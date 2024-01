CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 593½ 598¼ 584½ 598¼ +4¾ May 603¾ 608½ 595 608 +4¼ Jul 610 613¾ 601 613¼ +3¾ Sep 620 624½ 612¼ 624 +3¾ Dec 636¼ 639¼ 627½ 639 +4 Mar 646 652½ 641½ 652½ +4¼ May 652¾ 652¾ 647½ 647½ —7 Jul 650 650 650 650 +1¼ Est. sales 34,319. Mon.’s sales 73,157 Mon.’s open int 407,577, up 347 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 439¾ 444½ 436½ 444¼ +4 May 450¼ 455¼ 447¾ 455¼ +4¾ Jul 459¼ 464 456¾ 463¾ +4½ Sep 465½ 470 463¼ 469¾ +4 Dec 474 478½ 472¼ 478¼ +3¾ Mar 484¾ 489¾ 484¼ 489½ +3½ May 490 495 490 495 +3½ Jul 492¼ 497½ 492¼ 497¼ +3½ Sep 485 485¼ 485 485 +2¼ Dec 482½ 487¼ 482¼ 487¼ +2½ Est. sales 141,578. Mon.’s sales 354,672 Mon.’s open int 1,602,321, up 10,159 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 367 371 362¾ 370½ +5¼ May 357½ 365 357½ 362 +4¼ Est. sales 161. Mon.’s sales 275 Mon.’s open int 3,485, up 36 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1193¾ 1205 1187¾ 1204¼ +10 May 1204¼ 1214½ 1199 1214¼ +9¼ Jul 1213¼ 1223½ 1209¼ 1223¼ +8 Aug 1206 1214 1201¼ 1213½ +6¾ Sep 1183¾ 1191¾ 1180 1191½ +6½ Nov 1179 1187 1174¼ 1186¼ +6 Jan 1189½ 1196¾ 1185¼ 1196 +5 Mar 1186¼ 1196 1186¼ 1194¾ +4 May 1194¾ 1197¾ 1194 1197 +3¼ Jul 1199 1200¾ 1199 1200¼ +¾ Nov 1155¼ 1155¼ 1155 1155 — ½ Est. sales 119,930. Mon.’s sales 327,796 Mon.’s open int 750,929, up 17,301 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 45.55 45.65 44.89 45.27 —.28 May 46.10 46.26 45.50 45.85 —.32 Jul 46.47 46.61 45.86 46.19 —.33 Aug 46.39 46.39 45.70 46.02 —.34 Sep 46.16 46.16 45.44 45.69 —.42 Oct 45.79 45.79 45.11 45.24 —.56 Dec 45.79 45.79 45.04 45.28 —.50 Jan 45.84 45.84 45.09 45.20 —.64 Mar 45.55 45.55 45.17 45.24 —.61 May 45.55 45.55 45.26 45.26 —.66 Jul 45.63 45.63 45.55 45.55 —.43 Aug 45.52 45.52 45.26 45.26 —.53 Sep 45.21 45.21 45.00 45.00 —.56 Dec 44.51 44.52 44.51 44.52 —.38 Est. sales 64,734. Mon.’s sales 175,157 Mon.’s open int 585,597, up 4,020 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 354.30 361.60 352.50 360.90 +6.60 May 352.90 359.40 350.40 359.00 +6.00 Jul 356.30 362.40 353.90 362.00 +5.40 Aug 356.20 362.50 354.40 362.00 +4.90 Sep 355.80 361.40 354.00 360.80 +4.40 Oct 351.60 358.70 351.60 357.90 +3.70 Dec 355.00 360.00 353.00 359.60 +4.00 Jan 356.30 360.30 356.30 360.20 +4.10 Mar 355.00 359.10 354.90 359.10 +3.90 Est. sales 69,019. Mon.’s sales 185,193 Mon.’s open int 481,197

