de Banderas en Puerto Vallarta, se está consolidando con un floreciente sector turístico de lujo pionero en un modelo de desarrollo diferente.

Los complejos turísticos de la Riviera Nayarit también marcan la pauta de lo que está por venir en toda la costa del Pacífico mexicano.

Pueblos como Bucerías “siguen siendo auténticos tesoros, manteniendo su encanto relajado”, según un asesor de viajes. Crédito: Martin Vargas/Moment RF/Getty Images

No es difícil entender por qué la Riviera Nayarit atrae a algunos de los nombres más importantes de la hostelería, desde Auberge a One & Only, pasando por Four Seasons. Hay ciudades mexicanas dignas de una postal y pueblos pesqueros, montañas de la Sierra Madre que desembocan en el océano, kilómetros de selvas verdes por las que hacer senderismo y fácil acceso desde la costa oeste de Estados Unidos, Texas y las montañas del Oeste.

Otro atractivo: el clima es menos pegajoso y húmedo que en la parte caribeña de México, mientras que la costa de Nayarit goza de aguas más tranquilas que el océano frío y agitado de Cabo y gran parte de la costa del Pacífico de Baja California.

Muchos de los nuevos hoteles, sobre todo los de gama alta, donde las habitaciones cuestan a partir de US$ 1.000 se alejan del modelo de hotel todo incluido y en expansión y adoptan un modelo que fomenta el turismo de baja densidad.

Resorts de alta gama y baja densidad

A finales de 2022, el acogedor hotel Susurros del Corazón de Auberge abrió sus puertas en la zona de Punta de Mita. La ubicación: un terreno enclavado entre la selva y la playa con solo 59 habitaciones y suites y 30 villas a la vista de las Islas Marietas, un grupo de pequeñas islas deshabitadas frente a la costa. Susurros (como lo llaman los lugareños) tiene restaurantes que parecen cafés de pueblo y un ambiente informal y acogedor difícil de conseguir en un complejo a gran escala.

Cerca de allí, Naviva, un complejo para adultos con habitaciones independientes en tiendas de campaña de Four Seasons, abrió sus puertas más o menos al mismo tiempo, a finales de 2022, junto a su complejo hermano, Four Seasons Resort Punta Mita. Naviva también busca el aislamiento y la intimidad con un tamaño reducido, con solo 15 habitaciones agrupadas cerca de servicios reducidos en un entorno natural que evoca tanto la hospitalidad casera como el ecoturismo.

Naviva cuenta con 15 lujosas habitaciones de estilo tienda de campaña. Crédito: Four Seasons

El One & Only Mandarina abrió en 2021 a una hora al norte de Punta de Mita y está rodeado por la Sierra de Vallejo. La propiedad cuenta con 105 villas independientes y casas en los árboles, repartidas en 32 hectáreas ajardinados con la ayuda de un experto en botánica para preservar los ecosistemas locales. Aunque un poco más grandes que las dos primeras propiedades, las estructuras de Mandarina están alejadas de las carreteras y de las demás y totalmente rodeadas de selva, lo que crea una sensación de tranquilidad y privacidad.

Estas propiedades son solo el principio. En los próximos años, Ritz-Carlton, Rosewood, Montage y Belmond abrirán sus puertas a los huéspedes de la Riviera Nayarit.

“Tenemos mucho crecimiento en Nayarit, pero queremos cuidar a la comunidad”, dijo en agosto el secretario de Turismo de Nayarit, Juan Enrique Suárez del Real Tostado. “Construir una estructura de seis o siete pisos no es sustentable… Estamos creciendo, pero con control, reglas y con mucha capacitación de lo que hay que hacer para vender el destino”.

Cómo se ve el desarrollo sostenible, comedido y atractivo varía según la región.

Al sur de Riviera Nayarit, el prometedor litoral de Costalegre sigue un modelo de desarrollo aún más disperso y limitado. Esta costa, que se extiende desde Puerto Vallarta en Jalisco hasta Manzanillo en Colima, está salpicada de playas vírgenes, algunas de las cuales se están convirtiendo en exclusivos destinos turísticos. El Four Seasons Resort Tamarindo, inaugurado en noviembre de 2022, se extiende entre Jalisco y Colima. En consonancia con el espíritu de la región, solo el 2% de las 1.200 hectáreas de reserva natural en los que se asienta el complejo se puede desarrollar.

El denominador común de todo lo que se está haciendo en la costa, desde Nayarit hasta Colima, es que se intenta tener menos impacto y dar más a la comunidad.

De vuelta a Riviera Nayarit, Naviva produce su propia energía, con paneles solares que proporcionan el 80% de la electricidad de la propiedad, y también genera agua dulce del aire mediante colectores solares.

En lugar de optar por la gastronomía internacional, los restaurantes principales de Susurros del Corazón, Casamilpa y La Boquita, sirven casi exclusivamente platos de la cocina indígena huichol de la región, procedentes de los pescadores locales y del huerto de la propiedad.

El One & Only Mandarina cuenta con 105 villas independientes y casas de árbol. Crédito: One&Only Resorts

Además de ocupar menos espacio, renunciando cada uno a un vestíbulo de hotel, Susurros del Corazón y Naviva son pioneros en un modelo menos formal de la hospitalidad de lujo.

En Susurros, no es un mayordomo quien atiende a los huéspedes, sino un cuate. En Naviva, se llama a los huéspedes por su nombre de pila. Y aunque estos hoteles son propiedades de lujo (las habitaciones del Naviva, con todo incluido, tienen un precio inicial de US$ 4.000 la noche), no diluyen la cultura. Esto no es el México de los mariachis; lo que ofrecen a sus huéspedes va mucho más allá de margaritas, guacamole y frituras (aunque también hay mucho de eso).

Este nuevo grupo de hoteles quiere ir más allá de lo que un hotel de cinco estrellas puede ofrecer en México, tanto en aspectos importantes como sutiles. Por ejemplo, en Susurros el idioma por defecto en la mayoría de las interacciones es el español. La oferta culinaria y de bebidas anima a los huéspedes a ampliar sus paladares, por ejemplo, yendo más allá del tequila con una ceremonia inmersiva de tres días llamada “Roots of Raicilla” (la raicilla es un licor mexicano derivado del agave menos conocido), guiada por las fundadoras de la marca La Reina.

Barcos coloridos adornan el puerto de San Blas, en Nayarit. Crédito: Brian Overcast/Alamy Stock Photo

El “Bali” de México, con menos turistas

En cierto modo, la topografía de la Riviera Nayarit es similar a la de Bali, con sus verdes paisajes frente al océano. Y resulta que, si bien las playas de arena son lo que atrajo a la gente a Puerto Vallarta hace 40 años, las playas rocosas son buenas por sus olas consistentes y, por tanto, para surfear.

“Cuando se abren varios hoteles, es cuando vemos que una zona se convierte en un destino en sí mismo, más que en un lugar donde pasar un par de noches”, señala Karyn McCarthy, vicepresidenta de desarrollo de miembros y socios de Virtuoso, un consorcio de viajes de lujo. McCarthy afirma que las reservas en Punta Mita, una urbanización cerrada que alberga el Four Seasons y el St. Regis, han aumentado un 30% en los últimos años.

“Realmente, toda esa costa está en auge desde una zona más al norte llamada Costa Conuva, que tiene complejos de lujo que abrirán en el 24-25”, añade McCarthy. “Hacia el sur, hay un creciente interés en Costalegre, donde el Four Seasons Resort Tamarindo encabezó ese desarrollo y ahora Six Senses Xala abrirá en los próximos dos años”.

Four Seasons Resort Tamarindo atrajo nueva atención a la Costalegre de México, que está al sur de Riviera Nayarit. Crédito: Four Seasons Resorts

Xala, a 90 minutos al sur de Puerto Vallarta, en la Costalegre, es un complejo de 1.200 hectáreas en el que está prevista la apertura del hotel de lujo Six Senses en 2026. También incluirá tierras de cultivo restauradas, zonas protegidas para que aniden las tortugas marinas y un centro comunitario para los niños de la zona.

Lo que está claro es que Riviera Nayarit y la región de Costalegre, al sur, no intentan ser el próximo Cancún, Tulum o incluso su vecino de la costa del Pacífico, Los Cabos.

“La región es muy diferente de Los Cabos, efectivamente compuesta por pequeños pueblos pesqueros, cada uno con su propia personalidad. Los pueblos van desde la vibrante elegancia surfera a opulentas urbanizaciones de lujo con rincones y grietas de playas solitarias, retiros amigables con la naturaleza, y hasta arenosos pueblos pesqueros locales que aún conservan su auténtico encanto”, dijo Zachary Rabinor, fundador y CEO de Journey Mexico, una asesoría de viajes con sede en Puerto Vallarta.

“Los pueblos costeros de Bucerías, San Pancho y San Blas”, dijo Rabinor refiriéndose a varios poblados de Nayarit, “siguen siendo auténticos tesoros, que conservan su relajado encanto, reminiscencia de los viejos tiempos de México”.

San Pancho es una de las comunidades playeras que dan encanto a la zona. Crédito: Marilyn Nieves/iStock Unreleased/Getty Images

Escaparate de la naturaleza

Gran parte del atractivo de Nayarit reside en su naturaleza. Cerca de Punta de Mita abundan las rutas de senderismo, incluso a lo largo de playas rocosas y salvajes hasta el Cerro del Mono, un mirador local. El Four Seasons Punta Mita, el Naviva y el St. Regis cuentan con senderos dentro de la propiedad que capturan la extraordinaria flora y fauna a pocos pasos del alojamiento.

La selva es exuberante y se mantiene intacta en grandes extensiones (cuidado con los coatíes errantes, un primo lejano del mapache con la cola tupida de un lince) y la costa ha evitado hasta ahora el desarrollo excesivo. Las vistas de la playa y las colinas costeras de Mandarina son impresionantes.

Quizá los animales más notables se encuentren fuera de la costa. Gran parte de la nueva urbanización de Riviera Nayarit se asienta en la Bahía de Banderas, una de las mayores bahías tropicales del mundo. La bahía, con su corriente tropical procedente de Costa Rica, es el lugar al que migran las ballenas para dar a luz. En invierno, las ballenas jorobadas y los delfines son tan abundantes que suelen verse a diario desde la orilla. La observación de ballenas es una actividad imperdible.

El avistamiento de ballenas es una actividad imperdible en el invierno. Crédito: Faina Gurevich/iStockphoto/Getty Images

Y en la reserva marina de las Islas Marietas, cuya visita diaria está estrictamente controlada y limitada, se puede practicar snorkel y submarinismo de categoría mundial. Incluso sin meterse en el agua, merece la pena visitar las islas en una excursión en barco de un día por sus notables formaciones rocosas, grutas y colonias de aves marinas como fragatas y piqueros de patas azules y marrones.

La Riviera Nayarit es única en el sentido de que cuenta con hoteles de lujo, posiblemente de los mejores de México, pero sigue pareciendo un lugar real, al menos por ahora.

Esto se debe, en parte, a pueblos como Sayulita, la capital no oficial del surf en Riviera Nayarit y un pequeño enclave bohemio de 5.000 habitantes con calles empedradas. Sayulita se ha convertido en un destino cada vez más popular, en parte porque es un “pueblo mágico”, una designación gubernamental que significa “pueblo mágico” y que se concede a destinos por “su asombrosa belleza, su rica historia o sus extraordinarias leyendas”.

Sayulita es un poblado popular entre surfistas. Crédito: zstockphotos/iStock Editorial/Getty Images

El año que viene Belmond abrirá Milaroca, compuesto por 57 “pabellones para huéspedes” en un terreno de 42 hectáreas con una playa de dos kilómetros entre Sayulita y San Pancho.

Se espera que el aeropuerto Riviera Nayarit de Tepic reciba su primer vuelo internacional en algún momento de este año. Por ahora, los visitantes pueden volar a Puerto Vallarta. Un nuevo aeropuerto en Chalacatepec, situado a medio camino entre Careyes y Punta Perula, está en marcha como puerta de entrada a Costalegre. (Actualmente, Manzanillo es el centro regional de la zona de Costalegre).

Nayarit está “abordando activamente el posible impacto negativo de la expansión insostenible en sus pueblos más pequeños, algunos de los cuales albergan comunidades indígenas huicholes”, afirma Rabinor, de Journey Mexico. “Este enfoque estratégico pretende equilibrar el crecimiento turístico con la protección y conservación del patrimonio cultural y el bienestar de las comunidades locales”, afirma.

Un balance complejo que la región espera conseguir.

