OpenAI afirma que la demanda de The New York Times por derechos de autor “no tiene fundamento”

(CNN) — OpenAI se opuso este lunes a la demanda presentada el mes pasado por The New York Times, que afirma que el gigante de la inteligencia artificial violó la ley de derechos de autor al utilizar el periodismo del NYTimes para entrenar sus sistemas.

“The New York Times no está contando toda la historia”, dijo OpenAI en una entrada de blog sobre la demanda, y añadió que sus “objetivos son apoyar un ecosistema de noticias saludable, ser un buen socio y crear oportunidades mutuamente beneficiosas”.

The New York Times demandó en diciembre a OpenAI, así como a su socio comercial e inversor Microsoft, por infracción de derechos de autor.

El NYTimes afirmó que las tecnologías de inteligencia artificial de las dos empresas copiaron ilegalmente millones de artículos del periódico para entrenar a ChatGPT y otros servicios de acceso instantáneo a la información, tecnología que ahora compite con el NYTimes. (Microsoft no ha hecho comentarios sobre la demanda).

La denuncia forma parte de una serie de demandas recientes que pretenden limitar la supuesta sustracción de amplias franjas de contenido de Internet, sin compensación, para entrenar los llamados modelos de inteligencia artificial de gran tamaño.

En su declaración de este lunes, OpenAI reiteró su afirmación de que el entrenamiento de sistemas de IA con “materiales de Internet disponibles públicamente” está cubierto por las protecciones de “uso justo” de la ley de derechos de autor. “Consideramos que este principio es justo para los creadores, necesario para los innovadores y fundamental para la competitividad de EE.UU.”, afirmó la empresa.

En su demanda, The New York Times rebatió el argumento de uso legítimo de OpenAi, al afirmar que ChatGPT y el chatbot Bing de Microsoft ofrecen un servicio similar al del periódico.

“No hay nada ‘transformador’ en utilizar el contenido de The Times sin pagar para crear productos que sustituyen a The Times y le roban audiencia”, dijo el NYTimes en su demanda. “Dado que los resultados de los modelos GenAI de los demandados compiten con los insumos utilizados para entrenarlos y los imitan de cerca, copiar obras del Times con ese fin no es un uso justo”.

Se desconoce si OpenAI ya respondió formalmente a la demanda en los tribunales; no había nuevas presentaciones disponibles públicamente en el expediente hasta la tarde de este lunes.

CNN se puso en contacto con The New York Times para pedirle comentarios sobre la declaración de OpenAI.

En su demanda, The New York Times afirma que, dado que las herramientas de IA fueron entrenadas en su contenido, a veces proporcionan copias literales de secciones de reportes del Times.

“También esperamos que nuestros usuarios actúen de forma responsable; manipular intencionadamente nuestros modelos para repetir mecánicamente no es un uso apropiado de nuestra tecnología y va en contra de nuestras condiciones de uso”, afirmó OpenAI.

La empresa tecnológica también acusó al NYTimes de manipular “intencionadamente” ChatGPT o de seleccionar los ejemplos de imitación que detallaba en su denuncia.

OpenAI también se refirió a los acuerdos de licencia a los que ha llegado con otros editores, como Axel Springer y Associated Press, para compensarles por el uso de sus contenidos para entrenar sus modelos, así como a la posibilidad de que los medios de comunicación “opten por no participar” en el análisis de sus sitios por parte de sus herramientas, como hizo The New York Times en agosto.

The New York Times afirmó en su demanda que pasó meses negociando con OpenAI y Microsoft para recibir una compensación justa y fijar las condiciones de un acuerdo de licencia similar. Pero aseguró que las empresas fueron incapaces de llegar a una resolución justa.

OpenAI dijo este lunes que esas conversaciones continuaron hasta el 19 de diciembre, una semana antes de que se presentara la denuncia del NYTimes.

“Las negociaciones se centraron en una asociación de alto valor en torno a la visualización en tiempo real con atribución en ChatGPT, en la que The New York Times obtendría una nueva forma de conectar con sus lectores existentes y nuevos, y nuestros usuarios obtendrían acceso a sus informes”, dijo OpenAI.

“Consideramos que la demanda de The New York Times carece de fundamento. Aun así, confiamos en una colaboración constructiva con The New York Times y respetamos su larga trayectoria”, añadió.

