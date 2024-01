Muere Norman Jewison, director de “In the Heat of the Night” nominado al Oscar, a los 97 años

(CNN) –– Norman Jewison, director canadiense nominado al Oscar cuya trayectoria de varias décadas incluyó las películas “In the Heat…

(CNN) –– Norman Jewison, director canadiense nominado al Oscar cuya trayectoria de varias décadas incluyó las películas “In the Heat of the Night” y “Fiddler on the Roof”, murió a los 97 años, según su publicista.

Jewison falleció “en paz” el sábado, indicó su publicista Jeff Sanderson a CNN en un comunicado este lunes. Sanderson no especificó la causa de la muerte.

Con una carrera que se extendió por más de 40 años, Jewison obtuvo varias nominaciones al Oscar, incluidas tres a mejor director y cuatro a la mejor película como productor: “The Russians Are Coming the Russians Are Coming” de 1966, “Fiddler on the Roof” de 1971 y “A Soldier’s Story” de 1984 y “Moonstruck” de 1987. En 1999, recibió el premio Irving G. Thalberg Memorial por su obra.

“La película más taquillera no es necesariamente la mejor, así que basta con contar historias que nos hagan reír y llorar y, tal vez, revelar un poco de verdad sobre nosotros mismos”, dijo Jewison durante su discurso de aceptación del premio.

“In The Heat of the Night”, protagonizada por Sidney Poitier y Lee Grant, ganó cinco premios Oscar, incluido el de mejor película. Jewison fue el director, no el productor, de esa película.

Jewison llego al mundo del espectáculo desde los cinco años, cuando hizo su debut en el escenario como intérprete en el Malvern Collegiate Institute, según una biografía oficial. Después de servir en la Marina Real Canadiense, Jewison obtuvo un título del Victoria College en Toronto.

Algunos de sus primeros créditos como director fueron para series de televisión de la década de 1950, incluidas “Your Hit Parade”, “The Andy Williams Show” y “The Fabulous Fifties”.

