Más estadounidenses podrán obtener insulina por US$ 35

(CNN) — Más estadounidenses con diabetes tendrán un descuento en sus costos de insulina en 2024.

Sanofi se une a los otros dos principales fabricantes de insulina del país para ofrecer límites de precios o programas de ahorro que reducen el costo de los medicamentos a US$ 35 para muchos pacientes. Los tres fabricantes de medicamentos también bajarán drásticamente los precios de lista de sus productos.

Las medidas se anunciaron en la primavera, pero algunas no entraron en vigor hasta el 1 de enero.

Los fabricantes de medicamentos han sido criticados durante años por aumentar drásticamente el precio de la insulina, cuya producción es relativamente barata. El costo del medicamento ajustado a la inflación aumentó un 24% entre 2017 y 2022, y el gasto en insulina se triplicó en la última década a US$ 22.300 millones en 2022, de acuerdo con la Asociación Estadounidense de Diabetes.

“¡Ya no más!”: el presidente Biden pide poner un tope al costo mensual de la insulina

Unos 8,4 millones de estadounidenses dependen de la insulina para sobrevivir, y hasta 1 de cada 4 pacientes no ha podido pagar sus medicamentos, lo que los ha llevado a racionar las dosis, a veces con consecuencias fatales, según la asociación.

El Congreso y los nuevos actores del mercado aumentaron la presión sobre los fabricantes de insulina para que bajen sus precios. Los afiliados a Medicare ahora no pagan más de US$ 35 al mes por cada una de sus recetas de insulina, gracias a la Ley de Reducción de la Inflación, que los legisladores demócratas impulsaron en el Congreso en 2022.

Pero los fabricantes de medicamentos también enfrentaron cambios en el programa de reembolso de Medicaid que probablemente les habría costado cientos de millones de dólares a cada uno si no reducían sus precios de lista.

Tope de precio de US$ 35

Sanofi estableció un límite mensual de $35 en los costos de bolsillo de Lantus, su insulina más recetada en Estados Unidos, para todos los pacientes con seguro comercial a partir del 1 de enero. Ya limita el costo a US$ 35 para todos los pacientes sin seguro.

Novo Nordisk lanzó en septiembre el programa MyInsulinRx, que proporciona un suministro de insulina para 30 días por US$ 35 a pacientes elegibles, incluidos los que no tienen seguro. La compañía también ofrece una tarjeta de ahorro de copagos que permite a los pacientes elegibles comprar sus productos de insulina por tan solo US$ 35 y no más de US$ 99, dependiendo de su cobertura de seguro médico.

En marzo, Eli Lilly instituyó un límite mensual automático de US$ 35 en los costos de bolsillo para aquellos con seguro comercial que compran sus productos de insulina en farmacias minoristas participantes. Las personas sin seguro pueden descargar la tarjeta de ahorros del Lilly Insulin Value Program, que les permite obtener el medicamento por US$ 35 al mes.

Los fabricantes de insulina están más dispuestos a limitar los costos de bolsillo ahora debido a la presión pública para aumentar la asequibilidad y debido a nuevos competidores, como Civica Rx, dijo Tim Lash, presidente de West Health Policy Center, organización que se enfoca en reducir el costo de atención médica. Civica Rx trabaja en la fabricación y venta de insulina por no más de US$ 30 el vial.

Los límites también ayudarán a las tres empresas a consolidar las relaciones con sus pacientes.

“La cantidad de ganancias a la que podrían renunciar [al limitar los costos] es relativamente limitada”, dijo Lash. “La buena voluntad que obtienen es muy significativa”.

Ahorro de millones en reembolsos de Medicaid

Las tres empresas también reducirán los precios de lista de muchos de sus productos de insulina, algo que los legisladores y defensores de los pacientes han presionado durante años.

Sanofi redujo el precio de lista de Lantus en un 78% a US$ 96 para las plumas precargadas y US$ 64 para el vial de 10 mililitros a partir del 1 de enero. También redujo el precio de lista de su insulina Apidra de acción corta en un 70%.

Novo Nordisk redujo los precios de lista de varios de sus viales de insulina y plumas precargadas, incluidos NovoLog, Novolin y Levemir, hasta en un 75% a partir del 1 de enero. El nuevo precio de lista para NovoLog es de US$ 72 por vial y de US$ 140 para FlexPen.

Eli Lilly aseguró que reduciría los precios de lista de Humalog, su insulina más recetada, y de Humulin en un 70% para fines de 2023. Humalog ahora tendrá un precio de lista de US$ 66 por vial.

Estas medidas se programaron cuidadosamente y ahorrarán a las empresas cientos de millones de dólares al año, dijeron los expertos. Esto se debe a que la Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021 realizó un cambio importante en los reembolsos que los fabricantes de medicamentos pagan anualmente a los programas estatales de Medicaid, un cambio que entró en vigor el 1 de enero.

El reembolso se basa en cuánto ha aumentado el precio de lista de un medicamento en comparación con la inflación y en qué medida tiene descuentos en el mercado comercial. Hasta ahora, ese reembolso tenía un límite del 100% del precio promedio del fabricante del medicamento, que es un indicador de su precio de lista.

Pero ese límite desapareció el 1 de enero, por lo que el reembolso ahora podría ser mayor que la cantidad que el fabricante de medicamentos gana de Medicaid por el medicamento. Alrededor del 15% al ​​20% de los medicamentos de marca han alcanzado el límite, según IQVIA, una empresa de análisis e investigación.

Al reducir los precios de lista de Humalog y Humulin, Eli Lilly podría evitar tener que pagar US$ 430 millones adicionales en reembolsos de Medicaid en 2024, dijo Spencer Perlman, director de investigación de atención médica de Veda Partners, un grupo consultor que proporciona análisis de políticas a inversores institucionales. Además, Eli Lilly podría ganar US$ 85 millones adicionales en ganancias de Medicaid debido a la forma en que está diseñada la fórmula de reembolso.

Novo Nordisk podría evitar alrededor de US$ 350 millones en nuevos reembolsos y ganar casi US$ 210 millones más en NovoLog y Levemir. Mientras tanto, Sanofi podría evitar US$ 560 millones en reembolsos y obtener US$ 200 millones adicionales en ganancias con Lantus.

Cuando se le pidió una respuesta sobre los pagos de reembolso de Medicaid, Novo Nordisk dijo que los cambios en el precio desencadenan varios requisitos operativos y afectan a múltiples partes de la empresa, razón por la cual los implementó el 1 de enero.

Sanofi dijo que revisa sus estrategias de precios y acceso para equilibrar la asequibilidad para los pacientes y permitir que la empresa continúe invirtiendo en innovación.

Eli Lilly respondió que sopesó múltiples factores, incluidos cambios en el mercado, la legislación y las regulaciones, para determinar el momento adecuado para reducir los precios de lista de una manera que sea asequible para los pacientes y garantice que la empresa pueda continuar operando un negocio de insulina sostenible que pueda seguir proporcionando el medicamento a Medicaid a bajo costo o sin costo alguno.

Los fabricantes de medicamentos se habrían visto muy afectados porque todos aumentaron los precios de lista de su insulina y ofrecen fuertes reembolsos a los administradores de beneficios farmacéuticos para garantizar que sus productos estén cubiertos por planes de seguro.

“Antes de los recortes de precios, estos productos de insulina más antiguos eran muchísimo más caros desde una perspectiva de precios que hace 30 años, cuando se lanzaron por primera vez, y recibieron grandes descuentos”, dijo Perlman.

