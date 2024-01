Miles de familias latinas, elegibles para créditos en California: cómo obtener el CalEITC con el ITIN

(CNN Español) — A través de una conferencia de prensa virtual, la Oficina de Asociaciones Comunitarias y Comunicaciones Estratégicas de…

(CNN Español) — A través de una conferencia de prensa virtual, la Oficina de Asociaciones Comunitarias y Comunicaciones Estratégicas de California señaló este martes que miles de familias que residen en el estado -entre ellas, las latinas- que poseen el Número de Identificación Individual del Contribuyente (ITIN por sus siglas en inglés), pueden ser elegibles para recibir el Crédito Tributario por Ingresos del Trabajo que ofrece California, conocido como CalEITC.

“Es un número de nueve dígitos emitido por el IRS a personas que no son elegibles para un seguro social, pero necesitan cumplir con obligaciones fiscales en Estados Unidos”, aseguró Andy Rodríguez, organizador comunitario de Golden State Opportunity.

El beneficio económico se puede obtener al presentar la declaración de impuestos del estado, este año.

Rodríguez agregó que, para recibir el crédito tributario de California, el contribuyente debe completar el formulario 3514 de la declaración de impuestos del estado y cumplir con ciertos requerimientos. “Usualmente, los requisitos son ganar un máximo por año de US$ 30.950, haber vivido en California más de seis meses y tener un titular del ITIN”, agregó Rodríguez. El Crédito Tributario por Ingresos del Trabajo puede ser de hasta US$ 3.529, y el Crédito Tributario por Hijos Pequeños (YCTC) proporciona hasta US$ 1.117 por declaración de impuestos elegible.

En la conferencia de prensa virtual, Yurina Melara, secretaria de Prensa de Asuntos Multiétnicos de la Oficina de Alianza Comunitarias y Comunicaciones Estratégicas de California, dijo que en 2020 California permitió por primera vez que los contribuyentes de ITIN pudieran reclamar dicho crédito tributario, y agregó que “en el año fiscal 2019, el IRS recibió más de dos millones de declaraciones presentadas por un contribuyente principal con un ITIN”.

CNN intentó corroborar el dato proporcionado por Melara con el IRS, pero hasta el momento no hemos tenido confirmación por parte de dicha agencia federal.

De acuerdo con el sitio en Internet del IRS, el número ITIN se empezó a girar en 1996 con el fin de ayudar a las personas que no cuentan con un estatus legal en el país, y que por ende no reúnen los requisitos para obtener un número de Seguro Social, para que puedan cumplir con las leyes tributarias de Estados Unidos. Para obtenerlo, se debe completar el formulario W-7 del IRS.

No obstante, cabe destacar que el ITIN no autoriza a trabajar en Estados Unidos, no otorga el derecho de adquirir los beneficios del Seguro Social y no califica a un dependiente para propósitos del Crédito Tributario por Ingresos del Trabajo, según señala el IRS en su sitio web.

