Estrellas cuadrántidas: dónde, cuándo y cómo ver la primera lluvia de meteoros del año

(CNN) – Enero comienza con las cuadrántidas, una de las lluvias de meteoros más rápidas y potentes del año. Se…

Listen now to WTOP News

(CNN) – Enero comienza con las cuadrántidas, una de las lluvias de meteoros más rápidas y potentes del año.

Se espera que la lluvia alcance su punto máximo durante la noche entre el 3 y el 4 de enero, según la Sociedad Estadounidense de Meteoros. Los observadores del cielo en el hemisferio norte pueden ver mejor la lluvia entre las últimas horas de la noche del miércoles y el amanecer del jueves.

Los meteoros son restos de asteroides rotos y partículas de cometas que se esparcen en senderos polvorientos que orbitan alrededor del sol. Cada año, la Tierra pasa a través de senderos de escombros, y pedazos de polvo y rocas crean exhibiciones coloridas y ardientes llamadas lluvias de meteoritos a medida que se desintegran en la atmósfera de la Tierra.

La lluvia de cuadrántidas es muy difícil de observar debido a su breve pico de seis horas. El punto máximo tiene una duración limitada en comparación con la mayoría de las lluvias de meteoros, que alcanzan su punto álgido a lo largo de dos días, porque la lluvia sólo tiene una fina corriente de partículas y la Tierra atraviesa la concentración más densa de esas partículas rápidamente en un ángulo perpendicular, según la NASA.

Ovnis, un megacohete récord y el cometa verde: los momentos más destacados del espacio de 2023

Las predicciones para el punto máximo de la lluvia oscilan entre las 4 a.m. y las 10 a.m. ET (9 a.m. a 3 p.m. hora universal coordinada), pero los meteoros serán visibles durante horas antes. La Sociedad Estadounidense de Meteoros recomienda estar atento a los meteoros desde la 1 a. m. hasta las 5 a. m. hora local para quienes se encuentran en América del Norte.

La hora más temprana favorece a los que se encuentran a lo largo de la costa este de América del Norte y la hora más tardía es más favorable para los observadores en Hawaii y Alaska. Las cuadrántidas generalmente no son visibles en el hemisferio sur porque el punto radiante de la lluvia no se eleva tan alto en el cielo antes del amanecer.

Consulte el sitio de Time and Date para ver cuáles son sus posibilidades de ver el evento.

¿Cómo será la lluvia de meteoros cuadrántidas?

El pico puede incluir más de 100 meteoros visibles por hora. Incluso es posible vislumbrar algunas bolas de fuego durante la lluvia de meteoritos, que son brillantes explosiones de luz y color asociadas a partículas más grandes que permanecen más tiempo que las típicas estelas de meteoritos, según la NASA.

Vigila el cielo de norte a noreste. Párate o siéntate con la Luna a tu espalda a partir de las 2 a. m. hora local y observa el cielo durante al menos una hora, aconseja la Sociedad Estadounidense de Meteoros.

La visibilidad dependerá de las inclemencias del tiempo invernal en el hemisferio norte. Y la luna estará llena aproximadamente en un 51%, lo que puede afectar la visibilidad de la lluvia, pero la sociedad recomienda intentar bloquear la luna con un árbol o un edificio.

Si vives en un área urbana, es posible que quieras conducir hasta un lugar que no esté lleno de luces brillantes de la ciudad. Si puede encontrar un área que no se vea afectada por la contaminación lumínica, los meteoros podrían ser visibles cada dos minutos desde la tarde hasta el amanecer.

Busca un área abierta con una vista amplia del cielo. Asegúrate de tener una silla o una manta para poder mirar hacia arriba. Y deja que sus ojos se adapten a la oscuridad entre 20 y 30 minutos, sin mirar su teléfono, para que los meteoros sean más fáciles de detectar.

Orígenes inusuales

Si el nombre de la lluvia de meteoritos suena extraño, probablemente sea porque no parece estar relacionado con una constelación. Esto se debe a que la constelación homónima de las cuadrántidas ya no existe, al menos no como constelación reconocida.

La constelación Quadrans Muralis, observada y anotada por primera vez en 1795 entre Boötes y Draco, ya no está incluida en la lista de constelaciones modernas de la Unión Astronómica Internacional porque se considera obsoleta y ya no se utiliza como punto de referencia para la navegación celeste, según EarthSky.

Al igual que la lluvia de meteoritos gemínidas, las cuadrántidas provienen de un misterioso asteroide o “cometa de roca”, en lugar de un cometa helado, lo cual es inusual. Este asteroide en particular es 2003 EH1, que tarda 5,52 años en completar una órbita alrededor del Sol y mide 3,2 kilómetros (2 millas) de diámetro.

Pero los astrónomos creen que un segundo objeto, el cometa 96P/Machholz, puede contribuir a la lluvia, según EarthSky. El cometa orbita alrededor del sol cada 5,3 años.

Los científicos creen que, en torno al año 2000 a.C., un cometa de mayor tamaño quedó ligado gravitacionalmente al Sol en una órbita corta. El cometa dejó meteoros durante años antes de desintegrarse en algún momento entre los años 100 y 950. Como resultado, el cometa dejó muchos descendientes celestes conocidos colectivamente como el Complejo Machholz, que incluye los cuerpos progenitores de la lluvia de meteoros de las cuadrántidas, el cometa 96P/Machholz y el asteroide 2003 EH1, así como dos grupos de cometas diferentes y ocho lluvias de meteoros, según EarthSky.

Lluvias de meteoritos de 2024

Después de las cuadrántidas, la actividad de las lluvias de meteoros se detiene un poco, y la próxima no se producirá hasta abril.

Líridas: 21 y 22 de abril

Eta acuáridas: 4 y 5 de mayo

Delta acuáridas del Sur: 29 y 30 de julio

Alfa capricórnidas: 30 y 31 de julio

Perseidas: 11 y 12 de agosto

Dracónidas: 7 y 8 de octubre

Oriónidas: 20 y 21 de octubre

Táuridas del Sur: 4 y 5 de noviembre

Táuridas del Norte: 11 y 12 de noviembre

Leónidas: 17 y 18 de noviembre

Gemínidas: 13 y 14 de diciembre

Úrsidas: 21 y 22 de diciembre

Lunas llenas y superlunas

En 2024 se producirán doce lunas llenas, y los eventos lunares de septiembre y octubre también se considerarán superlunas, según EarthSky.

Las definiciones de superluna pueden variar, pero el término generalmente denota una luna llena que está más cerca de la Tierra de lo normal y, por lo tanto, parece más grande y brillante en el cielo nocturno. Algunos astrónomos dicen que el fenómeno ocurre cuando la Luna está dentro del 90% del perigeo, su mayor aproximación a la Tierra en órbita.

La luna llena de cada mes está asociada con un nombre específico, según el Farmers’ Almanac. Pero las lunas llenas tienen variedad de nombres y significados, según las diferentes tribus indígenas.

Aquí están las lunas llenas de 2024:

25 de enero: Luna de lobo

24 de febrero: Luna de nieve

25 de marzo: Luna de gusano

23 de abril: Luna rosa

23 de mayo: Luna de flores

21 de junio: Luna de fresa

21 de julio: Luna Buck

19 de agosto: Luna de esturión

17 de septiembre: Luna de cosecha

17 de octubre: Luna del cazador

15 de noviembre: Luna de castor

15 de diciembre: Luna fría

Eclipses solares y lunares

En 2024 se producirán múltiples eclipses, incluidos dos tipos de eclipses lunares y dos tipos de eclipses solares, según el Old Farmer’s Almanac.

El más esperado de estos eventos es el eclipse solar total que tendrá lugar el 8 de abril y que será visible para quienes se encuentren en México, Estados Unidos y Canadá. Un eclipse solar total ocurre cuando la luna pasa entre la Tierra y el sol, bloqueando completamente la cara del sol.

Aquellos que se encuentren dentro del camino de la totalidad, o lugares donde la sombra de la luna cubra completamente el sol, verán un eclipse solar total. Las personas fuera del camino de la totalidad aún podrán ver un eclipse solar parcial, en el que la luna solo oscurece parte de la cara del sol.

Un eclipse solar total no volverá a ser visible en los Estados Unidos hasta agosto de 2044.

Un eclipse solar anular ocurrirá en el cielo el 2 de octubre sobre partes de América del Sur. Este tipo de eclipse es similar a un eclipse solar total, excepto que la luna se encuentra en el punto más alejado de su órbita de la Tierra, por lo que no puede bloquear completamente el sol. En cambio, los eclipses solares anulares crean un “anillo de fuego” en el cielo cuando la luz ardiente del sol rodea la sombra de la luna.

Mientras tanto, un eclipse lunar penumbral será visible para muchas personas en Europa, el norte y el este de Asia, Australia, África, América del Norte y América del Sur entre el 24 y el 25 de marzo.

Un eclipse lunar, que hace que la Luna se vea oscura o atenuada, ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean de modo que la Luna pasa a la sombra de la Tierra. Un eclipse lunar penumbral es más sutil y ocurre cuando la luna atraviesa la sombra exterior, o penumbra, de la Tierra.

Un eclipse lunar parcial, cuando la Tierra se mueve entre el Sol y la Luna llena sin estar perfectamente alineada, aparecerá sobre Europa y gran parte de Asia, África, América del Norte y América del Sur entre el 17 y 18 de septiembre.

Consulta el sitio en Time and Date para ver cuándo aparecerá cada uno de estos eclipses.

​

The-CNN-Wire

™ & © 2024 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.