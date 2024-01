El tutú de Sarah Jessica Parker en “Sex and the City” será subastado

(CNN) — El tutú que lució Sarah Jessica Parker en los créditos iniciales de “Sex and the City” saldrá a…

(CNN) — El tutú que lució Sarah Jessica Parker en los créditos iniciales de “Sex and the City” saldrá a subasta.

Se espera que la falda tutú de tres niveles, de tul y color blanco ostra, se venda entre US$ 8.000 y 12.000 cuando salga a subasta en Julien’s Auctions en California el 18 de enero.

Sarah Jessica Parker lució el tutú en su papel de Carrie Bradshaw.

El tutú “se convirtió en un símbolo de la cultura pop”, según la casa de subastas, después de que Parker lo usara en su papel de Carrie Bradshaw en la exitosa serie de televisión.

Fue comprado por la diseñadora de vestuario del programa, Patricia Field, “quien lo encontró mientras realizaba compras en el distrito textil de Nueva York en un contenedor de cinco dólares”, según el listado.

Field explicó la elección en su libro “Pat in the City: My Life of Fashion, Style and Breaking All the Rules”, cuyo extracto se publicó en Vogue en febrero de 2023.

“En la caja de prendas de rebajas-tendencias de temporadas pasadas que murieron se asomaba un tul blanco como la cresta espumosa de una ola en un mar de artículos desechables”, escribió Field, y añadió que “pensó que Sarah Jessica podría sentirse identificada con esta falda loca debido a sus antecedentes como bailarina de ballet.”

“Pero lo más importante es que la falda estilo tutú era caprichosa, aventurera e inesperada, como la serie ‘Sex and the City’”, añadió Field.

El tutú también apareció en la película “Sex and the City” de 2008, en una escena en la que Carrie limpia su armario y decide si se queda con ciertos conjuntos.

“Sus amigas Samantha, Charlotte y Miranda juzgaron si las prendas debían conservarse o desecharse, y este atuendo fue unánime”, dice el anuncio de la subasta.

También destaca el hecho de que esta falda es una de las cinco utilizadas en los créditos iniciales de la serie y viene con un certificado de autenticidad firmado por Field.

El tutú forma parte de la subasta “Imparable: estilos exclusivos de mujeres icónicas en la moda “, que también incluye prendas de la Princesa Diana, Audrey Hepburn y Elizabeth Taylor, entre otras.

“Sex and the City” se basó en la columna del mismo nombre del periódico Candace Bushnell. Durante seis temporadas, de 1998 a 2004, el programa de HBO proporcionó comentarios crudos sobre sexo y relaciones y una descripción positiva de fuertes amistades femeninas. (Al igual que CNN, HBO es parte de la empresa matriz Warner Bros. Discovery).

