Fiscalía de Colombia pide llevar a juicio a Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro

(CNN Español) –– La audiencia de formulación de cargos contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de Colombia Gustavo Petro,…

Listen now to WTOP News

(CNN Español) –– La audiencia de formulación de cargos contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de Colombia Gustavo Petro, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos empezó este jueves en la ciudad de Barranquilla, en el norte del país. Nicolás Petro, quien se encuentra con el beneficio de libertad condicional, llegó al juzgado segundo especializado de esa ciudad bajo estrictas medidas de seguridad.

¿Quién es Nicolás Petro y a qué se dedica el hijo del presidente de Colombia que tiene líos con la justicia?

Petro Burgos fue arrestado el 29 de julio de 2023 tras una investigación derivada de unas declaraciones de su entonces esposa Daysuris Vásquez a la revista Semana, en las que dijo que el hijo del presidente habría recibido de manera ilegal dineros de exnarcotraficantes y personas investigadas por corrupción a nombre de la campaña presidencial de 2022. Ambos fueron capturados por la Fiscalía y posteriormente, en las audiencias ante un juez de garantías, decidieron colaborar con la justicia y por eso se les otorgó el beneficio de excarcelación.

Desde ese mismo día, el presidente Petro dijo que a su campaña no habían entrado dineros ilícitos. “La campaña no recibió dinero alguno de carácter ilícito y de lo sucedido me enteré por una reunión que tuve con la exesposa de Nicolás en mi oficina hace apenas unos meses cuando pedí que investigarán a mi hijo”, sostuvo el mandatario en su cuenta en la red social X, en ese entonces Twitter, el 5 de agosto de 2023. Algo que ha reiterado en varios pronunciamientos públicos desde entonces.

Fiscalía de Colombia capturó a Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro

Al inicio de la jornada de este jueves, el juez Hugo Junior Carbonó negó una petición del abogado de la defensa, Sebastián García, de declarar la nulidad del proceso argumentando falta de garantías para su cliente desde el comienzo del proceso. La Fiscalía, a través de su delegado Mario Andrés Burgos, sostuvo que, desde su captura, a Nicolás Petro se le dieron todas las posibilidades de defensa y que incluso el procesado aceptó, al igual que Daysuris Vásquez, los cargos que les imputaron.

Sin embargo, el 25 de septiembre, Petro Burgos decidió no colaborar con la Fiscalía, como se había comprometido tras su captura para obtener beneficios jurídicos. “Hoy inicia la lucha de mi vida, sabía que la Fiscalía de Barbosa no era de fiar y hoy lo demostraron. Me han presionado hasta el límite con la única intención de convertirme en un arma contra mi padre. Decidí levantarme y no arrodillarme ante el verdugo”, dijo en ese momento Nicolás Petro en su cuenta en la red social X.

Por esta razón el máximo organismo de investigación decidió continuar con la acusación y formulación de cargos ante un juez especializado para solicitar que sea llamado a juicio y responda por los delitos que se le imputan. Daysuris Vásquez se mantuvo en su postura inicial y mantiene el acuerdo con la Fiscalía para obtener rebaja de pena a cambio de aportar información relevante en el caso.

¿Cómo puede el caso de Nicolás Petro afectar la presidencia de su padre?

En varias ocasiones, a través de sus abogados, de sus redes sociales y de comunicados de prensa, Nicolás Petro ha manifestado que es inocente de los cargos que se le imputan. Esto, después de renunciar al acuerdo inicial con la Fiscalía en el que se había comprometido a revelar supuestos nombres de personas que le habrían dado dineros que habría pedido para la campaña de su padre y de los que se habría apropiado de manera ilícita.

La investigación

La investigación de la Fiscalía comenzó tras la publicación —el 2 de marzo— de una entrevista con Vicky Dávila, directora de la revista Semana, en la que Vásquez afirma que el hijo del presidente recibió gruesas sumas de dinero de manos de exnarcotraficantes, políticos y otros particulares investigados y condenados por corrupción. Vásquez también asegura que ya le había contado esto mismo al presidente y que este “no tenía idea” de los supuestos hechos.

¿Qué pasa con Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, y de qué lo acusan?

En aquel momento, el presidente Gustavo Petro se reunió con el fiscal general, Francisco Barbosa, a quien le solicitó llegar al fondo del asunto e investigar también la conducta de su hermano Juan Fernando Petro, de quien, según el mandatario, también existen rumores de haber recibido dinero de manera ilícita. “Debido a la información que se rumora en la opinión pública sobre mi hermano Juan Fernando Petro Urrego y mi hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, le pido al fiscal general de la Nación adelantar todas las investigaciones necesarias y determinar posibles responsabilidades”, declaró el presidente en un comunicado.

En varias entrevistas a medios locales, Juan Fernando Petro ha manifestado que es inocente y que así lo demostrará ante las autoridades que lo requieran.

Las pruebas aportadas por Daysuris Vásquez a la revista Semana y otras que ha recolectado por su cuenta la Fiscalía tienen ahora al hijo del presidente envuelto en un gran lío judicial y político. Según Vásquez, Nicolás Petro habría solicitado apoyo económico a personas con antecedentes penales y a políticos procesados por corrupción, supuestamente para la campaña presidencial de su padre en 2022. Pero ese dinero, según la expareja de Petro, nunca llegó a las cuentas de la campaña y habría sido apropiado por Nicolás en beneficio propio.

Una vez que la Fiscalía anunció las capturas, el presidente Petro afirmó en su cuenta en X, antes Twitter: “Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y que uno de mis hijos pase por la cárcel; como presidente de la República me aseguro de que la Fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley”. “A mi hijo le deseo suerte y fuerza. Que estos sucesos forjen su carácter y pueda reflexionar sobre sus propios errores”, añadió.

El mandatario ha dicho en reiteradas ocasiones que no va a interferir ni a presionar la labor de la Fiscalía general de la Nación, con la que ha tenido públicas diferencias desde su toma de posesión el 7 de agosto de 2022.

La Fiscalía de Colombia aseguró que Petro Burgos reveló en una declaración jurada ante ese organismo que a la campaña presidencial de su padre entró dinero ilegal.

El fiscal Mario Andrés Burgos señaló en una audiencia pública el 1 de agosto que Nicolás Petro reveló que parte del dinero por el cual es investigado se invirtió en la campaña electoral de 2022, que llevó a la presidencia a Gustavo Petro. Dicho dinero, según el fiscal, “al parecer habría superado los topes mínimos permitidos por la ley y una parte de ellos no habrían sido debidamente reportados ante las autoridades electorales”.

El fiscal explicó que el ahora exdiputado por el Departamento del Atlántico utilizó los dineros captados en la campaña “para su beneficio personal e incrementar su patrimonio de forma injustificada”.

Y todo esto es lo que la Fiscalía deberá argumentar en un eventual juicio. La defensa del imputado deberá rebatir también con pruebas en esa etapa procesal la inocencia de su cliente. Un debate que podría durar varios meses más según expertos juristas consultados por CNN. Las audiencias preparatorias del juicio se realizarán el 29 y 30 de abril en la ciudad de Barranquilla, según lo dispuso este jueves el juez segundo especializado Hugo Junior Carbonó.

The-CNN-Wire

™ & © 2024 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.