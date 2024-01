CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 593½ 606¾ 584½ 605½ +12 May 603¾ 617 595 615½ +11¾ Jul 610 621½ 601 620¼ +10¾ Sep 620 632 612¼ 631 +10¾ Dec 636¼ 646½ 627½ 645¾ +10¾ Mar 646 659 641½ 658¾ +10½ May 652¾ 665½ 647½ 664¾ +10¼ Jul 650 657¼ 650 657¼ +8½ Sep 662¾ +6½ Dec 675¾ +5½ Mar 686½ +4¾ May 680½ +4¾ Jul 640 +4¾ Est. sales 84,279. Mon.’s sales 76,302 Mon.’s open int 407,577, up 347 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 439¾ 448¼ 436½ 447¾ +7½ May 450¼ 459 447¾ 458¾ +8¼ Jul 459¼ 467½ 456¾ 467¼ +8 Sep 465½ 472½ 463¼ 472 +6¼ Dec 474 480½ 472¼ 480¼ +5¾ Mar 484¾ 491¾ 484¼ 491¾ +5¾ May 490 497¾ 490 497½ +6 Jul 492¼ 499½ 492¼ 499½ +5¾ Sep 485 487 484¾ 487 +4¼ Dec 482½ 488½ 482¼ 488 +3¼ Mar 495½ 496¾ 495½ 496¾ +2¾ May 499½ +½ Jul 500½ — ¼ Sep 481 — ¼ Dec 476½ 478½ 476½ 478½ +4½ Jul 494½ +4½ Dec 471¼ +4½ Est. sales 302,279. Mon.’s sales 382,671 Mon.’s open int 1,602,321, up 10,159 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 367 380 362¾ 377 +11¾ May 357½ 372½ 357½ 372¼ +14½ Jul 364¼ 371¼ 364¼ 371¼ +14½ Sep 375½ +14½ Dec 377¾ +8 Mar 357¾ +8 May 363¾ +8 Jul 368½ +8 Sep 380¼ +8 Dec 387 +8 Jul 349¼ +8 Sep 365 +8 Est. sales 814. Mon.’s sales 275 Mon.’s open int 3,485, up 36 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1193¾ 1221¼ 1187¾ 1218¾ +24½ May 1204¼ 1230 1199 1227¾ +22¾ Jul 1213¼ 1238¼ 1209¼ 1236¼ +21 Aug 1206 1227½ 1201¼ 1226 +19¼ Sep 1183¾ 1204 1180 1202¾ +17¾ Nov 1179 1198¾ 1174¼ 1197¼ +17 Jan 1189½ 1208¾ 1185¼ 1207½ +16½ Mar 1186¼ 1206 1186¼ 1206 +15¼ May 1194¾ 1208 1194 1208 +14¼ Jul 1199 1213½ 1199 1213½ +14 Aug 1204 +14 Sep 1180½ +14 Nov 1155¼ 1168 1155 1168 +12½ Jan 1172¾ +12½ Mar 1169 +12½ May 1167¼ +12½ Jul 1172¾ +12½ Aug 1163 +12½ Sep 1133¼ +12½ Nov 1124 +12½ Jul 1123¾ +12½ Nov 1082¾ +12½ Est. sales 241,672. Mon.’s sales 347,419 Mon.’s open int 750,929, up 17,301 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 45.55 46.19 44.89 46.00 +.45 May 46.10 46.76 45.50 46.56 +.39 Jul 46.47 47.04 45.86 46.83 +.31 Aug 46.39 46.82 45.70 46.62 +.26 Sep 46.16 46.44 45.44 46.32 +.21 Oct 45.79 46.08 45.11 45.95 +.15 Dec 45.79 46.08 45.04 45.87 +.09 Jan 45.84 45.99 45.09 45.89 +.05 Mar 45.55 45.88 45.17 45.88 +.03 May 45.55 45.93 45.26 45.93 +.01 Jul 45.63 45.99 45.55 45.99 +.01 Aug 45.52 45.79 45.26 45.79 Sep 45.21 45.54 45.00 45.54 —.02 Oct 45.11 —.02 Dec 44.51 44.92 44.51 44.92 +.02 Jan 44.81 +.02 Mar 44.78 +.02 May 44.75 +.02 Jul 44.84 +.02 Aug 44.57 +.02 Sep 44.29 +.02 Oct 44.23 +.02 Dec 44.10 +.02 Jul 43.99 +.02 Oct 43.98 +.02 Dec 43.72 +.02 Est. sales 142,324. Mon.’s sales 185,995 Mon.’s open int 585,597, up 4,020 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 354.30 364.00 352.50 363.00 +8.70 May 352.90 361.90 350.40 360.90 +7.90 Jul 356.30 364.80 353.90 363.70 +7.10 Aug 356.20 364.60 354.40 363.70 +6.60 Sep 355.80 363.10 354.00 362.50 +6.10 Oct 351.60 360.50 351.60 359.80 +5.60 Dec 355.00 362.00 353.00 360.80 +5.20 Jan 356.30 361.80 356.30 361.00 +4.90 Mar 355.00 359.80 354.90 359.80 +4.60 May 359.70 +4.40 Jul 361.20 +4.40 Aug 360.00 360.00 359.40 359.40 +4.10 Sep 356.70 +4.10 Oct 352.00 +4.00 Dec 353.20 +3.80 Jan 353.10 +4.00 Mar 350.70 +4.00 May 350.10 +4.00 Jul 350.90 +4.00 Aug 348.20 +3.90 Sep 345.60 +3.60 Oct 343.90 +3.40 Dec 344.20 +3.40 Jul 344.70 +3.40 Oct 344.70 +3.40 Dec 342.20 +3.40 Est. sales 139,159. Mon.’s sales 195,760 Mon.’s open int 481,197

