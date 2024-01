CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 604 611¾ 602¼ 602½ —1¼ May 616½ 624½ 615¼ 615¼ —1½ Jul 625 632 622½ 622¾ —2 Sep 635½ 642¼ 633¾ 633¾ —2 Dec 649¾ 656 647½ 647½ —2¾ Mar 665½ 665¾ 661½ 661½ — ¾ Est. sales 24,667. Thu.’s sales 60,699 Thu.’s open int 382,262, up 4,409 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 457 460 455¼ 455¼ —2½ May 469¼ 471¼ 466¾ 466¾ —3 Jul 478½ 480¼ 476 476 —3 Sep 482 483¾ 480½ 480½ —2½ Dec 489 490½ 487 487¼ —2½ Mar 499½ 501 497¾ 498 —2½ May 504½ 505½ 503½ 503½ —2 Jul 506 506¼ 504¼ 504¼ —2¼ Sep 491¾ 492¼ 491¾ 492¼ —1½ Dec 491½ 492 491 492 — ½ Mar 498½ 498½ 498½ 498½ —2 Dec 479½ 479½ 479½ 479½ — ¼ Est. sales 101,787. Thu.’s sales 266,977 Thu.’s open int 1,441,972, up 20,259 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 381¾ 384 377¾ 382 —1½ May 380½ 380½ 379¾ 379¾ — ¾ Est. sales 83. Thu.’s sales 553 Thu.’s open int 3,339 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1239¾ 1240¼ 1235½ 1235½ +4¼ Mar 1237 1246¾ 1236 1238¾ +2¼ May 1248¾ 1258¼ 1247½ 1249½ +1½ Jul 1256¼ 1266 1255 1257 +1 Aug 1245¼ 1252 1242½ 1244¼ — ¼ Sep 1218¼ 1224¼ 1215 1216¼ —1¼ Nov 1207¼ 1214 1205 1205½ —1½ Jan 1216½ 1221¾ 1214 1214¼ —1 Mar 1220½ 1220½ 1212½ 1213 — ¾ Nov 1174¾ 1174¾ 1173¼ 1173¼ —3½ Nov 1134¾ 1134¾ 1134¾ 1134¾ +1¾ Est. sales 112,600. Thu.’s sales 190,822 Thu.’s open int 668,267 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 48.84 49.65 48.70 48.97 +.25 May 49.20 49.95 49.07 49.32 +.25 Jul 49.29 50.00 49.18 49.39 +.20 Aug 49.09 49.63 48.93 49.09 +.21 Sep 48.74 49.27 48.59 48.72 +.18 Oct 48.31 48.83 48.17 48.26 +.11 Dec 48.20 48.69 48.03 48.14 +.12 Jan 48.31 48.63 48.06 48.08 +.10 Mar 48.15 48.15 47.98 47.98 +.08 Est. sales 61,710. Thu.’s sales 119,500 Thu.’s open int 523,869, up 4,872 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jan 361.80 361.80 361.80 361.80 +.40 Mar 362.20 364.80 360.80 363.00 +.80 May 362.50 364.70 360.40 361.70 —.80 Jul 364.90 367.10 362.70 363.60 —1.30 Aug 363.80 366.20 362.30 363.00 —1.10 Sep 362.40 364.30 360.60 360.90 —1.40 Oct 359.10 360.50 357.50 357.90 —1.40 Dec 360.30 361.70 358.50 359.00 —1.50 Jan 360.10 360.60 358.70 359.70 —.60 Mar 357.30 357.30 357.30 357.30 —1.60 May 358.40 358.40 358.40 358.40 —.20 Jul 358.60 358.60 358.60 358.60 —1.20 Dec 351.40 351.40 351.40 351.40 +.90 Est. sales 65,893. Thu.’s sales 146,528 Thu.’s open int 447,494, up 4,813

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.