CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 596 602¼ 583 583¾ —12¼ May 610¼ 615¾ 597¼ 597¾ —12¼ Jul 619 623½ 606½ 606½ —12 Sep 629½ 633¾ 618¼ 618½ —11¼ Dec 643½ 649 632½ 632¾ —11¾ Mar 657¼ 657¼ 645 645½ —11½ May 661¾ 661¾ 652½ 652½ —9½ Jul 654¼ 654¼ 654 654 —2¾ Mar 682¼ 682¼ 682¼ 682¼ —6¾ Est. sales 43,310. Fri.’s sales 135,163 Fri.’s open int 390,599, up 8,337 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 447¾ 451¼ 443½ 444¾ —2¼ May 459 462½ 455½ 456½ —2½ Jul 468¼ 471½ 465 465¼ —3 Sep 474¾ 476¾ 470¾ 471 —3¼ Dec 481¾ 484¼ 478¼ 479 —2¾ Mar 492¼ 494¾ 489 489½ —3¼ May 499 500¼ 495¼ 495¼ —3 Jul 498½ 500½ 496 496¾ —2½ Sep 488¼ 488½ 484¼ 484¼ —4 Dec 486¾ 487¾ 483½ 484¾ —3 Mar 492¼ 492¼ 491 491½ —4¾ Dec 475 475 475 475 —3½ Est. sales 162,639. Fri.’s sales 560,201 Fri.’s open int 1,484,638, up 42,666 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 371¼ 372¾ 358¼ 361¼ —7½ May 365 365 360 364 —1¾ Est. sales 369. Fri.’s sales 274 Fri.’s open int 3,306 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1227 1237¾ 1224¼ 1225¾ +1½ May 1238 1249¼ 1235½ 1237½ +1¾ Jul 1245½ 1257¼ 1244 1245¾ +1½ Aug 1234¼ 1245½ 1234¼ 1234¾ +1¼ Sep 1209½ 1220¼ 1209¼ 1209¾ +¼ Nov 1201¾ 1213 1199¾ 1203 +1½ Jan 1210 1220¼ 1208¾ 1211 +¾ Mar 1209½ 1218½ 1208¼ 1208¼ —1¼ May 1221 1221 1213½ 1213½ +1¼ Jul 1219¼ 1219¼ 1217¾ 1217¾ +¼ Est. sales 138,803. Fri.’s sales 430,141 Fri.’s open int 670,776, up 2,509 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 48.35 48.59 47.93 48.20 —.05 May 48.74 48.98 48.32 48.60 —.04 Jul 48.85 49.09 48.45 48.76 Aug 48.57 48.76 48.14 48.48 +.03 Sep 48.16 48.39 47.79 48.13 +.04 Oct 47.69 47.98 47.51 47.72 +.04 Dec 47.56 47.84 47.26 47.59 +.03 Jan 47.46 47.75 47.46 47.57 +.08 Mar 47.39 47.63 47.39 47.44 +.02 Est. sales 57,618. Fri.’s sales 189,029 Fri.’s open int 534,878, up 11,009 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 363.20 369.90 363.20 365.70 +3.60 May 361.70 366.60 361.60 362.50 +1.50 Jul 364.00 367.70 363.40 363.70 +.70 Aug 363.60 366.70 362.70 362.80 +.20 Sep 361.50 364.70 361.00 361.00 Oct 358.90 361.80 358.30 358.30 Dec 359.60 362.70 359.30 359.70 +.30 Jan 360.00 361.50 359.30 359.30 —.10 Mar 359.20 359.20 358.00 358.00 —.20 May 358.00 358.00 357.80 357.80 —.30 Dec 353.00 353.00 353.00 353.00 +1.60 Est. sales 106,241. Fri.’s sales 253,997 Fri.’s open int 464,971, up 17,477

