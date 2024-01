CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 601¼ 601¾ 587½ 593½ —6¾ May 611¾ 612 597¾ 603¾ —7 Jul 617½ 617½ 603 609½ —6¾ Sep 627 627 614 620¼ —6 Dec 634¾ 636 628 635 —5½ Mar 644¼ 648¼ 642 648¼ —5½ May 653¾ 654½ 647½ 654½ —5¾ Jul 642½ 648¾ 641 648¾ —6¼ Sep 656¼ —6 Dec 670¼ —5 Mar 681¾ —4½ May 675¾ —4½ Jul 635¼ —4½ Est. sales 73,035. Fri.’s sales 115,763 Fri.’s open int 407,230, up 6,310 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 446¼ 447½ 437½ 440¼ —6 May 455¾ 456¾ 447½ 450½ —5¼ Jul 463½ 464½ 456½ 459¼ —4¼ Sep 469 469½ 462½ 465¾ —2¾ Dec 476 477½ 471¼ 474½ —1¾ Mar 487¾ 488 482¾ 486 —1½ May 493 493 488¾ 491½ —1¾ Jul 494¼ 494¼ 491¼ 493¾ —1½ Sep 481½ 482¾ 479¾ 482¾ — ¾ Dec 483 484¾ 480¼ 484¾ +1 Mar 494 +1¾ May 499 +2½ Jul 500¾ +4 Sep 481¼ +4 Dec 471 474 469½ 474 +¾ Jul 490 +¾ Dec 466¾ +¾ Est. sales 354,568. Fri.’s sales 256,526 Fri.’s open int 1,592,162, up 2,570 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 364½ 368¾ 361 365¼ +1½ May 360 362 357¾ 357¾ —1 Jul 356¾ —1 Sep 361 —1 Dec 361 369¾ 361 369¾ —1 Mar 349¾ —1 May 355¾ —1 Jul 360½ —1 Sep 372¼ —1 Dec 379 —1 Jul 341¼ —1 Sep 357 —1 Est. sales 275. Fri.’s sales 320 Fri.’s open int 3,449 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1210¾ 1212½ 1191½ 1194¼ —15 May 1218½ 1219¾ 1202½ 1205 —11¼ Jul 1225½ 1227½ 1212¼ 1215¼ —8¾ Aug 1212¼ 1214¾ 1201½ 1206¾ —6 Sep 1188¼ 1190¾ 1178 1185 —4½ Nov 1185½ 1187 1173¼ 1180¼ —4¾ Jan 1195¾ 1196¼ 1184 1191 —3½ Mar 1194½ 1194½ 1183¼ 1190¾ —2¼ May 1195¼ 1195¼ 1188¾ 1193¾ —1¼ Jul 1196 1199½ 1191½ 1199½ — ½ Aug 1190 — ½ Sep 1167½ 1167½ 1166½ 1166½ — ½ Nov 1155 1158 1149 1155½ +¼ Jan 1164 1164 1160¼ 1160¼ +¼ Mar 1156½ +¼ May 1154¾ +¼ Jul 1160¼ +¼ Aug 1150½ +¼ Sep 1120¾ +¼ Nov 1111½ +¼ Jul 1111¼ +¼ Nov 1070¼ +¼ Est. sales 327,796. Fri.’s sales 224,663 Fri.’s open int 733,628, up 6,902 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 47.13 47.14 45.18 45.55 —1.38 May 47.70 47.70 45.81 46.17 —1.32 Jul 47.87 47.87 46.14 46.52 —1.16 Aug 47.49 47.49 46.03 46.36 —1.03 Sep 47.03 47.16 45.80 46.11 —.93 Oct 46.75 46.76 45.52 45.80 —.88 Dec 46.72 46.72 45.46 45.78 —.84 Jan 46.54 46.54 45.54 45.84 —.81 Mar 46.15 46.15 45.78 45.85 —.79 May 46.00 46.00 45.92 45.92 —.76 Jul 46.02 46.02 45.97 45.98 —.72 Aug 45.75 45.79 45.75 45.79 —.67 Sep 45.50 45.56 45.50 45.56 —.62 Oct 45.13 —.66 Dec 44.52 44.90 44.52 44.90 —.67 Jan 44.79 —.66 Mar 44.76 —.64 May 44.73 —.64 Jul 44.82 —.64 Aug 44.55 —.64 Sep 44.27 —.64 Oct 44.21 —.64 Dec 44.08 —.64 Jul 43.97 —.64 Oct 43.96 —.64 Dec 43.70 —.64 Est. sales 175,155. Fri.’s sales 120,328 Fri.’s open int 581,577, up 2,375 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 349.90 359.00 346.20 354.30 +5.30 May 350.50 357.30 347.40 353.00 +2.80 Jul 355.00 360.40 351.30 356.60 +2.30 Aug 354.90 360.70 352.10 357.10 +2.00 Sep 354.20 359.60 351.60 356.40 +2.00 Oct 352.10 357.20 349.60 354.20 +2.00 Dec 353.40 358.80 350.80 355.60 +2.00 Jan 354.20 357.30 351.20 356.10 +2.30 Mar 353.40 357.30 350.00 355.20 +2.60 May 353.30 355.30 353.30 355.30 +2.80 Jul 352.40 356.80 352.40 356.80 +2.90 Aug 355.30 +3.20 Sep 352.60 +3.20 Oct 348.00 +3.20 Dec 351.20 351.20 349.40 349.40 +3.70 Jan 349.10 +3.70 Mar 346.70 +3.60 May 346.10 +3.70 Jul 346.90 +3.70 Aug 344.30 +3.70 Sep 342.00 +3.70 Oct 340.50 +3.70 Dec 340.80 +3.70 Jul 341.30 +3.70 Oct 341.30 +3.70 Dec 338.80 +3.70 Est. sales 185,193. Fri.’s sales 162,249 Fri.’s open int 483,650, up 3,116

