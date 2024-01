CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 596 606¾ 594¼ 601¼ +4¾ May 605½ 616½ 604 611 +4½ Jul 610¼ 621½ 609¾ 616¾ +4¾ Sep 622 632¼ 622 627½ +4 Dec 637¼ 646½ 637¼ 642¾ +3¾ Mar 650 659¼ 650 656¾ +3¾ May 662 665 662 665 +5¾ Jul 659½ 660 659 660 +5¾ Est. sales 32,698. Mon.’s sales 62,170 Mon.’s open int 410,456, up 907 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 445¾ 450½ 445¼ 447¾ +2 May 456¼ 460¼ 455½ 457¾ +1½ Jul 465 468½ 464 466 +1¼ Sep 469 472¾ 468½ 470¾ +1½ Dec 476 479¾ 475½ 477¾ +1½ Mar 487½ 491 487 489¾ +2 May 494¼ 494¼ 494¼ 494¼ +1 Jul 495¾ 498 495 498 +3½ Dec 481¾ 485 481½ 483½ +1 Jul 495 495 495 495 +¾ Dec 474 474 472¾ 472¾ +1¾ Est. sales 110,130. Mon.’s sales 174,858 Mon.’s open int 1,573,166, up 7,658 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 376 379 366½ 377½ —1 May 370½ 375¼ 367½ 375¼ +1½ Est. sales 104. Mon.’s sales 463 Mon.’s open int 3,413 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1224¼ 1234¾ 1221½ 1228¼ +4 May 1233 1242½ 1230½ 1236¾ +3¾ Jul 1241¼ 1249¾ 1238¾ 1244½ +3¼ Aug 1227 1235½ 1227 1231½ +2¾ Sep 1202¾ 1209 1201¾ 1205¼ +2 Nov 1198 1203¼ 1195¼ 1199½ +2 Jan 1203¾ 1210¾ 1203¾ 1207¼ +1¾ Mar 1203½ 1208¾ 1202¼ 1206½ +2½ May 1204¾ 1211 1204¾ 1210¼ +3¾ Jul 1215½ 1215½ 1213½ 1213½ +1¾ Nov 1168 1168 1167½ 1167½ +2 Est. sales 98,645. Mon.’s sales 166,724 Mon.’s open int 719,292, up 15,302 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 48.15 48.65 47.86 48.20 +.04 May 48.57 49.09 48.34 48.70 +.06 Jul 48.79 49.20 48.52 48.81 +.02 Aug 48.47 48.82 48.24 48.55 +.08 Sep 48.09 48.39 47.85 48.08 —.01 Oct 47.46 47.94 47.42 47.67 Dec 47.27 47.81 47.27 47.49 —.06 Jan 47.22 47.61 47.22 47.61 +.15 Mar 47.51 47.51 47.48 47.48 +.14 Est. sales 49,013. Mon.’s sales 110,369 Mon.’s open int 555,263 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 356.20 360.60 355.20 358.70 +2.90 May 356.00 359.90 355.10 358.20 +2.60 Jul 358.90 362.70 358.20 361.00 +2.20 Aug 359.10 363.10 359.00 361.20 +1.90 Sep 358.10 362.10 358.10 360.30 +1.80 Oct 357.00 359.50 356.30 357.60 +1.50 Dec 357.80 360.80 357.20 359.10 +1.40 Jan 358.20 360.30 358.20 358.70 +1.00 Mar 357.40 357.40 357.20 357.20 +1.00 Est. sales 48,616. Mon.’s sales 134,555 Mon.’s open int 475,888, up 2,885

