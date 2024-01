El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dice que su gobierno no reconocerá los resultados de las elecciones en Venezuela

(CNN Español) — El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dijo este martes que no reconocerá los resultados de las elecciones…

(CNN Español) — El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dijo este martes que no reconocerá los resultados de las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela, pero matizó que esto no significa que no reconozca al Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

“No es que no reconocemos, no estamos de acuerdo en absoluto de que no haya elecciones libres en Venezuela, pero en este momento no es que no reconocemos el Gobierno de Maduro. No reconoceremos el resultado de las próximas elecciones ya que no han sido elecciones libres”, afirmó el mandatario en entrevista transmitida este martes en Ecuavisa.

Las declaraciones de Noboa se producen después de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano conocida el viernes, que inhabilita la candidatura a la presidencia del país de la dirigente opositora María Corina Machado.

CNN busca reacciones del Gobierno Venezolano a los comentarios de Noboa.

Las elecciones en Venezuela previstas para este año aún no tienen una fecha definida. La reacción del presidente de Ecuador se une al anuncio de Washington de restaurar las sanciones al sector de petróleo y gas venezolano en respuesta al fallo del TSJ, que es interpretado como un claro desafío a los puntos del acuerdo de Barbados. La Casa Blanca también anunció el lunes que revocaría la licencia de la Compañía General de Venezuela a partir del 13 de febrero.

El presidente de Venezuela Nicolás Maduro rechazó el lunes lo que considera injerencias extranjeras. “Pese a las amenazas y los chantajes del imperio estadounidense, las instituciones de Venezuela han funcionado. Y digo, acuerdo de Barbados, Tribunal Supremo de Justicia, esto es cosa juzgada y decisión definitivamente firme”, afirmó.

