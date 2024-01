La temporada de impuestos 2023 comienza este lunes: 8 cosas que hacer antes de presentar la declaración

(CNN) — A partir de este lunes, el Servicio de Impuestos Internos (IRS por sus siglas en inglés) comenzará a…

(CNN) — A partir de este lunes, el Servicio de Impuestos Internos (IRS por sus siglas en inglés) comenzará a aceptar y procesar las declaraciones de impuestos federales de 2023.

Presentar la declaración de impuestos es una tarea que quizás no te guste, pero que no puedes ignorar, al menos no sin una multa potencialmente considerable.

Aquí hay ocho cosas que pueden hacer que la experiencia de preparar y presentar tus impuestos sea lo más fácil, eficiente y económica posible.

1. Conoce tus plazos

A menos que solicites una prórroga automática de seis meses, la fecha límite para presentar la declaración para la mayoría de la gente es el 15 de abril. E incluso si obtienes una prórroga, el 15 de abril es el día en que debes pagar los impuestos restantes que debes para 2023, incluso si no presentas la declaración antes de esa fecha. De lo contrario, puedes enfrentarte a una multa por pago tardío, con intereses.

Los declarantes de impuestos en Maine y Massachusetts, sin embargo, tienen hasta el 17 de abril para presentar y pagar, debido a la celebración en esos estados del Día de los Patriotas y el Día de la Emancipación.

Si vives o tienes un negocio en una zona declarada de catástrofe por el Gobierno federal, es probable que el IRS haya ampliado el plazo para que presentes y pagues. Aquí está la lista de lugares donde la ayuda fiscal está disponible.

2. Saca tu declaración del año pasado

Tu declaración de impuestos de 2022 te dará un buen punto de partida para averiguar qué documentos necesitas tener a mano para rellenar la declaración de este año, dijo Tom O’Saben, director de Contenido Fiscal y Relaciones Gubernamentales de la Asociación Nacional de Profesionales Fiscales.

Este es especialmente el caso si, como mucha gente, dijiste a todos los que mantienen sus registros financieros (por ejemplo, empleadores, bancos, corredurías, aseguradoras, entre otros) que no te enviaran documentos en papel.

Tienes que volver a todas esas fuentes en línea para ver qué formularios de impuestos 2023 crearon para ti y presentaron ante el IRS. Lo mismo si el año pasado cobraste un subsidio de desempleo o tuviste algún otro pago puntual potencialmente imponible.

“Decimos que no queremos documentos en papel. Pero eso no significa que un documento no exista”, dijo O’Saben.

3. Evalúa qué grandes cambios, si los hay, se produjeron en tu vida en 2023

Si te casaste o divorciaste, tuviste un bebé, enviudaste, vendiste una casa u otra gran inversión, comenzaste a recibir el Seguro Social, te mudaste a un nuevo estado o experimentaste cualquier otra transición importante en tu vida el año pasado, eso puede cambiar tu obligación tributaria (o reembolso) de lo que era en tu declaración de 2022.

Si nada importante cambió para ti, pero encuentras que tienes una diferencia muy grande en tu obligación tributaria o reembolso cuando llenes tu declaración, revisa tus cálculos.

“Las leyes fiscales no son dramáticamente diferentes este año que el año pasado. [Así que] puede ser un simple error de introducción de datos”, dijo O’Saben.

4. ¿Tienes un pequeño negocio o una actividad secundaria? Comprueba si recibiste un 1099-K de una aplicación de pago

Si te pagaron a través de apps de pago de terceros como Venmo por trabajos paralelos o un pequeño negocio, comprueba tu cuenta online para ver si la compañía te emitió un 1099-K.

El IRS volvió a retrasar la aplicación de la norma que obliga a los proveedores de pagos a terceros a proporcionar el formulario 1099-K para las transacciones comerciales que en total superen los US$ 600 al año. Sin embargo, algunos estados ya exigen que se emitan los formularios cuando las transacciones superan ese umbral, dijo O’Saben.

Si recibiste un formulario 1099-K, asegúrate que todas las transacciones que figuran en él reflejan transacciones comerciales reales y no asuntos personales, como que tus amigos te paguen su parte de la cena. Si el formulario contiene algunas transacciones personales, incluye toda la información de tu 1099-K en tu declaración, pero excluye esas transacciones personales e incluye una nota alertando a Hacienda de que la cantidad que restaste no son ingresos empresariales, aconsejó O’Saben.

5. Rellena este formulario si tienes derecho a créditos fiscales por primas de tu seguro médico

Si recibiste créditos fiscales por primas anticipadas para ayudarte a pagar el seguro de salud que compraste en el mercado público, debes rellenar el formulario 8962. La información que deberás incluir en él procederá del formulario 1095-A que deberían haberte enviado. Lo mismo ocurre si crees que tienes derecho a créditos fiscales para primas pero no los recibiste, según el IRS.

6. Mantente atento al Congreso para posibles aumentos en dos exenciones fiscales

Los legisladores todavía están debatiendo sobre los detalles de un paquete fiscal bipartidista que contiene dos disposiciones que podrían ahorrar dinero para algunos declarantes que reclaman el crédito fiscal por hijos y para los propietarios de pequeñas empresas.

En caso de que el paquete se convierta en ley, el crédito fiscal por hijos podría ampliarse para permitir temporalmente a las familias de bajos ingresos reclamar más del crédito en sus declaraciones de impuestos de 2023. (Más información al respecto aquí).

El mismo paquete fiscal también aumentaría la cantidad que los propietarios de pequeñas empresas pueden deducir de la compra de nuevos equipos. Actualmente, se permite deducir el 80% del coste el año en que se compra. Si el actual proyecto de ley fiscal se convierte en ley, esa cantidad aumentaría al 100%.

Si crees que estas disposiciones te afectan, es posible que quieras esperar un poco antes de presentar tu declaración para ver cómo se desenvuelven las cosas, dijo O’Saben.

7. Acelera tu devolución

Si te deben un reembolso (como a la mayoría de los declarantes de impuestos), el IRS normalmente los emite dentro de los 21 días siguientes a la aceptación de tu declaración. Pero ten en cuenta que si estás reclamando un Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo, el IRS no puede por ley emitir el reembolso relacionado con el EITC antes de mediados de febrero y estima que esos reembolsos estarán disponibles para los declarantes a partir del 27 de febrero. Sin embargo, según O’Saben, existe la posibilidad de que el IRS te envíe la parte de tu devolución no relacionada con el EITC antes de esa fecha.

En cualquier caso, la mejor manera de asegurarse de que recibirás tu devolución lo antes posible es rellenar tu declaración de forma precisa y completa, presentarla electrónicamente y seleccionar “depósito directo” cuando te pregunten cómo quieres recibir el pago. Así que, antes de enviarla, comprueba dos veces tus cálculos y asegúrate de que tu nombre, dirección y número de Seguridad Social son correctos. También significa declarar todos sus ingresos imponibles del año, incluido el dinero de un trabajo asalariado, los dividendos e intereses, los ingresos por alquiler y cualquier ingreso empresarial que hayas recibido a través de aplicaciones de pago, así como por otros medios, incluido el dinero en efectivo.

Aquí tienes una lista de los errores más comunes y costosos en la declaración de impuestos que el IRS ha visto a lo largo de los años.

Para saber con qué rapidez es probable que recibas tu reembolso una vez hayas presentado la declaración, puedes utilizar la herramienta Where’s My Refund (Dónde está mi reembolso) de la agencia.

8. Es posible que puedas presentar la declaración de forma gratuita

Desde hace algún tiempo, si tus ingresos son lo suficientemente bajos (este año, US$ 79.000 o menos) y tu declaración es lo suficientemente sencilla, puedes preparar y presentar electrónicamente tu declaración de impuestos federales de forma gratuita con determinados proveedores de software fiscal.

Pero este año, el IRS puso en marcha un programa piloto llamado Direct File que te permite hacer todo eso directamente sin intermediarios. Por ahora, el programa piloto tiene carácter limitado. Este año solo funcionará en 12 estados: Arizona, California, Florida, Massachusetts, Nevada, Nueva Hampshire, Nueva York, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Washington y Wyoming. Inicialmente, solo estará disponible para los empleados de la administración federal y estatal de esos estados. Dentro de uno o dos meses, es posible que también esté abierto a algunos trabajadores del sector privado.

No hay limitación de ingresos en cuanto a quién puede utilizar el programa, pero Direct File no puede ser utilizado por los declarantes que detallan sus deducciones. Y no estará abierto a aquellos con muy diferentes tipos de ingresos fuera de sus ganancias W-2 de los empleadores, los beneficios de la Seguridad Social, los ingresos por intereses y subsidio de desempleo. Por último, el programa no se puede utilizar para presentar las declaraciones estatales, por lo que tendrás que hacerlo por separado, aunque es posible que tu estado tenga su propio programa de declaración gratuita. (Más detalles sobre el programa federal Direct File aquí).

Katie Lobosco y Tami Luhby, de CNN, contribuyeron a este informe.

