CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 613 621½ 611½ 616¾ +3¼ May 624 631¾ 622¾ 627½ +3 Jul 631¾ 639 630½ 634½ +2½ Sep 641¼ 649¼ 641¼ 645¼ +3 Dec 654½ 663 654½ 658¾ +3¼ Mar 669½ 670½ 668¼ 669½ +3½ Est. sales 32,325. Thu.’s sales 105,683 Thu.’s open int 369,806 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 466½ 467¾ 463 463¼ —3¼ May 479 480 475½ 475¾ —3¼ Jul 488½ 490 485¼ 485¾ —3 Sep 491¼ 492½ 488¼ 488¾ —3 Dec 498½ 499¾ 495½ 496 —2¾ Mar 508¾ 510 506¼ 506¼ —3¼ May 515 515 511½ 511½ —3¼ Jul 515 515 512 512 —3¼ Sep 497 497 497 497 —2¼ Dec 496½ 498 496 496 —1¼ Est. sales 73,056. Thu.’s sales 192,265 Thu.’s open int 1,355,303, up 13,361 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 364½ 367½ 359½ 364½ — ½ May 364¾ 365¾ 363 365¾ Est. sales 128. Thu.’s sales 346 Thu.’s open int 3,372, up 94 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1261¼ 1261¼ 1254½ 1257 —5 Mar 1267¼ 1271½ 1257½ 1262¼ —5¼ May 1276¼ 1279¾ 1266¼ 1270¼ —6¼ Jul 1282½ 1286 1272 1276 —7 Aug 1265½ 1267¾ 1256½ 1259¾ —6½ Sep 1232½ 1234½ 1225 1228 —5¾ Nov 1220 1223¾ 1211¾ 1214¾ —6 Jan 1227 1229½ 1219¾ 1220¾ —7¾ Mar 1219¼ 1220½ 1218½ 1220½ —6 May 1225½ 1225½ 1219 1219 —9¼ Jul 1225 1225 1224¾ 1224¾ —8½ Nov 1189 1189 1181¾ 1181¾ —8¾ Est. sales 78,843. Thu.’s sales 147,627 Thu.’s open int 646,030, up 2,522 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jan 47.70 47.70 47.70 47.70 —.18 Mar 48.16 48.50 47.74 47.88 —.28 May 48.56 48.89 48.15 48.28 —.28 Jul 48.77 49.05 48.34 48.44 —.31 Aug 48.51 48.80 48.13 48.21 —.30 Sep 48.21 48.52 47.88 48.06 —.18 Oct 47.83 48.13 47.55 47.72 —.14 Dec 47.72 48.00 47.43 47.48 —.22 Jan 47.86 47.88 47.50 47.54 —.11 Mar 47.60 47.60 47.43 47.43 —.16 Est. sales 34,714. Thu.’s sales 86,850 Thu.’s open int 501,173, up 6,777 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jan 380.40 380.40 370.40 371.00 —10.20 Mar 376.20 376.20 369.40 372.20 —4.00 May 376.40 376.80 371.10 373.40 —3.00 Jul 378.90 378.90 373.50 376.10 —2.20 Aug 376.70 377.00 372.50 375.00 —1.70 Sep 373.80 373.80 370.10 372.50 —1.30 Oct 369.40 369.40 367.10 369.40 —.70 Dec 370.90 371.70 368.00 370.70 —.80 Jan 370.00 370.00 368.40 368.40 —2.90 May 365.90 365.90 365.90 365.90 —2.60 Est. sales 85,599. Thu.’s sales 107,483 Thu.’s open int 422,430, up 2,355

