CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 581½ 593¾ 577¾ 591½ +9½ May 595¾ 604¾ 590¾ 603½ +7½ Jul 604¾ 611¾ 599½ 610½ +5¼ Sep 617½ 622¾ 612 622 +4½ Dec 632½ 637½ 627½ 636¾ +4 Mar 645¾ 647¾ 641¾ 647 +½ Est. sales 65,493. Tue.’s sales 96,230 Tue.’s open int 400,325, up 9,726 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 443½ 448¼ 440 447 +3½ May 455 459½ 451½ 458½ +3¼ Jul 465 468 460½ 466¾ +2¾ Sep 470 473 466½ 472 +2¼ Dec 477 480¼ 474 479¼ +2 Mar 488¼ 491 485¼ 490½ +2¼ May 494½ 496½ 490½ 496½ +2¾ Jul 494¼ 498 492¼ 497½ +2½ Dec 482 486½ 481 486 +2½ Mar 490 490 490 490 —1½ Dec 470 470¾ 468¼ 470½ Est. sales 161,353. Tue.’s sales 292,534 Tue.’s open int 1,503,822, up 19,184 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 353¼ 360¾ 350 359¼ +6¾ May 360 360 360 360 +5¼ Est. sales 184. Tue.’s sales 909 Tue.’s open int 3,449, up 143 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1227¼ 1231 1207 1210¾ —16½ May 1238¾ 1242 1219½ 1223¼ —15¼ Jul 1247½ 1250¼ 1228 1232¾ —14 Aug 1236 1237¼ 1217½ 1222 —12½ Sep 1210 1211½ 1194¾ 1198¾ —10 Nov 1201 1204 1189 1193 —8¼ Jan 1211 1211½ 1198 1201¼ —8½ Mar 1207¾ 1207¾ 1197½ 1200½ —8¼ May 1207½ 1207½ 1200 1200 —10¾ Jul 1207 1211½ 1207 1211 —5¼ Nov 1174¾ 1174¾ 1164¾ 1164¾ —7¼ Est. sales 116,161. Tue.’s sales 236,803 Tue.’s open int 680,005, up 9,229 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 47.25 47.53 46.58 47.23 —.02 May 47.69 47.92 47.02 47.66 —.02 Jul 47.90 48.10 47.25 47.87 —.01 Aug 47.66 47.81 47.02 47.65 +.03 Sep 47.33 47.45 46.72 47.17 —.12 Oct 46.94 47.03 46.36 46.86 —.04 Dec 46.84 46.92 46.27 46.79 +.01 Jan 46.50 46.88 46.31 46.73 +.01 Mar 46.50 46.77 46.32 46.77 +.11 May 46.50 46.79 46.50 46.78 +.14 Jul 46.77 46.79 46.75 46.76 +.12 Est. sales 59,646. Tue.’s sales 137,845 Tue.’s open int 540,289, up 5,411 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 371.50 373.60 363.00 364.00 —7.10 May 367.40 369.20 359.80 360.60 —6.80 Jul 368.60 369.80 360.90 361.70 —6.60 Aug 368.30 368.70 360.40 361.00 —6.40 Sep 366.40 367.00 359.10 359.50 —5.90 Oct 363.20 364.00 356.50 357.00 —5.50 Dec 364.70 365.00 357.90 358.30 —5.40 Jan 364.00 364.00 357.90 358.30 —5.20 Mar 359.20 359.20 356.70 358.20 —3.80 May 357.50 357.90 357.50 357.90 —3.70 Est. sales 90,242. Tue.’s sales 201,159 Tue.’s open int 465,781, up 810

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.