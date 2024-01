CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 612 614 592¼ 600¼ —12 May 621¾ 623¾ 603¼ 610¾ —11¼ Jul 627¾ 629½ 609¾ 616¼ —11¼ Sep 637½ 639 620¾ 626¼ —11¼ Dec 651½ 651½ 635 640½ —10¾ Mar 652½ 653¾ 648¼ 653¾ —9¾ May 663 663 655¼ 660¼ —8½ Jul 655 655 650 655 —6½ Sep 662¼ —6½ Dec 675¼ —6½ Mar 686¼ —6½ May 680¼ —6½ Jul 639¾ —6½ Est. sales 111,156. Thu.’s sales 105,104 Thu.’s open int 400,920 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 451 451¾ 445½ 446¼ —5½ May 460¾ 461¼ 455 455¾ —5½ Jul 468¾ 469¼ 463 463½ —5¾ Sep 473½ 473½ 468 468½ —5 Dec 480 480½ 475½ 476¼ —4½ Mar 491 491½ 486¾ 487½ —4½ May 493 493¾ 492½ 493¼ —4¼ Jul 496¾ 496¾ 494¼ 495¼ —4¼ Sep 482½ 483½ 481½ 483½ —2¼ Dec 483½ 484¼ 482¾ 483¾ —2¼ Mar 492¼ —2½ May 496½ —2 Jul 496¾ —2¼ Sep 477¼ —2¼ Dec 473¼ —1½ Jul 489¼ —1½ Dec 466 —1½ Est. sales 322,800. Thu.’s sales 296,867 Thu.’s open int 1,589,592 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 363½ 368¼ 360½ 363¾ — ¾ May 359½ 361 356 358¾ — ½ Jul 357¾ — ½ Sep 362 +¾ Dec 361¼ 370¾ 361 370¾ +¾ Mar 350¾ +¾ May 356¾ +¾ Jul 361½ +¾ Sep 373¼ +¾ Dec 380 +¾ Jul 342¼ +¾ Sep 358 +¾ Est. sales 319. Thu.’s sales 228 Thu.’s open int 3,461, up 11 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1223½ 1230¾ 1208½ 1209¼ —13¾ May 1230¼ 1237¾ 1215½ 1216¼ —14 Jul 1237 1244¾ 1223¼ 1224 —13½ Aug 1224 1232¼ 1211½ 1212¾ —12½ Sep 1201¼ 1207½ 1187¾ 1189½ —11½ Nov 1197½ 1202¾ 1183½ 1185 —11¼ Jan 1206¼ 1210½ 1192½ 1194½ —10½ Mar 1205¾ 1205¾ 1191 1193 —10 May 1203 1203 1193 1195 —10 Jul 1206½ 1206½ 1198½ 1200 —10¼ Aug 1190½ —10¼ Sep 1167 —10¼ Nov 1160¼ 1160¼ 1155 1155¼ —11 Jan 1160 —11 Mar 1156¼ —11 May 1154½ —11 Jul 1160 —11 Aug 1150¼ —11 Sep 1120½ —11 Nov 1115 1115 1111¼ 1111¼ —11 Jul 1111 —11 Nov 1070 —10½ Est. sales 209,344. Thu.’s sales 274,660 Thu.’s open int 726,726 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 46.67 47.08 46.08 46.93 +.40 May 47.18 47.65 46.68 47.49 +.38 Jul 47.48 47.84 46.94 47.68 +.32 Aug 47.16 47.53 46.73 47.39 +.29 Sep 46.89 47.27 46.42 47.04 +.26 Oct 46.43 46.86 46.16 46.68 +.21 Dec 46.43 46.85 46.14 46.62 +.19 Jan 46.58 46.76 46.21 46.65 +.17 Mar 46.28 46.64 46.28 46.64 +.15 May 46.68 +.14 Jul 46.70 +.10 Aug 46.46 +.06 Sep 46.18 +.05 Oct 45.79 +.07 Dec 45.57 +.03 Jan 45.45 +.03 Mar 45.40 +.03 May 45.37 +.03 Jul 45.46 +.03 Aug 45.19 +.03 Sep 44.91 +.03 Oct 44.85 +.03 Dec 44.72 +.03 Jul 44.61 +.03 Oct 44.60 +.03 Dec 44.34 +.03 Est. sales 113,617. Thu.’s sales 188,352 Thu.’s open int 579,202, up 97,786 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 357.90 360.10 348.60 349.00 —9.20 May 358.00 360.30 350.00 350.20 —8.30 Jul 361.20 363.20 354.00 354.30 —7.40 Aug 361.10 363.30 354.80 355.10 —6.70 Sep 359.90 361.80 353.90 354.40 —6.30 Oct 357.50 359.20 351.40 352.20 —6.00 Dec 359.10 360.80 352.60 353.60 —5.90 Jan 359.60 359.60 353.20 353.80 —5.80 Mar 357.00 357.00 352.50 352.60 —5.60 May 356.00 356.00 352.50 352.50 —5.50 Jul 358.00 358.00 353.90 353.90 —5.40 Aug 356.50 356.50 352.10 352.10 —5.40 Sep 354.00 354.00 349.40 349.40 —4.90 Oct 344.80 —5.40 Dec 347.10 347.10 345.70 345.70 —5.50 Jan 345.40 —5.50 Mar 343.10 —5.40 May 342.40 —5.40 Jul 343.20 —5.40 Aug 340.60 —5.90 Sep 338.30 —5.90 Oct 336.80 —5.90 Dec 337.10 —5.90 Jul 337.60 —5.90 Oct 337.60 —5.90 Dec 335.10 —5.90 Est. sales 151,267. Thu.’s sales 11,553 Thu.’s open int 480,534

