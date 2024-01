La Federación de Tenis saudita nombra a Rafael Nadal como embajador

(CNN) — La Federación de Tenis Saudí (STF, en inglés) designó al 22 veces campeón de Grand Slam Rafael Nadal como…

(CNN) — La Federación de Tenis Saudí (STF, en inglés) designó al 22 veces campeón de Grand Slam Rafael Nadal como su nuevo embajador, anunció la organización en un comunicado publicado este lunes.

Según la STF, el anuncio se produce después de la “visita reciente de Nadal a una clínica de tenis junior en Riad”. Como parte de este papel recién creado, el español “pasará un tiempo en el reino cada año para ayudar a nutrir y planificar el desarrollo de niños y niñas en el deporte, además de impulsar un mayor interés por el tenis entre la población joven del país”.

Al comentar sobre su papel de embajador, en la declaración de la STF, Nadal dijo: “Donde quiera que mires en Arabia Saudita, puedes ver el crecimiento y el progreso y estoy emocionado de ser parte de eso”.

Rafael Nadal dice que no jugará el Abierto de Australia tras sufrir una lesión en su torneo de regreso

“Sigo jugando al tenis mientras amo el juego. Pero más allá de jugar, quiero ayudar al deporte a crecer en todo el mundo y en Arabia Saudita hay un potencial real”.

“Los niños aquí hoy están mirando hacia el futuro y tienen una verdadera pasión por todos los deportes. Si puedo ayudarlos a tomar una raqueta o simplemente de entrenar y disfrutar de los beneficios de una vida saludable, entonces estaré feliz de haber hecho la diferencia”, agregó el jugador de 37 años.

Growth and progress that’s important to see and the STF is working on that. In a recent visit I saw the interest in both aspects and I want to be part of that role of growing the sport of tennis around the world. The kids are looking to the future and I saw they are passionate… pic.twitter.com/vF3VaJXazH

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) January 15, 2024

El presidente de STF, Arij Almutabagani, agregó: “Rafa trasciende el deporte del tenis y continúa inspirando a generaciones en todo el mundo. No tengo dudas de que tendrá el mismo impacto en Arabia Saudita. ¡Nos sentimos bendecidos de que sea nuestro embajador y nuestros jóvenes jugadores no pueden esperar para trabajar con él!”.

Arabia Saudita ha sido criticada por utilizar los deportes para desviar la atención por otros temas. En septiembre, el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman (MBS) dijo que no le importaba que la inversión en deportes fuera considerada lavado de cara.

“Bueno, si el flujo deportivo va a aumentar mi PIB en un uno por ciento, entonces continuaré apostando al deporte”, dijo MBS en una entrevista con Fox News, que se emitió el 23 de septiembre.

Nadal canceló su participación en el Abierto de Australia después de sufrir una lesión en el Brisbane International, que fue su torneo de regreso después de una cirugía de cadera que lo dejó afuera de todo el calendario 2023.

The-CNN-Wire

™ & © 2024 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.