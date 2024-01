CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 605 605 591¾ 595¼ —10¼ May 614¼ 615 602 605¼ —10¼ Jul 619¾ 620 607¼ 610¼ —10 Sep 629 629 618¼ 621 —10 Dec 644¼ 645 633 636 —9¾ Mar 656 656 648¼ 649¾ —9 May 659 659 654 656½ —8¼ Jul 641 651¼ 641 650½ —6¾ Sep 656¾ —6 Dec 658½ 669¼ 658½ 668½ —7¼ Mar 679¼ —7¼ May 673¼ —7¼ Jul 632¾ —7¼ Est. sales 69,587. Tue.’s sales 84,279 Tue.’s open int 409,982, up 2,405 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 447¼ 448¾ 443¼ 448¼ +½ May 458 459¼ 454 458½ — ¼ Jul 467 467¼ 462¾ 466½ — ¾ Sep 472 472¼ 468¼ 471½ — ½ Dec 480 480½ 476½ 480 — ¼ Mar 491 491¾ 488¼ 491½ — ¼ May 497 497¼ 495 497 — ½ Jul 499 499¼ 496¾ 499 — ½ Sep 487½ 487½ 486¾ 487¼ +¼ Dec 488 489 486¼ 488¼ +¼ Mar 497 +¼ May 500 500 499½ 499½ Jul 500½ Sep 481 Dec 477 477½ 476½ 477½ —1 Jul 493½ —1 Dec 470¼ —1 Est. sales 221,038. Tue.’s sales 302,279 Tue.’s open int 1,602,005 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 377 384½ 374¾ 382½ +5½ May 370¼ 377 366¾ 375½ +3¼ Jul 373½ +2¼ Sep 377¾ +2¼ Dec 379¼ +1½ Mar 359¼ +1½ May 365¼ +1½ Jul 370 +1½ Sep 381¾ +1½ Dec 388½ +1½ Jul 350¾ +1½ Sep 366½ +1½ Est. sales 1,059. Tue.’s sales 814 Tue.’s open int 3,453 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1218¾ 1223 1206¾ 1222¼ +3½ May 1228 1233¼ 1216¼ 1232¾ +5 Jul 1237 1242¼ 1225 1241¾ +5½ Aug 1226 1231 1215½ 1230 +4 Sep 1202¾ 1206¼ 1193¼ 1205¼ +2½ Nov 1198½ 1200¼ 1187¾ 1199¾ +2½ Jan 1207 1209¾ 1198¼ 1209½ +2 Mar 1206 1207½ 1196½ 1207½ +1½ May 1200 1209¾ 1199½ 1209¾ +1¾ Jul 1206¼ 1215 1206¼ 1215 +1½ Aug 1205½ +1½ Sep 1182 +1½ Nov 1160 1169¾ 1160 1169½ +1½ Jan 1174¼ +1½ Mar 1170½ +1½ May 1168¾ +1½ Jul 1174¼ +1½ Aug 1164½ +1½ Sep 1134¾ +1½ Nov 1125½ +1½ Jul 1125¼ +1½ Nov 1084¼ +1½ Est. sales 242,613. Tue.’s sales 241,672 Tue.’s open int 755,093, up 4,164 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 46.00 46.30 45.26 46.02 +.02 May 46.60 46.86 45.84 46.54 —.02 Jul 46.82 47.09 46.15 46.81 —.02 Aug 46.76 46.84 45.97 46.58 —.04 Sep 46.49 46.51 45.69 46.27 —.05 Oct 46.03 46.12 45.35 45.88 —.07 Dec 45.98 46.04 45.29 45.81 —.06 Jan 45.30 46.06 45.30 45.82 —.07 Mar 45.81 45.87 45.66 45.80 —.08 May 45.86 —.07 Jul 45.90 45.91 45.90 45.91 —.08 Aug 45.71 —.08 Sep 45.44 —.10 Oct 45.01 —.10 Dec 44.78 44.83 44.78 44.83 —.09 Jan 44.73 —.08 Mar 44.69 —.09 May 44.66 —.09 Jul 44.75 —.09 Aug 44.48 —.09 Sep 44.20 —.09 Oct 44.14 —.09 Dec 44.01 —.09 Jul 43.90 —.09 Oct 43.89 —.09 Dec 43.63 —.09 Est. sales 120,886. Tue.’s sales 142,408 Tue.’s open int 578,697 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 363.00 369.70 359.00 368.30 +5.30 May 360.90 365.60 357.00 364.10 +3.20 Jul 363.70 368.00 360.30 366.60 +2.90 Aug 363.80 367.70 360.50 366.50 +2.80 Sep 362.00 366.10 359.10 364.80 +2.30 Oct 359.30 363.00 356.00 361.70 +1.90 Dec 360.70 364.10 356.90 362.60 +1.80 Jan 359.40 363.50 357.10 362.70 +1.70 Mar 359.80 361.40 356.00 361.40 +1.60 May 359.70 361.40 359.70 361.40 +1.70 Jul 362.80 +1.60 Aug 361.00 +1.60 Sep 358.40 +1.70 Oct 353.60 +1.60 Dec 354.80 +1.60 Jan 354.60 +1.50 Mar 352.20 +1.50 May 351.60 +1.50 Jul 352.40 +1.50 Aug 350.00 +1.80 Sep 347.20 +1.60 Oct 345.40 +1.50 Dec 345.70 +1.50 Jul 346.20 +1.50 Oct 346.20 +1.50 Dec 343.70 +1.50 Est. sales 167,206. Tue.’s sales 139,213 Tue.’s open int 483,212, up 2,015

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.