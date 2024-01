Greta Gerwig no fue la única directora ignorada en las nominaciones a los Premios Oscar

(CNN) — Hubo mucha conversación y sorpresa después de que Greta Gerwig, quien dirigió “Barbie”, la película más taquillera del…

(CNN) — Hubo mucha conversación y sorpresa después de que Greta Gerwig, quien dirigió “Barbie”, la película más taquillera del año, no recibiera una nominación al Oscar el martes como mejor directora.

Sin embargo, ella no no es la única directora detrás de una película aclamada por la crítica que pasó desapercibida para la Academia.

La indignación frente al hecho de que las mujeres no reciban el reconocimiento individual en los Oscar por su trabajo como directoras data de hace mucho. En los casi 100 años de historia de los Premios de la Academia, las mujeres han ganado la categoría de mejor director solo tres veces: Chloé Zhao por “Nomadland”, Kathryn Bigelow por “The Hurt Locker” y Jane Campion por “The Power of the Dog”.

Justine Triet fue la única mujer nominada en la categoría máxima de dirección este año por “Anatomy of a Fall”.

Los más de 500 miembros de la rama de directores de la Academia, predominantemente hombres a pesar de los esfuerzos por aumentar la diversidad en los últimos años, votan para seleccionar a los nominados en la categoría de mejor director. Históricamente, se ha favorecido a directores de drama, por encima de quienes dirigen películas de sátira o comedia.

La directora Ava DuVernay y su poderosa película “Origin” deberían haber salido muy favorecidas bajo ese estándar. La película ha causado revuelo no solo por la dirección de DuVernay, sino también por su estrella Aunjanue Ellis-Taylor, quien, de acuerdo con muchos, hizo la actuación de su carrera en la película inspirada en el libro “Caste: The Origins of Our Discontents” de la autora ganadora del Premio Pulitzer Isabel Wilkerson.

“Origin” no recibió ninguna nominación al Oscar.

Celine Song tampoco fue nominada en la categoría de mejor director por “Past Lives”, a pesar de que su película se encuentra entre las 10 nominadas a mejor película. En total, tres de las producciones en esa categoría fueron dirigidas por mujeres este año, un récord: “Barbie”, “Anatomy of a Fall” y “Past Lives”.

Sin embargo, Song, al igual que Gerwig, fue nominada en la categoría de escritura, en mejor guión original.

Celine Song y Greta Lee en el set de “Past Lives”. (Jon Pack/A24 Films)

Kirsten Schaffer, directora ejecutiva de Women in Film, una organización sin fines de lucro que defiende a las mujeres que trabajan en la industria cinematográfica, envió un comunicado a CNN sobre el hecho de que Gerwig y Song no estén nomnadas.

“Si bien estamos encantados de ver un número récord de películas dirigidas por mujeres en la categoría de Mejor Película, es decepcionante ver que las mujeres al frente de “Barbie” y “Past Lives” fueron ignoradas tanto en la dirección como en las actuaciones principales”, dijo Schaffer. “La industria a menudo da por sentado el trabajo de las mujeres, e incluso las mujeres detrás de la película más taquillera del año o la más querida por la crítica no están exentas”.

A principios de este mes, un nuevo informe de la Iniciativa de Inclusión Annenberg de la Universidad del Sur de California evaluó las películas de ficción más taquilleras entre 2007 y 2023 para revisar las oportunidades para las mujeres y los directores subrepresentados.

El estudio no encontró avances importantes para las mujeres en 2023, a pesar del éxito de Gerwig con “Barbie”.

“De los 116 directores evaluados en 2023, el 12,1% fueron mujeres. En los 17 años y 1.769 directores, el 6% eran mujeres”, afirma el reporte. “Ha habido un aumento desde 2007, cuando el porcentaje de mujeres directoras era del 2,7%. Sin embargo, hay poco que celebrar, dado que en 2022, el 9% de los principales directores de éxitos de taquilla fueron mujeres”.

La directora Justine Triet ganó la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes por “Anatomy of a Fall”. (Sarah Meyssonnier/Reuters)

La profesora asociada de comunicación Stacy L. Smith, autora del estudio, dijo en un comunicado en el momento de su publicación: “Durante más de una década y media, el porcentaje de mujeres en puestos de alta dirección ni siquiera ha aumentado en un 10%”.

“Estas cifras no son meros puntos de datos en un gráfico”, añadió Smith. “Representan mujeres reales y talentosas que trabajan para tener carreras sostenibles en una industria que no las contratará para trabajos para los que están calificadas únicamente por su identidad”.

Una prueba más de que no ha cambiado mucho desde 2020, cuando la actriz Issa Rae bromeó mientras anunciaba las nominaciones al Oscar al mejor dirección: “Felicitaciones a esos hombres”, como un guiño a la falta de mujeres nominadas ese año.

Con información de Elizabeth Wagmeister y Sandra González de CNN

